Ага, A-Ha: норвежцы едут на север, Эд Ширан — в небеса

Coldplay уступают сцену кукольной группе, Эд Ширан садится в лифт вместе с Burna Boy, а Нил Янг публикует альбом, 21 год пролежавший в столе. Вроде бы настал мертвый сезон, а громких музыкальных релизов всё равно достаточно. «Известия» советуют, на поиск каких песен и клипов стоит потратить время.

Neil Young & Crazy Horse — Toast

В прошлом музыкальном обзоре мы рассказывали о сингле Нила Янга Timberline и истории альбома Toast, записанного еще в 2001 году, но до сих пор лежавшего в столе. И вот наконец этот диск вышел. На нем всего семь песен, одна из которых — та самая Timberline, а еще три фигурировали на других пластинках Нила. Однако вместе это производит особое впечатление, да и ранее не издававшиеся композиции прекрасны. И пусть суммарное количество номеров не смущает: это не EP, а лонгплей. Просто все треки здесь солидной продолжительности, от четырех минут и до 13. Причем наиболее интересны как раз самые длинные.

Десятиминутная Gateway of Love содержит роскошное гитарное соло — эксцентричное и меланхоличное одновременно. Финальная Boom Boom Boom (это она как раз длится почти четверть часа), построенная на старомодном басовом риффе, в припеве вдруг обрастает изящными фортепианными мотивами и женским бэк-вокалом, оттеняющим бесплотный почти фальцет Янга, а ближе к концу обретает джазовые оттенки. Но всё же вне конкуренции — предшествующая ей How Ya Doin’? Волшебно красивая баллада, в которой мелодия нежно покачивается на глубоких басах. И почему только Нил Янг считал этот альбом «слишком грустным»? Меланхолия Toast не опустошающая, напротив, успокаивающая и вдохновляющая.

A-Ha — I’m In

Любимая в России норвежская группа A-Ha возвращается с новым синглом после пятилетнего перерыва. Причем песня эта, авторства клавишника Магне Фурухольмена, войдет в альбом True North, который ожидается уже в октябре. Учитывая, что A-Ha не выпускали лонгплеев уже семь лет, событие тем более примечательное.

Впрочем, будем честны: в музыкальном плане A-Ha вряд ли могут нас чем-то удивить. I’m In звучит как стандартная среднетемповая поп-композиция, а вокал Мортена Харкета — когда-то одного из лучших певцов Европы — сегодня уже не производит того впечатления, и вместо напрашивающейся в песне стадионной силы в нем слышится, напротив, нечто жалобное. Но поклонники группы наверняка примут любимцев вопреки всему. А обстоятельства записи песни и альбома только подстегнут интерес.

Студийные сессии True North проходили в 2021 году в норвежском городе Буде, расположенном за Северным полярным кругом. К релизу пластинки A-Ha обещают приурочить и выход фильма об этом необычном опыте. И можно предположить, что это будет едва ли не более интересно, чем сами треки.

Coldplay — Biutyful

Крис Мартин, видимо, решил пойти по стопам Дэймона Албарна и создал виртуальную мультяшную группу The Weirdos. Однако если Gorillaz — проект самостоятельный и долгоиграющий, «Чудаки» (именно так переводится название коллектива смешных кукол) поют песню Colplay и появляются пока лишь в одном клипе — на пеcню Biutyful из альбома Music Of The Spheres. Слушайте Biutyful — Coldplay на Яндекс Музыке

Интересно, что стилистика видео на синглы из этого лонгплея крайне неоднородна. Если первые обнародованные композиции — Higher Power и My Universe — обыгрывали космическую тематику и выглядели максимально футуристично, ролик Let Somebody Go (дуэт с Селеной Гомес) оказался решен в духе пафосных мелодрам, да еще и с влиянием Кристофера Нолана. Biutyful на этом фоне выглядит непритязательно: трогательная история игрушек, которым везде вход запрещен, решена подчеркнуто скромно, если не считать финального стадионного выступления The Weirdos (где, кстати, мелькает на несколько секунд сам Крис Мартин). Но что объединяет все клипы Coldplay, так это оптимизм и какая-то почти детская открытость миру. Biutyful — не исключение.

Burna Boy feat. Ed Sheeran — For My Hand

Нигерийский рэпер, лауреат «Грэмми» Burna Boy выпустил шестой студийный альбом, полный громкими коллаборациями с западными звездами — в диапазоне от Джей Бальвина до Эда Ширана. И неудивительно, что в качестве сингла было решено выпустить именно дуэт с Шираном, находящимся на пике популярности. Вдобавок на песню For My Hand сняли клип, где Эд и Burna поют в лифте, который периодически привозит их то на морское побережье, то на крышу небоскреба, а то и вовсе в небеса.

Не сказать, что идея оригинальна, да и в визуальном плане здесь нет ничего особенного. Однако оба артиста харизматичны, и наблюдать за их как бы немного расслабленными движениями с ленцой — отдельное удовольствие. Сама же песня радует афробитом, легкой танцевальной мелодией и выразительным контрастом голосов: Burna Boy выразительным баритоном скорее напевает себе под нос, а тенор Эд Ширан так и норовит расцветить партию мелизмами и полетами в верхний регистр.

Плей-лист недели

Наш плей-лист открывает песня-манифест целой плеяды российских рокеров «Я остаюсь»: Гарик Сукачев, Владимир Шахрин, Светлана Сурганова, Олег Гаркуша и многие-многие другие перепели песню Анатолия Крупнова, вложив в нее патриотический посыл и рокерскую бесшабашность. Затем следует свежий кей-поп от группы Winner и релакс-композиция Black & Jones. Продолжает программу африканский джаз, подкупающий очаровательной фальшью, новая композиция Алексея Айги и, наконец, классика в исполнении Евы Геворгян — восходящей звезды российской пианистической сцены. Лауреат Конкурса им. Рахманинова выпустила сольный альбом на «Мелодии», и Скрябин в ее исполнении прозвучал особенно выразительно.