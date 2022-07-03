Небо вокруг: Лиз Фрейзер излучает оптимизм, Элис Мертон ищет место в жизни

Наконец-то пришедшая летняя жара настраивает на умиротворенный лад и расслабляющие мелодии. Среди релизов июня такой музыки хватало, хотя, разумеется, не обошлось и без лихой рок-н-ролльной агрессии. «Известия» представляют лучшие музыкальные альбомы июня, которые вы, возможно, забыли послушать.

Alice Merton

S.I.D.E.S.

Четыре года назад Элис Мертон прославилась на весь мир своим гимном современным кочевникам No Roots, звучавшим, кажется, едва ли не из каждого тостера. Задорный танцевальный альт-поп не оставил равнодушным даже заядлых домоседов, а дебютный альбом певицы стал неопровержимым доказательством недюжинного сочинительского таланта Элис. Собственно говоря, дочь ирландца и немки, родившаяся во Франкфурте, выросшая в Канаде и США, просто описывала свою жизнь — да и в то время жизнь довольно многих своих ровесников, родившихся в 90-е и «нулевые». Однако пандемия внезапно прекратила всю эту веселую «цыганщину» — и недавние кочевники оказались на месяцы заперты на схемной жилплощади.

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Переживаниям этого периода и посвящен новый альбом Мертон — более интроспективный, более взрослый, хотя и не менее пригодный для вечеринок. Переехав в начале года из Берлина в не менее мультикультурный Лондон, поближе к семье, Мертон, по ее признанию, писала песни «запоем». Как объяснила певица, сочинительство для нее «постоянный процесс, если вдруг чувствую себя неважно, то пишу песню о чем-то очень простом, о дереве или о цветах». Впрочем, судя по собранным на «трудном втором альбоме» композициям, Элис ощущает себя на новом месте вполне комфортно — как и следует настоящей кочевнице.

Joanna Stingray

Surfin’ On the Red Wave. The Original Recordings 1985-1987

Взбалмошная американка, почти 40 лет назад приехавшая в загадочную страну уже не совсем большевиков, но все еще Советов в поисках приключений и нашедшая местный рок-н-ролл, через пару дней отметит 62-й день рождения — время, как известно, неумолимо. В старые времена ее, наверно, назвали бы какой-нибудь «бабушкой русского рока»; нынче это уже не возраст — люди скачут с гитарами по сцене и перевалив на девятый десяток. Так что выпуск Джоанной сборника записей, сделанных во второй половине 80-х в Калифорнии, по сути, от тоски — Стингрей отказали в советской визе, и она не могла приехать на собственную свадьбу с гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном — не имеет в себе ничего от пенсионерской ностальгии.

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Часть этих записей уже публиковалась, тем не менее полный комплект выходит в свет впервые. И, если отбросить скучную ученическую версию I Got You Babe (партию Сонни голосом робота исполнил Гребенщиков), они звучат местами неожиданно, местами забавно. Стингрей старательно перевела на английский теперь всем известные (а тогда всё еще андерграундные) песни «Аквариума», «Алисы» и «Кино», сделав им и новые аранжировки. И, пожалуй, чутье ее не подвело — так, «Мое поколение» Кинчева, сыгранное как рокстеди, звучит даже лучше агрессивного оригинала.

Sun’s Signature

Sun’s Signature

Дебютные EP не так уж часто становятся объектами пристального внимания критиков, предпочитающих дожидаться полноценного первого альбома, но эта пластинка — исключение. Почти полчаса новой музыки вокалистки легендарных Cocteau Twins Лиз Фрейзер — событие масштаба, вполне сравнимого со, скажем, возвращением давно молчащего Роберта Смита и The Cure (тоже, кстати, туманно обещаемого осенью). К тому же творческим партнером Фрейзер стал ее гражданский супруг и тоже именитый музыкант — барабанщик Дэймон Рис, работавший с Massive Attack, Goldfrapp, Echo & The Bunnymen и Spiritualized.

Семейный дуэт с заковыристым названием «Подпись Солнца» не разочаровал поклонников Фрейзер. 58-летняя певица по-прежнему мастерски пользуется своим «обволакивающим» сопрано, как и во времена Cocteau Twins звучащим солирующим и важнейшим инструментом в миксе, — разве что с «птичьего» диалекта Лиз перешла на общегражданский английский. Сами же песни лучатся неожиданным для нынешних времен негромким оптимизмом. В аранжировках удачно сочетаются дрим-поп и трип-хоп, а в мелодике явственно слышны и барочные элементы, и отголоски традиционной англо-американской эстрады.

Marillion

Distant Lights — Leicester

«Динозавры» рока с незапамятных времен тщательно документируют свои концертные выступления. Лет 20–30 назад такие записи доходили до потребителя лишь в виде полулегальных бутлегов и воспринимались в фанатской среде как величайшая ценность; ныне же их с завидным постоянством выпускают как здравствующие (The Rolling Stones и Нил Янг, к примеру), так и почившие «монстры рока» (см. раблезианских объемов «живые» архивы Grateful Dead).

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Патриархи нео-прога Marillion в этом плане — в рядах передовиков; записи своих концертов для поклонников они начали издавать еще тогда, когда это не было мейнстримом. Цифровизация музыкальной индустрии в этом, конечно, здорово помогла, но Стив Хогарт со товарищи во многом предпочитают старомодный подход: так, этот документ «Уикенда с Marillion», состоявшегося в 2019 году, в интернет-версии урезан только до концерта в Лестере, а на физических носителях включает в себя еще и выступление в голландском Порт-Зеланде. Впрочем, именно в Лестере программа включала в себя самые любимые большинством поклонников песни 90-х — так что пользователи стриминговых сервисов должны остаться довольны.

Asha Puthli

The Essential Asha Puthli

Индийская поп-музыка традиционно ассоциируется с ситаром, Болливудом и танцорами диско, однако ж бывают и исключения. Впрочем, без диско в длящейся уже более полувека карьере Аши Путли тоже не обошлось, но, как говорится, любим мы ее не только за это. Собранные здесь два десятка самых ярких композиций — тому доказательство.

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