Не только спокойствие: Аланис Мориссетт медитирует, Дрейк — танцует

Дрейк занялся танцевальной музыкой, Аланис Мориссетт ушла в эмбиент, а консерватория отметила юбилей Петра I неожиданным перформансом. Сюрпризов на этой неделе хватало, и пусть не все были доступны на российских ресурсах, настоящие меломаны, конечно, найдут выход. А «Известия» подскажут, на что обратить внимание в первую очередь.

Drake — Honestly, Nevermind

Канадский рэпер Дрейк, кажется, ни в чем не хочет уступать своему конкуренту Канье Уэсту. Тот долго-долго тянул с выпуском альбома Donda — и Дрейк томил поклонников многолетним ожиданием, прежде чем опубликовал Certified Lover Boy. А затем Канье, не выждав и года после релиза пластинки, разместил Donda 2 — и Дрейк туда же: без всяких анонсов просто взял и дропнул новый лонгплей — Honestly, Nevermind. Но если Йе в Donda 2 продолжает ранее заданную линию, Дрейк делает стилевую модуляцию: хип-хопа как такового здесь очень мало, в целом же это, скорее, клубный хаус с элементами r’n’b.

Интересная особенность: хотя крупные рэп-релизы нас уже приучили к огромному количеству фитов, в Honestly, Nevermind единственный гостевой исполнитель — 21 Savage. Композиция с его участием — финальная, и она, пожалуй, ближе всего к тому, что мы ожидали от Дрейка. Но это вовсе не значит, что предшествующие 13 треков скучные или проходные. Например, в Flight’s Booked танцевальный бит наслаивается на прихотливую, изобретательную вокальную мелодию, а в Currents ритм создается с помощью странного звука, напоминающего писк резиновой игрушки. Так что экспериментов хватает.

Alanis Morissette — The Storm Before The Calm

Не только Дрейк, но и другая суперзвезда — Аланис Мориссетт — решила поставить поклонников в тупик неожиданным жанрово-стилевым финтом. Через два года после своего возвращения с альбомом Such Pretty Forks in the Road артистка выпустила свыше полутора часов инструментальной медитативной музыки. Эмбиент-композиции, большинство из которых минут по 10, а то и больше, действительно не имеют ничего общего с привычным рок-амплуа Аланис и идеально подойдут для занятий йогой, фонового оформления каких-то пространств вроде массажных салонов и просто релаксации в одиночестве. Впрочем, в одном из треков — предпоследнем Mania — Resting in the Fire — вдруг появляется упругий рок-ритм, а потом и вовсе электрогитары с резкими нойз-завываниями. Но финальная композиция снова выводит на авансцену протяжные электронные звучности, которые будто парят в бескрайнем космосе.

И забавная деталь: диск называется «Буря перед затишьем», хотя в музыке-то никакой бури не чувствуется. Видимо, Аланис решила создать образ того самого штиля, к которому нас так тянет в эти штормовые времена. В таком случае у нее всё получилось.

FKA twigs — Killer

Всего полгода назад британская звезда FKA twigs выпустила микстейп Caprisongs, после чего последовала череда клипов на песни из него. И вот теперь появился совершенно новый сингл. И пусть певица известна у нас в основном по светской хронике — своими романами с Робертом Паттисоном и Шайей Лабафом, фигура эта заслуживает внимания сама по себе. По крайней мере, у нее интересный голос: высокое, легкое сопрано, которое, как у Арианы Гранде, может забираться в заоблачные выси и сохранять выразительность. Свежий трек, конечно, сильно смахивает на творчество той же Гранде, но сделан он весьма изобретательно. Например, здесь выразительный бит — предельно минималистичный в начале и постепенно раздувающийся. Да и всё электронное сопровождение сделано со вкусом и изяществом: в песне совершенно нет тяжеловесности, напротив, создается ощущение, что вокал FKS twigs звучит в невесомости.

Killer, кстати, можно послушать на YouTube даже из России, но, правда, пока без клипа.

Ода «Великое посольство Петра»

Московская консерватория отметила 350-летия со дня рождения Петра I небанально. На закрытии фестиваля «Рожденные Россией» прозвучал специально созданный концерт-спектакль «Великое посольство Петра». Автор идеи и арт-директор, органистка Евгения Кривицкая с режиссером Петром Татарицким, выступившим также сценаристом и чтецом, собрали целый ряд произведений — в диапазоне от старинных петровских кантов (песнопений) и до сочинений ныне живущих композиторов (в том числе исполненных впервые) — и встроили это в историческое повествование, базирующееся на летописях, подлинных текстах петровской эпохи и трудах историков более позднего время. Все партитуры исполнил Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением Антона Жукова, что создало особый колорит. Особенно любопытно в его интерпретации услышать, например, такую классику, как увертюра к «Псковитянке» Римского-Корсакова, которую мы все знаем в симфоническом облике, разумеется. Но не менее важную, чем у оркестра, роль сыграли два вокальных коллектива под руководством Александра Соловьева: Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор. Именно они завершили мероприятие неожиданным «перформансом». При исполнении песни Лоры Квинт «Город, который есть!» один хор вышел в зал, вовлекая публику в исполнение, а другой — выстроился на авансцене.

Плей-лист «Известий»

Открывает нашу еженедельную подборку свежайших треков проникновенная рок-композиция Басты, обращенная к дочери, далее прозвучит напористый сингл «Ночных снайперов», а за ним — очаровательное кантри «новой Элисон Краусс» Сарабет Тэйт (обратите внимание на необычный метр припева — кажется, будто одной доли не хватает, и вроде бы простая стандартная композиция приобретает дополнительную динамику, оригинальность и шарм). Еще более выразительное произведение получилось у американского инди-рокера Бартиса Стренджа — в этом «медляке» тоже есть кантри-черты, но чарующими соло на слайд-гитаре обаяние песни не ограничивается. Ну а завершают нашу подборку вальсовая электроника с ретро-привкусом авторства Flying Lotus и Дэвина Трейси, а также отечественный академический раритет: впервые изданная в цифровом виде запись Септета Стравинского, осуществленная в 1981 году камерным ансамблем Большого театра под управлением Александра Лазарева. Мы не могли не отметить 140-летие русского гения, но здесь интересно и то, что именно Септет, предвосхищающий поворот композитора к додекафонии, у нас крайне редко играли, тем более в СССР. Хотя музыка-то замечательная.