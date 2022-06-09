Царю очень приятно: как отметят 350-летие со дня рождения Петра I

Последний Царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 года в Москве. Он стал Первым как в династийном исчислении, так и в памяти потомков. 350-летие со дня рождения Петра I в России отмечается с размахом — 158 событий по всей стране. «Известия» оценили масштаб торжеств, выбрали несколько памятных мероприятий, и отметили, как Император стал героем поп-культуры.

«Усы Властелина»

Оригинальный вариант познакомиться с царем предложила Третьяковская галерея. Там открылась камерная выставка «Петр Великий. Усы властелина». Остроумный и весьма нетривиальный взгляд на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Искусствоведы предлагают проследить за эволюцией усов знаменитого российского правителя.

Изображения Петра I с юношества до последних дней. Усишки, «шнурочки», элегантные усы «карандаш», «английские», пышные «императорские» — всё это можно увидеть на полотнах, гравюрах, скульптурных работах, на монетах. Эта важная деталь внешности российского императора менялась с возрастом, под влиянием моды, в зависимости от его здоровья и настроения. Знание формы усов Петра I помогает реставраторам установить более точную дату создания произведения с изображением императора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Экспонат выставки «Петр Великий. Усы властелина» в Третьяковской галерее

В Историческом музее представили выставочный проект, посвящённый личности и деятельности царя «Петр Великий: Путешествие в Европу».

350 экспонатов, связанных с двумя поездкам Петра I в европейские страны — Великим посольством 1697–1698 гг. и Вторым путешествием 1716–1717 гг. Как именно поездки государя определили характер реформ и преобразований страны, способствовали расширению и упрочению политических и культурных связей России. Он инкогнито побывал в Курляндии, Восточной Пруссии, Нидерландах, Англии, Австрии и Польши. На выставке можно увидеть вещи из гардероба Петра — европейский кафтан, шлафрок и камзол. А так же большой иллюстрированный «Атлас», глобус XVII века, портреты, автографы императора и даже «кабинет редкостей» Петра Великого.

Музеи Кремля приглашают в Оружейную палату, где в парадном вестибюле открывается выставка «Юбилей Петра I в Москве 1872 года». Экспозиция посвящена празднованию 200-летия императора, в честь которого в Москве была устроена Политехническая выставка. 150 лет назад она стала самым грандиозным и необычным проектом торжеств. Павильоны с артефактами распологались в Александровском саду, на набережной Москвы-реки и внутри Кремля. Выставка поражала своим масштабом. На ней демонстрировались достижения в области естественнонаучных дисциплин, техники и промышленности, педагогики, медицины. Тогда было выставлено 300 портретов Петра.

Фото: Музеи Московского Кремля Пищаль - экспонат выставки «Юбилей Петра I в Москве 1872 года» в Оружейной палате

Гости Оружейной палаты увидят кубки с изображениями, прославляющими императора и его победы, орден Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, казнозарядные ружья и пищаль XVII века. Кстати, в постоянной экспозиции Оружейной палаты хранятся Гигантские ботфорты Петра и его одежды.

А в Санкт-Петербурге можно познакомиться с двумя выставками в Русском музее. В Михайловском замке разместили 150 шедевров русского изобразительного искусства, объединенных темой «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре». Вторая выставка получила название «Петр I — коллекционер. Скульптура Летнего сада из собрания Русского музея». Экспозиция характеризует императора как первого царя-коллекционера.

«Веселится и ликует весь народ»

Фестиваль «Петровские музыкальные Ассамблеи», организованный Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» решил воскресить особый формат праздников-фестивалей, появившихся во время правления Петра Первого. Мероприятия в декорациях исторических ансамблей Воронежа, Архангельска, Калининграда, Тулы, Перми, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов. Соответствующее настроение зрителям будут создавать ведущие духовые оркестры России, в том числе военные, исполняя музыку, написанную в последние четыреста лет.

9 июня Ассамблею примет Саратов. В 11.00 часов на площади имени Петра Первого состоится торжественная церемония «Во славу деяний Петра!» с участием концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд». Завершит официальные торжества в 22.30 праздничный фейерверк.

Фото: Государственный академический Малый театр Сцена из спектакля «Петр I»

К празднованию юбилея присоединился и Малый театр. 9 июня специально к юбилею императора в интернете покажут премьеру — спектакль режиссера Владимира Драгунова «Петр I» по пьесе Мережковского. Начало в 19:00. Рассказ о не однозначном противостоянии царя и его сына Алексея, где у каждого своя правда, и каждого по-своему жаль. В главных ролях: Андрей Чубченко (Петр I) и Станислав Сошников (царевич Алексей).

«Нам важен каждый зритель», — часто повторяет худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин. Он бы хотел, чтобы спектакли видели не только в Москве, но и в самых отдаленных частях страны. А 12 июня фрагмент премьеры можно увидеть в оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Лучший в мире царь»

Петр давно для русского человека не столько историческая личность, сколько персонаж поп-культуры. Фильмы, спектакли, анимация и даже комиксы пытаются донести до нас свое представление о Вседержителе. И в некоторых интерпретациях реальная историческая личность остается в тени, а императора воспринимают как персонажа, мужика, который брил бороды боярам и прорубал окно в Европу. Реальный Петр I с его плюсами и минусами вне интересов потребителей поп-культуры. Лучшие образы остались в памяти.

Впервые Император появился на экране еще в 1910 году. В немой картине «Петр Великий» Василий Гончаров и Кай Ганзен решили проиллюстрировать основные этапы биографии царя, от командования потешным полком до Полтавской битве и до самой смерти. Столь содержательная короткометражка была очень популярна. Ее показывали в российских театрах, в некоторых — по требованию зрителей — повторяли неоднократно. Главную роль сыграл актер из Куйбышевского театра музкомедии Петр Воинов.

Фото: Ленфильм Кадр из фильма «Петр Первый»

В 1938 году появился двухсерийный историко-биографический фильм «Петр Первый». Он был снят Владимиром Петровым на киностудии «Ленфильм». После выхода на экраны еще ни одно десятилетие Николая Симонова, сыгравшего главную роль, называли «Главным Петром I Советского Союза». Роль царя принесла актеру из Самары славу и признание. На следующий год Симонов получил свое первое звание и сразу — народного артиста РСФСР.

В 1976 году Александр Митта снял картину по произведению Пушкина «Сказ про то, как Царь Петр арапа женил», пригласив на главную роль Алексея Петренко. Чернокожего принца сыграл Владимир Высоцкий. Быстро усвоив от Петра все науки, арап был отправлен учиться во Францию. Вернувшись из Парижа, на балу он влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. А сватом стал царь. Мощный, надежный, с пышными усами и широкой улыбкой. Таким запомнился зрителям Петр Алексея Петренко.

«Дотянуться до звезды»

Но самый яркий и любимый образ, несомненно, создал Дмитрий Золотухин. И проделал он это ни раз. Впервые в образе царя актер появился в 1980 году в картине Сергея Герасимова «Юность Петра». Дмитрию на тот момент было чуть за 20. Затем Герасимов приступил к съемкам продолжения — «В начале славных дел». А 1981-м актер снялся в многосерийном фильме Ильи Гурина «Россия молодая». Картина о подвиге поморов, спасших от шведов Архангельск, где царь Петр строил русский флот, до сих пор входит в топ самых популярных. В 1982 году Дмитрия Золотухина признали Лучшим актером по опросу журнала «Советский экран».

Фото: Yellow, Black & White Кадр из сериала «Тобол»

В 2018 года камзол императора примерил Дмитрий Дюжев в сериале Игоря Зайцева «Тобол». Актер так погрузился в изучение биографии героя с самого детства, даже познакомился с диагнозами царя. Чтобы изобразить высокий лоб Петра, Дюжев полгода ходил с наполовину обритой головой.

Эволюция образов Петра завершается Филиппом Киркоровым. Не только ростом приглянулся народный артист России кинокомпании Bazelevs, опубликовавшей трейлер скетчкома, в которой роль царя досталась певцу. Премьера же нового проекта назначена на 9 июня в «Одноклассниках». Посмотрим, насколько точным окажется прочтение Филиппа Киркорова на этот раз.