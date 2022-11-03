Цветущий спрос: бронирование туров на Новый год выросло на 30%

Спроса на новогодние туры за границу вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» игроки рынка. Опасения, связанные с возможным запретом на выезд из страны, прошли, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Самые популярные зарубежные направления на Новый год — Турция и Египет, они даже подешевели относительно 2021 года. Но порядка 80% всех туров бронируется по России. Такой отдых обойдется в разы дешевле: можно найти недельные туры за 30–40 тыс. рублей. Особенно популярны этой зимой будут горнолыжные курорты. Так, в отелях Шерегеша уже сейчас почти нет свободных мест на новогодние даты, а Сочи забронирован на 50%.

В теплые дали

Спрос на путешествия, временно упавший после объявленной 21 сентября частичной мобилизации, вернулся к средним сезонным показателям , рассказали «Известиям» игроки рынка. Активнее всего россияне бронируют заезды на ноябрьские праздники и Новый год, сообщили в пресс-службе «Интуриста».

— Новогодние даты — высокие, туристы привыкли бронировать отдых на эти дни заранее. Ближе к декабрю мест в популярных отелях уже может не остаться , — подчеркнули в пресс-службе Anex Tour.

В российском союзе туриндустрии (РСТ) связывают оживление на рынке с событиями внутренней политики.

— Отчасти на спрос повлияло окончание частичной мобилизации. Стало спокойнее, люди вновь готовы планировать отдых, — отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По сравнению с октябрем и сентябрем цены на новогодние туры пока не сильно изменились, сообщили в Anex Tour. Однако после 10 ноября они начнут расти.

— Если говорить о стоимости новогоднего отдыха, то цены на такие заезды всегда как минимум на 25–30% выше, чем на обычные даты. Кроме того, если перелет не чартерным рейсом, а регулярным, то тур ближе к праздничным датам будет дорожать, поскольку мест будет оставаться всё меньше, — пояснили в «Интуристе».

Цветущий спрос Фото: TASS/EPA/ALI HAIDER

И Anex Tour и «Интурист» предлагают туры как по России, так и за рубеж.

— Самое популярное направление для отдыха на Новый год у нас — Россия с долей 27,5%. Далее идут Турция — 26%, Египет — 15%, Абхазия — 13%, Венесуэла — 12%. В топ также входят ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы и Белоруссия, — отметили в «Интуристе».

У Anex Tour среди зарубежных новогодних направлений лидируют Турция и Эмираты.

В целом этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения.

Спрос на туры на январские каникулы в настоящий момент превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 30%, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tez Tour (компания продает только туры за границу).

Более половины заявок туристов в компании приходятся на Египет. А в топ-10 популярных новогодних направлений неожиданно вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР.

— Интересно, что в преддверие высокого сезона цены на туры в Египет должны были вырасти, но они наоборот снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за появления конкурентов в Азии — Таиланда и Шри-Ланки. Что касается Турции, то к зиме она традиционно дешевеет, так как нельзя купаться в море, — заметили в «Интуристе».

Недельный отдых на двоих в новогодние даты за границей в отелях «четыре-пять звезд» обойдется в сумму от 165 тыс. до 451 тыс. рублей в зависимости от направления, рассказали в Anex Tour. Самое дешевое направление — Турция, самое дорогое — Мальдивы.

Цветущий спрос Фото: TASS/KHALED ELFIQI

Более 80% туров — по России

Несмотря на то что новогодний отдых за рубежом в целом доступен и даже разнообразен — можно поехать по 20 направлениям, — более 80% всех туров сегодня продаются по России, рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин.

— Туры на Новый год уже сегодня очень активно бронируют и покупают. Прежде всего — в Петербург, Карелию, Москву, Подмосковье. А также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых, — заметил он.

Доля горнолыжных туров на Новый год составляет 30%, остальные — это культурно-познавательный или приключенческий отдых, добавил Юрий Барзыкин.

Спрос на «горнолыжку» год от года растет. Уже сейчас отели в Красной Поляне забронированы на 50%, в Шерегеше — почти полностью, добавил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Особенность 2022 года — диверсификация маршрутов. Россияне готовы путешествовать от Калининграда до Камчатки, продолжил Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас в стране не осталось неинтересных для туризма регионов. При этом цены на новогодний отдых в России в разы ниже, чем за границей.

— На Новый год я бы посоветовал поехать в Дагестан, Казань, на Алтай. Стоимость такого тура будет в районе 30–40 тыс. рублей с доплатой за экскурсии, — сказал вице-президент РСТ.

Для туристов с детьми будут интересны поездки «в гости к Деду Морозу» в Великий Устюг: РЖД традиционно организует поезда из Москвы.

Цветущий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— В целом спрос на туры по России по сравнению с прошлым годом вырос на 5%, — заключил Юрий Барзыкин.

С ним согласился Алексей Волков. Он также добавил, что в условиях притока российских туристов отечественные курорты стали активнее развиваться.