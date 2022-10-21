Путевочные заметки: новогодний отдых подорожал до 67%

Отдых на новогодние праздники обойдется россиянам до 67% дороже, чем в прошлом году. Это следует из данных туроператоров и сервисов бронирования, с которыми ознакомились «Известия». Участники рынка сходятся во мнении, что значительнее всего выросли цены на путевки в Турцию, также заметно выросла стоимость туров в Египет, Шри-Ланку, ОАЭ. По словам экспертов, это связано с подорожанием перелетов и проживания, сокращением предложения и снижением спроса. Впрочем, есть и направления, которые подешевели. Например, поездки в Тайланд стоят на 10-15% меньше, чем в прошлом году, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Дорог нам берег турецкий

По данным Level.Travel, самое популярное у россиян новогоднее направление в этом году, — египетские курорты. Средний чек за неделю проживания на двоих здесь вырос на 37% относительно уровня прошлого года — до 181,4 тыс. рублей. На втором месте — Шри-Ланка. Средний чек по этому направлению увеличился на 44% до 260 тыс. рублей. Третью строчку делят российские и турецкие курорты. Последние подорожали на 67% до 187 тыс. рублей, отдых в РФ — на 36% до 54 тыс. рублей.

Среди клиентов Tez Tour тоже наиболее популярен Египет — на туры туда приходится больше половины продаж на новогодние каникулы, рассказали в компании. Там добавили: далее следуют ОАЭ с объемом около 15%, а третью строчку делят Турция, Мальдивы и Таиланд (примерно 10% по каждому направлению). По данным Tez Tour, больше всего подорожал отдых в Турции ­— на 35-40% в сравнении с прошлым годом, туры в ОАЭ выросли в цене на 30-35%, на Мальдивы — на 20%. Представитель туроператора добавил, что в компании отмечают рост интереса к эксклюзивным премиальным предложениям на дорогих направлениях — на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что цены на путевки выросли. Но, по данным организации, менее значительно.

— Сейчас увеличение стоимости новогодних программ оценивается в диапазоне 10–30%. Это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Но есть исключения: туры в Таиланд подешевели по сравнению с прошлым годом в среднем на 10–15%, — сказала глава АТОР Майя Ломидзе.

По данным «Интуриста», самые популярные направления на ближайшие новогодние каникулы — Россия, Турция, Египет, Венесуэла, Абхазия и ОАЭ. Из рейтинга выбыли Доминикана и Куба, куда нет прямых перелетов или регулярных рейсов. Появилось и новое направление — Венесуэла, уточнила представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Туристы, использующие Ostrovok.ru, предпочитают отдых в Белоруссии, Таиланде, Турции, ОАЭ, Италии, Испании, Узбекистане, Египте и других странах, рассказали в сервисе. Там уточнили: в структуре бронирований с 23 декабря по 15 января 85% приходится на отечественные направления, а оставшиеся 15% — на зарубежные.

За спрос берут деньги

Подорожание путевок участники рынка связывают с увеличением стоимости авиаперевозок. За границу летает ограниченное число самолетов, а при низком предложении и высоком спросе цены растут, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Поездка за границу сейчас выгоднее в турпакете, поскольку цены на билеты очень высокие. Зачастую они сопоставимы со стоимостью путевки, которая помимо перелета включает проживание в отеле и трансфер, — дал совет эксперт.

При этом цены на проживание в отелях тоже выросли: по данным Tez Tour, в Египте — в пределах 10%, в Турции — на 10-15%, в ОАЭ — на 15-25%.

Кроме того, из-за снижения спроса на путешествия увеличили стоимость путевок и сами туроператоры, сказал гендиректор туроператора «Финам» Виктор Мархотин.

— Цены возросли в ожидании снижения турпотока в этом году по причине того, что часть туристов не сможет отправиться на отдых из-за высоких цен, а другая часть боится покидать страну в нынешних условиях, — пояснил он.

Виктор Мархотин заметил, что на сокращение турпотока повлияло и то, что длительность перелетов заметно увеличилась, но не все туристы к этому готовы. Кроме того, возросло и число рейсов с пересадками, которые многие считают неудобными, добавил он.

С этими доводами не согласен гендиректор туроператора «Дельфин» (занимается турами по России) Сергей Ромашкин: по его оценке, спрос на новогодние поездки сейчас увеличился на 20%, и подорожание эксперт связывает именно с этим. По его мнению, тенденция долгосрочная, и до конца 2022-го рост интереса к путешествия может стать на 30% выше прошлогоднего.