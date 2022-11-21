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ГД рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря в следующем месяце

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Госдума в следующем месяце может рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ». Им предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим. Документ стоит в плане нижней палаты, узнали «Известия».

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Документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. В комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней.

Авторы в пояснительной записке указали: многолетняя практика показывает, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. В этот день работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

«Я идею о выходном дне 31 декабря поддерживаю. Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам», — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, особенно важен выходной для семей с детьми, у которых обычно в это время проходят школьные елки. Поэтому 31 декабря гораздо важнее, чем какой-либо день января.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Праздник к нам придет: ГД рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

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