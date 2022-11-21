В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря

Принятие законопроекта о включении 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января является ожидаемым решением. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Известиям» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в этот день сообщалось, что соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в следующем месяце.

«Я думаю, что это ожидаемое решение, которого действительно ждут россияне и которое было поддержано в свое время президентом. 31 декабря действительно должно стать нерабочим праздничным днем, поскольку именно в этот день семьи готовят новогодние столы, все собираются за ними. Есть возможность, если это будет выходной день, заранее собраться родственникам из разных регионов», — подчеркнула Бессараб.

Она отметила, что выходной день 8 ноября — «это, наверное, все-таки не так важно, как 31 декабря». Как пояснила парламентарий, принятие законопроекта не подразумевает каких-то экономических издержек, поскольку количество праздничных дней останется таким же.

Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. В комитете Госдумы по труду предложили его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. Как отметили авторы инициативы, многолетняя практика показывает, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. В этот день работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

В августе правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Как пояснили в кабмине, в 2022 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, и, поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.