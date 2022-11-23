Выгадывают желания: россияне экономят на подготовке к Новому году

Россияне стали экономить на тратах к Новому году . К такому выводу пришли аналитики, изучившие данные более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране. Например, елки сейчас покупают в среднем на 7% дешевле, чем год назад, шампанское — на 3%, мишуру — на 1%. Специалисты связывают это не со снижением цен, а именно с экономией и с тем, что люди не готовы праздновать с размахом во время боевых действий. Впрочем, представители маркетплейсов говорят о росте продаж ряда товаров в натуральном выражении — в частности, сладкие подарки для детей покупают в 2,5–3 раза чаще, чем год назад.

Выбирают помельче

Россияне стали меньше тратить на новогодние товары , следует из данных «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»). Аналитики изучили информацию с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Оказалось, что средний чек на искусственные елки за три недели ноября стал на 7% меньше, чем в тот же месяц в 2021-м , и составил 3,2 тыс. рублей. При этом продажи пока уступают прошлогодним как в натуральном, так и в денежном выражении. Россияне купили на 5% меньше елок и отдали за них на 17% меньше денег, сообщили аналитики.

Выгадывают желания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цены на искусственные елки сильно разнятся от размера деревца. 30-сантиметровую елочку в магазине одной из крупных торговых сетей, который посетили «Известия» продают всего за 84 рубля. А вот новогоднюю красавицу высотой в 90 см здесь не получится приобрести дешевле 3760 рублей. Одной из самых дорогих елок, представленных в магазине, стала ель «Сибирячка» высотой в 450 см. За нее придется отдать более 50 тыс. рублей.

Более осмотрительно стали выбирать даже мишуру: по данным аналитиков, средний чек упал на 1%, до 146 рублей . Шампанское покупают, как правило, на 3% дешевле, за 374 рубля за бутылку.

Аналитики «Чек Индекса» связывают падение среднего чека не со снижением цен на товары, а с переходом потребителей к экономии .

— Несмотря на появление ассортимента новогодней атрибутики в магазинах еще в конце октября, россияне пока выборочно подходят к вопросу закупки таких товаров, предпочитая выбирать более бюджетные варианты и делая упор на обновлении мелкой праздничной атрибутики, которая требует более частой замены , чем крупные товары, — отметили в сервисе.

Выгадывают желания Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Там собрали условный новогодний набор и оценили его стоимость по средним чекам на отдельные товары в этом году. Получилось, что искусственная ель, гирлянда, набор елочных шаров, новогодняя звезда, мишура, шаманское и мандарины будут стоить 5123 рубля — на 6% ниже уровня прошлого года .

Сдержанность вместо китча

Россияне стали осторожнее относятся к тратам на новогодние атрибуты на фоне падения доходов и роста неопределенности , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Хотя большинство граждан поддерживают сохранение новогодних праздников, многие из них не видят особого повода для веселья , полагает заместитель директора Независимого института социальной политики Лилия Овчарова.

— В этом году падают реальные денежные доходы населения. Есть и те, кто нарастил свои доходы. Но, думаю, что ни для кого не секрет, что это в основном обеспеченные люди. Но и они радикально меняют свою потребительскую модель поведения. Это связано с перераспределением ресурсов на другие интересы в связи с той обстановкой, которая сейчас сложилась, — пояснила она.

У многих людей сейчас нет денег на празднование Нового года, а в ряде компаний считают недопустимым устраивать корпоративы в нынешней обстановке , добавила эксперт.

Выгадывают желания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Социально-экономическая обстановка в целом устойчива, но страна переходит на мобилизационные рельсы, в том числе экономические. Поэтому многие стараются не сорить деньгами, — согласен декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По его мнению, многие не считают для себя допустимым веселиться во время боевых действий.

— В последние 10 лет широкий стиль празднований вообще стал дурными тоном: чтобы шампанское лилось рекой, десятки тысяч рублей уходили на всякие фейерверки, хлопушки и прочее, — считается, что это слишком китчево. Постепенно россияне переходят на более сдержанное празднование, — полагает Александр Шатилов.

Эксперт полагает, что и дальнейшие траты россиян на новогоднюю атрибутику будут скромнее, чем раньше.

На сладком не экономят

Впрочем, маркетплейсы фиксируют рост активности покупателей относительно новогодних товаров . Но речь об увеличении продаж в штуках — данные о средних чеках представители площадок раскрывать отказались.

За три недели ноября число заказов елок на на Wildberries выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .

— Среди наиболее востребованных моделей — искусственные елки с имитацией снега и шишек высотой коло 180–210 см и стоимостью около 2–3 тыс. рублей, — поделились в пресс-службе маркетплейса.

Спрос на подарочные наборы сладостей, которые часто приобретают к проведению детских утренников в школах или детских садах, вырос на 209% по сравнению с прошлым годом, добавили там.

— Чаще всего жители нашей страны заказывают наборы из конфет, мармелада и печенья с изображением наступающего года кролика весом в 500–700 г стоимостью около 700 рублей, — уточнили пресс-службе.

Выгадывают желания Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Рост продаж сладких детских подарков в этом году зафиксировали и в «Яндекс.Маркете»: по данным площадки, они увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Там добавили, что обычно пик их продаж приходится на середину декабря.

На Ozon зафиксировали рост продаж подарочных наборов конфет и сладостей в натуральном выражении более чем втрое к прошлому году . Чаще всего, по данным маркетплейса, берут шоколадное драже с орехами, мини-копии популярных шоколадок и сладкие фигурки.

Также в ноябре покупатели площадки приобрели на 50% больше гирлянд, чем год назад. Штучные продажи елочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора для интерьера выросли на 66%, сообщили в Ozon.

На Ozon уже продают и живые ели и сосны, но массовые поставки начнутся одновременно с ростом спроса — с начала декабря . В ассортименте будут представлены как российские, так и зарубежные елки, а также лапник.

— Мы не ожидаем дефицита живых елей — многие поставщики и продавцы маркетплейса заранее подготовились к новогоднему сезону и перестроили логистические маршруты, если это было необходимо, отметили в пресс-службе Ozon.

На маркетплейсе заверили, что европейские деревья также будут представлены. Популярностью обычно пользуются датские.