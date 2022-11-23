Выгадывают желания: россияне экономят на подготовке к Новому году
Россияне стали экономить на тратах к Новому году. К такому выводу пришли аналитики, изучившие данные более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране. Например, елки сейчас покупают в среднем на 7% дешевле, чем год назад, шампанское — на 3%, мишуру — на 1%. Специалисты связывают это не со снижением цен, а именно с экономией и с тем, что люди не готовы праздновать с размахом во время боевых действий. Впрочем, представители маркетплейсов говорят о росте продаж ряда товаров в натуральном выражении — в частности, сладкие подарки для детей покупают в 2,5–3 раза чаще, чем год назад.
Выбирают помельче
Россияне стали меньше тратить на новогодние товары, следует из данных «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»). Аналитики изучили информацию с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране.
Оказалось, что средний чек на искусственные елки за три недели ноября стал на 7% меньше, чем в тот же месяц в 2021-м, и составил 3,2 тыс. рублей. При этом продажи пока уступают прошлогодним как в натуральном, так и в денежном выражении. Россияне купили на 5% меньше елок и отдали за них на 17% меньше денег, сообщили аналитики.
Цены на искусственные елки сильно разнятся от размера деревца. 30-сантиметровую елочку в магазине одной из крупных торговых сетей, который посетили «Известия» продают всего за 84 рубля. А вот новогоднюю красавицу высотой в 90 см здесь не получится приобрести дешевле 3760 рублей. Одной из самых дорогих елок, представленных в магазине, стала ель «Сибирячка» высотой в 450 см. За нее придется отдать более 50 тыс. рублей.
Более осмотрительно стали выбирать даже мишуру: по данным аналитиков, средний чек упал на 1%, до 146 рублей. Шампанское покупают, как правило, на 3% дешевле, за 374 рубля за бутылку.
Аналитики «Чек Индекса» связывают падение среднего чека не со снижением цен на товары, а с переходом потребителей к экономии.
— Несмотря на появление ассортимента новогодней атрибутики в магазинах еще в конце октября, россияне пока выборочно подходят к вопросу закупки таких товаров, предпочитая выбирать более бюджетные варианты и делая упор на обновлении мелкой праздничной атрибутики, которая требует более частой замены, чем крупные товары, — отметили в сервисе.
Там собрали условный новогодний набор и оценили его стоимость по средним чекам на отдельные товары в этом году. Получилось, что искусственная ель, гирлянда, набор елочных шаров, новогодняя звезда, мишура, шаманское и мандарины будут стоить 5123 рубля — на 6% ниже уровня прошлого года.
Сдержанность вместо китча
Россияне стали осторожнее относятся к тратам на новогодние атрибуты на фоне падения доходов и роста неопределенности, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Хотя большинство граждан поддерживают сохранение новогодних праздников, многие из них не видят особого повода для веселья, полагает заместитель директора Независимого института социальной политики Лилия Овчарова.
— В этом году падают реальные денежные доходы населения. Есть и те, кто нарастил свои доходы. Но, думаю, что ни для кого не секрет, что это в основном обеспеченные люди. Но и они радикально меняют свою потребительскую модель поведения. Это связано с перераспределением ресурсов на другие интересы в связи с той обстановкой, которая сейчас сложилась, — пояснила она.
У многих людей сейчас нет денег на празднование Нового года, а в ряде компаний считают недопустимым устраивать корпоративы в нынешней обстановке, добавила эксперт.
— Социально-экономическая обстановка в целом устойчива, но страна переходит на мобилизационные рельсы, в том числе экономические. Поэтому многие стараются не сорить деньгами, — согласен декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
По его мнению, многие не считают для себя допустимым веселиться во время боевых действий.
— В последние 10 лет широкий стиль празднований вообще стал дурными тоном: чтобы шампанское лилось рекой, десятки тысяч рублей уходили на всякие фейерверки, хлопушки и прочее, — считается, что это слишком китчево. Постепенно россияне переходят на более сдержанное празднование, — полагает Александр Шатилов.
Эксперт полагает, что и дальнейшие траты россиян на новогоднюю атрибутику будут скромнее, чем раньше.
На сладком не экономят
Впрочем, маркетплейсы фиксируют рост активности покупателей относительно новогодних товаров. Но речь об увеличении продаж в штуках — данные о средних чеках представители площадок раскрывать отказались.
За три недели ноября число заказов елок на на Wildberries выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Среди наиболее востребованных моделей — искусственные елки с имитацией снега и шишек высотой коло 180–210 см и стоимостью около 2–3 тыс. рублей, — поделились в пресс-службе маркетплейса.
Спрос на подарочные наборы сладостей, которые часто приобретают к проведению детских утренников в школах или детских садах, вырос на 209% по сравнению с прошлым годом, добавили там.
— Чаще всего жители нашей страны заказывают наборы из конфет, мармелада и печенья с изображением наступающего года кролика весом в 500–700 г стоимостью около 700 рублей, — уточнили пресс-службе.
Рост продаж сладких детских подарков в этом году зафиксировали и в «Яндекс.Маркете»: по данным площадки, они увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Там добавили, что обычно пик их продаж приходится на середину декабря.
На Ozon зафиксировали рост продаж подарочных наборов конфет и сладостей в натуральном выражении более чем втрое к прошлому году. Чаще всего, по данным маркетплейса, берут шоколадное драже с орехами, мини-копии популярных шоколадок и сладкие фигурки.
Также в ноябре покупатели площадки приобрели на 50% больше гирлянд, чем год назад. Штучные продажи елочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора для интерьера выросли на 66%, сообщили в Ozon.
На Ozon уже продают и живые ели и сосны, но массовые поставки начнутся одновременно с ростом спроса — с начала декабря. В ассортименте будут представлены как российские, так и зарубежные елки, а также лапник.
— Мы не ожидаем дефицита живых елей — многие поставщики и продавцы маркетплейса заранее подготовились к новогоднему сезону и перестроили логистические маршруты, если это было необходимо, отметили в пресс-службе Ozon.
На маркетплейсе заверили, что европейские деревья также будут представлены. Популярностью обычно пользуются датские.