Поправка для салата: стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

Впервые за несколько лет цена одного из главных атрибутов празднования Нового года салата оливье практически не изменилась по отношению к прошлому сезону . Набор продуктов для блюда на четверых даже подешевел на 0,4%, до 375 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации производителей «Руспродсоюз». Эксперты делали расчеты на основании официальной статистики по итогам октября, уточнили в организации. Стоимость салата удалось сдержать за счет удешевления овощей, рассказали эксперты. Ингредиенты же для еще одного новогоднего салата — селедки под шубой — оказались дороже, цена четырех порций выросла за год на 4,6%, до 225 рублей.

Овощи сбивают цену

В преддверии Нового года специалисты «Руспродсоюза» рассчитали стоимость салатов оливье и селедка под шубой . Эксперты использовали данные Росстата за октябрь этого и прошлого года — речь идет о средней потребительской стоимости продуктов в РФ. «Известия» ознакомились с расчетами. Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375, а селедка под шубой подорожала на 4,6%, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне.

В случае первого салата в ассоциации использовали рецепт, в котором учитывают картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г). Часть ингредиентов за год значительно упали в цене. Картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 кг, морковь — на 28%, до 33 руб./кг, огурцы — на 21%, до 100,9, лук — на 8%, до 29,3, десяток яиц — почти на 2%, до 78,2.

Поправка для салата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Но часть составляющих салата всё же подорожали: майонез прибавил в цене 16%, до 280,2 руб./кг, вареная колбаса — 9%, до 478,5. Стоимость консервированного горошка осталась прежней — 80 рублей за банку.

— Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше . Это произошло из-за затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы в период пандемии и карантинных ограничений, — сказал «Известиям» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В предыдущих сезонах оливье не показывал отрицательной или стабильной динамики . Например, в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 года. В 2020-м относительно 2019-го его стоимость выросла на 7,7%.

Поправка для салата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Доля продуктов питания, которые показывают снижение цены, составляет примерно 40% в совокупной массе салата , сказали «Известиям» в Росстате. Это позволяет предположить, что стоимость оливье вырастет по сравнению с декабрем 2021 года. На итоговое значение повлияет динамика цен в ноябре, а также замена в салате других ингредиентов.



Например, если заменить колбасу на куриное мясо, то стоимость оливье, вероятно, сохранится на уровне прошлого года (по данным на 14 ноября, цена 1 кг снизилась с начала года на 1,4%). Если же использовать вместо колбасы говядину (с начала года прибавила в стоимость 15,33%), салат подорожает по сравнению с прошлым годом , отметили в Росстате.

Салатник сельди под шубой на четыре порции обойдется в 225 рублей , отметили в «Руспродсоюзе». Эксперты ассоциации использовали такой рецепт: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г). Часть составляющих блюда тоже подешевели. Помимо упомянутых выше картофеля, моркови, лука и яиц в цене упала свекла — на 29%, до 27,6 руб./кг. Подорожали майонез, как было отмечено выше, и соленая селедка — почти на 23%, до 270,4 руб./кг.

Против тренда

Расчеты ассоциации выглядят впечатляюще на фоне высокой инфляции в стране . Согласно прогнозам Минэкономразвития, в этом году она составит 12,4% , в следующем замедлится до 5,5% и в 2024–2025 годах вернется к цели в 4%. При этом продуктовая инфляция может быть традиционно выше обычной на 2–2,5 п.п. , сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что при расчете продуктовой инфляции речь идет о базовых продуктах: «борщевом наборе», разных видах мяса, хлебе, молоке и так далее.

— В прошлом году россияне столкнулись с резким ростом цен на овощи , поэтому уже в 2022-м их стоимость могла сползти именно на фоне высокой базы , — добавил эксперт. — Пока в стране используют овощи своего урожая, «борщевой набор» традиционно дешевеет .

Поправка для салата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

До конца осени — начала зимы продукцию обычно сохраняют в овощехранилищах, что позволяет устанавливать на товары невысокие цены, сказал Георгий Остапкович.

Снижению отпускных цен на овощи способствует и рост их производства, добавили в Минсельхозе. По данным ведомства, за год морковь подешевела на 21,3%, огурцы — на 4,7%, картофель — на 30,7%, лук — на 2,2%, свекла — 24,5%.

Но уже в январе – феврале своя продукция закончится — в РФ недостаточно специализированных мест для хранения овощей, поэтому на рынке появится импортная продукция, которая будет на порядок дороже отечественной , отметил Георгий Остапкович.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Действительно, в прошлом году эксперты фиксировали аномальный рост цен на все овощи «борщевого набора», это произошло из-за плохого урожая во многих странах мира, включая Россию, сказала «Известиям» гендиректор аналитического агентства Fruitnews Ирина Козий.

Поправка для салата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В этом году ситуация совершенно другая, аграрии ждали значительного сбора и опасались, что большое предложение продукции на рынке собьет цены на нее, отметила эксперт. Но осенние дожди помешали полноценно собрать урожай, поэтому стоимость овощей не упала, а продемонстрировала среднегодовые показатели, которые характерны и для октября, заключила она.