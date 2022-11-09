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Пакетное положение: производители майонеза столкнулись с дефектами упаковки

Скажется ли отказ сетей принимать товар на его наличии на полках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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У производителей майонеза, кетчупа и других соусов возникли проблемы с упаковкой. Торговые сети отказываются принимать товар, штрафуют поставщиков и возвращают продукцию, рассказали представители бизнеса в письме в Минпромторг. Речь о самой экономичной и распространенной пластиковой упаковке — дой-пак. Причина — в некачественном клее, который используют производители упаковки, пришедшие на замену покинувшим РФ иностранным компаниям, утверждают предприниматели. Пока выпуск тары не налажен, Масложировой союз попросил Минпромторг повлиять на ритейл, чтобы сети перестали штрафовать производителей и возвращать продукцию. Впрочем, магазины можно понять: они, вероятно, столкнутся с недовольством покупателей и проблемами с нереализованной продукцией, если выставят на полки соусы в неэстетичной упаковке, заметили эксперты. С другой стороны, и в такой таре качество самого товара не меняется и понимание со стороны сетей позволит сохранить нынешний ассортимент, подчеркнули специалисты.

Упаковке прощают дефекты

Торговые сети Масложировой союз предупредили о рисках снижения поставок майонеза, кетчупа и иных соусов. Об этом сказано в письме в адрес замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, направленном 26 октября. Копия документа есть у «Известий».

Как следует из обращения, производители недовольны действиями сетей, которые в ответ на ухудшение упаковки дой-пак (мягкие пластиковые пакеты для соусов) стали увеличивать штрафные санкции и возвращать партии товара. Проблема с упаковкой появились из-за того, что ранее используемые иностранные клеи попали под санкции, а появившиеся на рынке взамен — ненадлежащего качества, утверждает бизнес. В результате при поставках продукции происходит расслоение верхнего слоя упаковки, что приводит к образованию на ней складок, помятостей и ухудшению внешнего вида, указано в письме.

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Крупнейшие производители пленки для упаковки — «Данафлекс», «Монди», «Импресс Флексибилз» — уже пытаются решить проблему, но конкретных сроков не называют, отмечено в документе. При этом на качестве соусов ситуация никак не сказывается, заверили в Масложировом союзе. В компаниях — производителях упаковки на запросы «Известий» не ответили.

Масложировой союз попросил Виктора Евтухова взять ситуацию под контроль и ориентировать торговые сети на реализацию продукции в проблемной упаковке дой-пак, не производить отбраковку и не применять к производителям штрафных санкций. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев заверил «Известия», что ситуация никак не скажется на потребителях. По его словам, у производителей упаковки действительно есть проблемы с верхним слоем, но он не отвечает за качество и безопасность продукции, с нижними слоями никаких проблем нет. Михаил Мальцев уверен, что в течение двух месяцев производители упаковки смогут наладить качество.

В Минпромторге и в Минсельхозе не ответили на вопросы «Известий».

О существовании проблемы с упаковкой дой-пак знает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В союз входят такие производители соусов, как «Эфко» (бренд «Слобода»), «Русагро» (бренды «Московский провансаль», «Мечта хозяйки») «Эссен продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»). По словам Дмитрия Вострикова, для импортозамещения упаковки и налаживания технологических циклов по работе с новыми материалами, поступающими из дружественных стран, нужно время. Поэтому могут возникать некоторые визуальные дефекты, не влияющие на сохранность и качество продукта, добавил он.

От штрафов не застрахован никто

Условия сотрудничества с торговыми сетями предусматривают серьезные санкции за любые недочеты продукции, в том числе связанные с товарным видом упаковки, пояснил директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов. По его словам, в нынешней ситуации от штрафов и даже возврата готовой продукции не застрахован ни один производитель. А это не только репутационные потери, но и затраты на обратную логистику, сказал Евгений Шулепов.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей заявил, что производители снижают качество товара, но вину за это пытаются перебросить на ритейлеров.

В торговой сети «Лента» сказали, что не фиксируют роста доли бракованной упаковки. Также не увеличивается и количество жалоб от покупателей. При этом ритейлер не планирует пересматривать требования к качеству и безопасности товаров или снижать стандарты, добавили там.

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В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») отказались от комментариев, в «Магните» и «Ашане» не ответили на вопросы редакции.

В «Эссен продакшн АГ» сказали «Известиям», что не видят проблем с российской упаковкой. Там отметили: с введением санкций против России за последние восемь месяцев закупочные цены на иностранную упаковку подскочили на 40%, а на отдельные ее виды — на 50%, так что отечественные производители активно занимают освободившуюся нишу.

По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, проблема действительно есть, но пока не ясен ее масштаб. При этом понять розницу можно: упаковка с дефектами на полке, стоящая рядом с аналогичной продукцией, будет отталкивать покупателей, а торговым сетям придется в дальнейшем решать вопрос с нереализованной продукцией, сказал эксперт. Сами сети также могут столкнуться с жалобами на товары в такой упаковке и с проверками Роспотребнадзора, считает он.

Как указал Алексей Поповичев, дой-пак — распространенная упаковка, пользующаяся популярностью во многих категориях товаров из-за дешевизны относительно иных видов тары. Поэтому поставщикам и сетям необходимо найти совместное решение для сохранения объемов поставок.

По словам Дмитрия Вострикова, в «Руспродсоюзе» рассчитывают на понимание со стороны розничных сетей в плане приемки и невыставления штрафов и на лояльность покупателей, иначе это может сказаться на фактическом наличии товаров на полке.

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