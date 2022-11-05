В полном обвесе: как россиян обманывают в магазинах

Юристы предупредили россиян о возможном обмане в магазинах. По их словам, у продавцов есть множество уловок, чтобы выманить деньги у доверчивого покупателя. Какие схемы сегодня используются в торговле и что делать, чтобы не потерять средства, отправляясь за покупками, выясняли «Известия».

Покупки с подвохом

Как рассказал юрист и председатель правления Московского общества защиты потребителей, эксперт «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Антон Недзвецкий, сегодня не во всех продовольственных магазинах налажен контроль за работой сотрудников, из-за чего при продаже товаров могут совершаться ошибки или намеренные махинации. При этом он отметил, что наиболее распространенный вариант обмана — это несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником.

— Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену, а по штрихкоду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какая-то лишняя позиция, которую человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрихкод, — объяснил юрист.

В полном обвесе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Недзвецкого, распространена и ситуация, когда кассиры просто не учитывают скидку на тот или иной товар.

— Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки, — пояснил эксперт.

Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Владимир Винницкий в беседе с «Известиями» указывает на то, что в таких ситуациях не всегда присутствует умысел кассира — работник магазина может просто ошибиться. Однако покупатель в любом случае должен защищать свои права.

Механизмы защиты

По словам Владимира Винницкого, главное правило для потребителей гласит: деньги и чек нужно проверять, не отходя от кассы. Если выявляются несоответствия, не стоит выяснять отношения с кассиром. Гораздо эффективнее позвать администратора магазина. В случае разногласий с администратором необходимо подать письменную претензию с подробным изложением сути нарушения. Чем больше доказательств нарушения (фото ценника, копия чека, запись разговора с администратором, кассиром), тем лучше.

Как говорит юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин, согласно п. 1 ст. 10 «Закона о защите прав потребителей», продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. С точки зрения гражданского законодательства отказ от исполнения принятых на себя обязательств в одностороннем порядке недопустим в силу статей 309 и 310 ГК РФ.

В полном обвесе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поэтому, если продавец разместил информацию о цене товара в торговом зале и кассир указал другую цену, такие действия неправомерны. Продавец обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике, — отмечает собеседник «Известий».

Примерно та же схема работает, если покупателю продали просроченный товар, объясняет Владимир Винницкий. Даже если он обнаружил это дома и уже вскрыл упаковку, то всё равно имеет право подать претензию и получить назад стоимость испорченного продукта. Согласно гл. 1 ст. 5 Закона «О защите прав потребителя», магазин не имеет права реализовать товар по истечении срока годности.

— Такие продукты некачественные, они представляют угрозу для здоровья. Продавец обязан их уничтожить или утилизировать. Магазин, реализующий испорченный товар, несет административную ответственность, установленную КоАП РФ, — подчеркивает Винницкий.

Отстаивая права

Если в магазине не реагируют на претензии покупателя, у последнего есть несколько вариантов реагирования. Как говорит в беседе с «Известиями» Дмитрий Безделин, если покупатель столкнулся с умышленным обманом, на место происшествия можно вызвать сотрудников полиции, для того чтобы сообщить о правонарушении и попросить привлечь к ответственности продавца. От него также нужно требовать вернуть излишне уплаченную сумму.

Если продавец откажется, покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор или суд. Если правда на стороне потребителя, суд вернет не только стоимость товара, но и компенсирует затраты на услуги юриста, неустойку, штраф и моральный вред.

В полном обвесе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Претензию в Роспотребнадзор необходимо направить заказным письмом через «Почту России» с описью вложения либо распечатать в двух экземплярах и попросить уполномоченного сотрудника поставить отметку на втором экземпляре о принятии обращения, но изначально можно направить претензию на официальный адрес электронной почты ведомства, — говорит Дмитрий Безделин.

В претензии покупатель должен указать, что, по его мнению, продавец предоставил недостоверную информацию о товаре, что не позволило сделать правильный выбор при заключении договора. Стоит приложить и подтверждения этих обстоятельств — к примеру, фотографии. В просительной части покупателю необходимо отметить, что он хочет произвести перерасчет цены.

— Жалобу подать в Роспотребнадзор можно и не выходя из дома, через официальный сайт ведомства. К оформлению жалобы нет требований, поэтому тезисно опишите ситуацию и попросите провести проверку, — советует Дмитрий Безделин.

Юрист Екатерина Воронова отмечает, что продавец может быть освобожден от ответственности, если докажет, что вред причинен из-за обстоятельств непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара. Однако информация о таких правилах должна быть предоставлена в момент совершения покупки товара.