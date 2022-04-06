Публичная афера: покупатели массово жалуются на ложные ценники

Магазины стали чаще обманывать покупателей, оставляя на витринах ложные ценники. Каждая седьмая жалоба на горячую линию Роспотребнадзора связана именно с разницей цены на полке и на кассе, сообщили «Известиям» в ведомстве. Недобросовестные ритейлеры даже вывешивают объявления о том, что указанная на витрине стоимость не актуальна, и предлагают уточнять ее у продавца. Такие предупреждения незаконны, подчеркивают эксперты, товар должен быть продан за сумму, обозначенную в ценнике. Обман становится возможен из-за низкой правовой культуры населения, считают специалисты.

Переоценка ценностей

Около 14% жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касаются разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— Жалобы приходят к нам по разным каналам. Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тыс. обращений более 1 тыс. касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Такое количество жалоб поступило только за короткий период с 14 по 25 марта.

О том, что в последний месяц они стали чаще сталкиваться с подобными инцидентами, сообщили «Известиям» и покупатели. Так, две недели назад москвичка Ирина зашла в один из сетевых магазинов и соблазнилась старой стоимостью бутылки игристого вина «Асти Мартини» — около 800 рублей. На кассе пробили другую сумму — 1200 рублей. Ирина не стала спорить, хотя покупку за эти деньги она отложила бы до лучших времен.

Публичная афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При покупке выпрямителя для волос Redmond в торговом центре на юге Москвы жительница столицы Ольга также соблазнилась приемлемой ценой — 1300 рублей. На кассе обнаружилось, что за него следует заплатить 1990 рублей. Девушка возмутилась таким несоответствием и потребовала продать ей товар по ценнику. Однако кассир предложил только убрать его из чека либо решать вопрос с администратором. Ольга торопилась и к администратору не пошла.

Кроме того, по наблюдениям «Известий», в магазинах стали появляться объявления о том, что стоимость товаров, указанная на ценниках, не актуальна, а уточнять ее необходимо у продавцов.

«Уважаемые покупатели! Уточняйте цены на товар на кассе. Ценники могут не соответствовать. Приносим свои извинения. С уважением, администрация», — значится на листке, прикрепленном возле окна кассира в одной из московских аптек. «Уважаемые покупатели! В связи с событиями на мировом рынке валюты цены действительны на момент обращения к консультантам», — предупреждает объявление на дверях магазина ортопедии и медтехники.

В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой и продавец обязан продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко.

— Фраза «клиент всегда прав» подтверждается законом «О защите прав потребителей». Законодательство почти всегда выступает на стороне покупателя, и случай с ценниками — не исключение. Консультация продавца и произнесенная им цена не может являться публичной офертой, любые юридические действия должны закрепляться документально. Стоимость товара на витрине как раз является аналогом документа. Магазин не может функционировать без ценников, — пояснил он.

Публичная афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно закону, такие же правила распространяются и на электронные площадки. Публичной офертой в этом случае считается цена, указанная на сайте в момент покупки.

В той аптеке, где предлагалось уточнять цены на кассе, корреспондент «Известий» заметил на упаковке с хлебцами сразу два ценника: на витрине — 138 рублей, а на самой коробке — 150 рублей. Это нарушение, заявил Михаил Прядко, нельзя вводить покупателя в заблуждение.

— Предположим, что на шоколадке указан ценник в 100 рублей, а на витрине — 150. Потребитель имеет полное право потребовать продать ему товар за наименьшую стоимость, и продавец не имеет права ему отказать, — подчеркнул он.

Напомнить о законе

Основной проблемой в сфере розничной торговли является дезинформация, отметили эксперты.

— Ценники в некоторых магазинах нужно рассматривать под увеличительным стеклом, чтобы понять реальную стоимость товара. К огромному сожалению, в моду входит так называемая переоценка товаров. Эти вопросы находятся под юрисдикцией Роспотребнадзора. Но граждане также имеют полное право обратиться в полицию в соответствии с КоАП, — рассказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Несоответствие реальной цены товара с той, что указана на ценнике, — это административное правонарушение. Если оно будет доказано, на продавца могут наложить штраф в размере 3–5 тыс. рублей, а директор торговой точки, будучи ответственным должностным лицом, может лишиться 30 тыс.

Публичная афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Даже если покупатель заметил, что стоимость товара изменилась, уже оплатив его, он может вернуться в магазин и потребовать разницу.

— Многие не хотят связываться с магазинами в этом вопросе просто потому, что не желают тратить время на споры или вовсе не знают свои права. На мой взгляд, это неправильно. Если человек видит, что стоимость товара на кассе выше, чем указанная на ценнике, то сначала надо напомнить продавцу про закон «О защите прав потребителей» и поговорить с администратором, — рассказал Михаил Прядко.

Если покупателю не вернули разницу, он может обратиться в полицию. Кроме того, следует сфотографировать ценник, чек и направить обращение в Роспотребнадзор.

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что, если администратор магазина отказался решать спорный вопрос, клиент вправе воспользоваться книгой жалоб. Ее обязаны предоставить, так как за отказ предусмотрена административная ответственность.

Основным стимулом к неправомерному поведению продавцов является низкая правовая культура населения, подчеркнул он.