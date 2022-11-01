Нелегальная партия: молоко, сигареты и минералку возьмут под контроль

Правительство решило запустить в магазинах эксперимент по борьбе с просроченной и нелегальной продукцией. Под его действие подпадет пищевая и табачная продукция, а целью станет защита потребителя от покупки таких товаров. По итогам эксперимента ожидается, что пробить просроченные или контрафактные товары на кассе станет технически невозможно. Обязательными элементами системы станут маркировка и программное отслеживание перемещения товара. По оценкам специалистов, исключение технической возможности продажи нелегальных товаров поможет существенно сократить объем теневого рынка. Подробности — в материале «Известий».

Больше свежего молока

В России с 1 декабря 2022-го по 1 августа 2023 года пройдет правительственный эксперимент по исключению технической возможности продажи в рознице просроченных и нелегальных продуктов. В перечень товаров, участвующих в эксперименте, попали: молочная продукция (за исключением мороженого без содержания молочных жиров в составе), минеральная и газированная вода, пиво (в том числе безалкогольное), сидр, сигареты и сигары, табак, а также курительные смеси для кальяна. В 2021 году президент России Владимир Путин дал поручение проработать механизм исключения технической возможности продажи просроченных или незаконно введенных в оборот продуктов.

Предполагается, что, помимо заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и оператора информационной системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ», участие в эксперименте на добровольной основе примут представители розничной торговли, а также разработчики кассового и учетного программного обеспечения. Тестирования могут проводиться с участием любого желающего хозяйствующего субъекта.

В пресс-службе оператора национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» рассказали, что «если решение о проведении такого эксперимента будет принято, то ЦРПТ готов принять в нем участие, подобрав наиболее удобные технические решения». Они будут вырабатываться в процессе пилотного проекта, сказали в ЦРПТ.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» разъяснили, что в основе эксперимента будет лежать обмен сведениями о маркированной продукции между кассовым программным обеспечением, учетной системой и информационной системой маркировки. Как пояснили в ведомстве, в основном всё будет происходить на базе уже имеющегося ПО и практикуемых розницей платформ.

Нелегальная партия Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Насколько может снизиться доля просрочки в магазинах? Этот показатель в рознице и сейчас невелик, особенно в крупных федеральных сетях, где налажен жесткий контроль с помощью современных систем управления, уверяет председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

— Надо понимать, что просрочка — это не только потеря доходности, но и ущерб имиджу сети, — поясняет Борисов. — Внедрение указания срока годности в состав контрольно-информационного знака будет особенно полезно для повышения уровня безопасности в малых и средних торговых сетях и отдельных торговых точках. То есть там, где применяется современная контрольно-кассовая техника.

По оценке председателя Союза крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Ивановской области Аркадия Аветисяна, количество списанной продукции на свалке от этого, скорее всего, не уменьшится.

— Хоть и не 30%, но немало продукции в магазинах долеживает до своего срока годности, — указывает он. — И куда ее дальше деть? На свалку?

Впрочем, уже сейчас, сообщил Аркадий Аветисян, для решения этой проблемы создана межведомственная рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства РФ, которая изучает возможные способы уменьшения продуктов на свалке. Пока же, с его слов, один из самых эффективных, безопасных и проверенных на практике способов — это действующий механизм по продаже продуктов с истекающим сроком годности. За 1–2 дня до его окончания продукцию выкупают фермеры для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. И всем выгодно, — рассуждает участник продовольственного рынка, — ФТС получает средства напрямую от проверенных сельхозпроизводителей и экономит деньги на оплате утилизирующей компании, мусорные полигоны разгружаются, фермеры получают более дешевые корма, развиваются малые производители.

Говоря о нелегальном обороте и контрафакте в сегменте молочной продукции, эксперты подчеркивают, что он исчерпывающе мал. В отношении табака введение цифровой маркировки действительно позволило выявить ряд производителей, о существовании которых ранее не подозревали даже налоговые органы.

Нелегальная партия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Нелегальный оборот, который оценивается на уровне примерно 11%, происходит в основном в приграничных районах и минует организованную розничную торговлю, то есть не пробивается на кассах и оплачивается исключительно налом, — утверждает Александр Борисов. — Поэтому результат здесь зависит исключительно от повышения эффективности работы правоохранительных органов.

В сегменте пива, по мнению экспертов, нелегальный оборот возможен только за счет так называемого крафтового производства и продаж, особенно в розлив, а также пива в кегах, которые не учтены контролирующими органами. То есть необходимо объединить усилия ЕГАИС, системы «Честный знак» и административного контроля, отмечают специалисты.

Трудные поиски баланса

В настоящее время проблема реализации просроченной продукции в России является одной из ключевых. Она встречается практически в каждой торговой сети и входит в топ-3 нарушений, фиксируемых органами Роспотребнадзора, подчеркивает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Кроме того, регулярно встречаются и попытки продажи фальсифицированных продуктов.

— Поскольку эксперимент проводится на основе использования уже внедренной бизнесом системы маркировки и прослеживаемости, никаких дополнительных затрат, которые могли бы повлиять на стоимость продуктов для потребителей, здесь не будет, — сказал он.

Однако есть и свои препятствия для изъятия теневого товара. Сроки годности пищевой продукции и табачных изделий устанавливает производитель, отмечает глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. При этом продавцы обязаны обеспечить необходимые условия хранения. От сроков годности, в соответствии со ст. 9 закона о торговой деятельности, зависит срок расчета торговых сетей с поставщиками. При установлении сроков годности производитель руководствуется возможностями обеспечения торговыми сетями необходимых условий хранения, технологическими возможностями производства, потребительским спросом и оптимизацией логистики и финансовых потоков.

— Можно сказать, что на рынке установлен баланс, — отмечает Павел Шапкин. — Особенно наглядно это показывает пример молочной продукции. Порядка 40% рынка занимает молоко с длительным сроком хранения. При этом покупатели при наличии выбора отдают предпочтение молоку с коротким сроком хранения.

Нелегальная партия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, чисто технически увязать действующую маркировку со сроком годности пищевой и табачной продукции возможно. Для этого потребуется дооснастить производителей и кассы в магазинах дополнительным программным обеспечением.

— С учетом того, что цены на молочную продукцию за год и так поднялись почти на 20%, с нового года сигареты подорожают на 5% (из-за повышения акцизов), само по себе внедрение нового программного обеспечения незаметно скажется на ценах, — говорит Павел Шапкин. — Но всё же станет стимулом для производителей молочной продукции снижать долю продукции с коротким сроком хранения и производить больше продукции с длительным сроком хранения. За счет чего? Можно сколько угодно рассуждать о пользе ультрапастеризации молока. Но как быть с кефиром, ряженкой, сметаной, творогом и т.п. Тоже пастеризовать?

Эксперт апеллирует к техническому регламенту на молочную продукцию. Он замечает, что в нем регламентировано содержание в молочных продуктах только четырех видов антибиотиков: левомицетина, тетрациклина, стрептомицина, пенициллина. При этом в животноводстве и птицеводстве в России используются десятки других антибиотиков.

С 1 марта 2023 года Россельхознадзор получит право ограничивать их использование. Но уже сейчас известно более 7 тыс. антимикробных препаратов. Провести репрезентативные лабораторные исследования продукции животноводства стоит в сотни раз дороже, чем предполагаемый штраф для нарушителей, отмечает специалист.

— В случае с молочной продукцией дополнительные проблемы сбыта скоропортящихся продуктов не самым лучшим образом скажутся на потребителях и на малых предприятиях, — говорит Павел Шапкин. — Кроме того, при увеличении производителем срока годности потребуются дополнительные кредиты на покрытие кассового разрыва, поскольку сдвинется срок расчета за поставленную в торговлю продукцию. Хотя нововведение не окажет заметного влияния на цену табачной продукции, пива и минеральной воды.

Нелегальная партия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Минсельхоз на запросы «Известий» по поводу возможности роста цен не ответил.

Кому это нужно

Эксперимент будет наиболее полезен для розницы в больших городах, где предложение преобладает над спросом, рассуждает специалист Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Марина Мойсеяк.

— Продукты частенько перепаковывают, не всегда соблюдаются правила хранения и логистики, — говорит специалист. — Если раньше работали по ГОСТам, то сейчас в большинстве случаев по ТУ. Продукты собираются из ингредиентов, которые сейчас в дефиците, поэтому эти мероприятия по выявлению просроченной и продукции низкого качества остро необходимы.

По ее оценкам, в настоящее время треть всей продукции оказывается на свалке в результате переизбытка предложения над спросом, производители заранее закладывают повышенную цену, чтобы покрыть потери.

— Надо не забывать, что, скажем, продукция ручной работы или крафтовая не отвечает требованиям безопасности, что исключено на крупных предприятиях, где за безопасностью выпускаемой продукции следят очень жестко, — говорит Мойсеяк. — Конечно, сразу всё не получится, но если будет работать госрегулирование и будет введен жесткий контроль ввозимой продукции, это станет возможным.

По мнению аудиторов из АКГ «Деловой профиль» (ДП), основными каналами продаж серых товаров остается неорганизованная (на рынках, ярмарках и пр.) и онлайн-торговля, «а их проводимый Минпромторгом эксперимент не затронет».

Нелегальная партия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Санкционные товары ввозятся в Россию по нелегальным каналам и, скорее всего, одними из первых пополнят перечень товаров, подлежащих маркировке и программному отслеживанию, что позволит вывести их из оборота организованной розничной торговли, — дополняют в «Деловом профиле». — Однако, помимо молочной продукции, которая с 1 сентября 2022 года подлежит обязательной маркировке, больше всего просрочки — в скоропортящихся товарах, в числе которых: хлеб, овощи и фрукты, мясо и колбасная продукция. Несомненно, новация потребует существенного расширения количества товаров, требующих обязательной маркировки, пока не охватит преобладающую долю ассортимента магазинов.