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Стечение в обстоятельствах: производители не готовы к маркировке питьевой воды

Как это отразится на ассортименте «магазинов у дома» и заведениях стрит-фуда
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Производители питьевой упакованной воды предупредили о рисках перебоев с поставками в небольшие магазины, ларьки, а также в точки уличной еды. С 1 ноября информацию о бутылках нужно будет вносить в систему «Честный знак», но от 15% до 55% дистрибьюторов и других оптовых покупателей (в зависимости от региона) к этому не готовы, рассказали «Известиям» в «Союзнапитках». Там оценили потенциальные убытки отрасли в 49 млрд рублей и предложили сдвинуть вступление в силу новых требований. Впрочем, представители оператора маркировки сообщили о готовности к нововведениям 90% компаний. Об изменении правил стало известно за полтора года, плюс оптовое и розничное звенья преимущественно уже передают данные в систему маркировки, поскольку ранее аналогичные требования начали действовать в отношении табака и молочной продукции, напомнили в Минпромторге.

Без воды, но со знаком

Новые требования по маркировке, которые вступают в силу с 1 ноября, могут привести к перебоям с поставками упакованной воды в традиционную розницу и в сегмент уличной еды. Об этом «Известиям» рассказали в «Союзнапитках». Информацию подтвердил источник в одном из крупных производителей безалкогольных напитков. По его словам, проблема возникнет не у федеральных торговых сетей, а у небольших несетевых магазинов, а также в точках стритфуда.

Стечение в обстоятельствах
вода питье
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Как объяснил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, вероятные сложности могут быть связаны с передачей сведений об обороте и выводе продукции в систему «Честный знак». Такая обязанность будет введена для производителей и продавцов упакованной воды с 1 ноября. Делать это необходимо через электронный документооборот, к которому сейчас подключены не все организации, рассказал Максим Новиков. По данным «Союзнапитков», большинство производителей уже готовы к новым требованиям. А доля таких дистрибуторов и других оптовых покупателей в разных регионах составляет от 15% до 55%, уточнили в организации.

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Источник в одном из производителей питьевой воды сказал, что сейчас к системе не подключено до 60% клиентов компании в сегменте уличной еды и до 75% в традиционной розничной торговле.

Без подключения к электронному документообороту отгрузка товара таким клиентам с 1 ноября станет невозможной, добавил Максим Новиков. По его оценке, потери отрасли составят 49 млрд рублей в год, а часть производителей упакованной воды не смогут оставаться в границах рентабельности.

Потренировались на молоке

Обозначенная производителями напитков проблема не коснется крупных торговых сетей. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) утверждают, что ее участники готовы к новым требованиям.

В пресс-службе сети «Магнит» заверили, что почти все поставщики упакованной воды сети подключены к электронному документообороту и могут передавать сведения в информационную систему.

Стечение в обстоятельствах
цех розлива вода
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Но небольшие бутылки объемом до 0,5 л люди в основном приобретают в небольших магазинах и ларьках, а в сетевой рознице продается до 30% объема такой продукции, объяснил источник в одном из ритейлеров.

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Гендиректор частной пивоварни «Афанасий» (выпускает воду под брендом «МакЛарин») Вадим Дешевкин отметил, что до 85% рынка сейчас занимают крупные торговые сети, сотрудники которых уже умеют работать и с ЕГАИС, и с маркировкой молочной продукции. Так что введение дополнительной категории не должно стать проблемой, но позволит убрать с рынка недобросовестных производителей, а сложности могут возникнуть разве что в магазинах в небольших населенных пунктах, считает эксперт.

Представитель ГК «Черноголовка» (выпускает одноименную воду) заявил: 95% контрагентов компании готовы работать с электронным документооборотом, хотя в компании ожидали, что ситуация будет значительно хуже. Решить вопрос с оставшимся 5% в группе рассчитывают до 1 ноября. О готовности передавать и принимать сведения заявили и в компании «Архыз» — там тоже не видят рисков сбоев.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») отрицают существование проблемы. Там заявили «Известиям», что в России насчитывается около 150 тыс. компаний, торгующих упакованной водой, и 90% из них уже подключены к системам электронного документооборота и зарегистрированы в системе маркировки. Уровень подготовки в ЦРПТ назвали высоким.

Стечение в обстоятельствах
вода магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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По мнению Максима Новикова, если в ближайшие дни уровень готовности дистрибуции не достигнет 70% и более, то стоит сдвигать сроки по введению этого этапа работы с маркировкой. Производители готовы самостоятельно и напрямую предоставлять все данные в систему по клиентам, которые не могут внедрить электронный документооборот, но законодательство не предусматривает такую схему, сказал источник в одной из компаний. По его мнению, в конечном итоге вместо продукции добросовестных участников рынка, которые не станут нарушать действующие правила и не будут отгружать продукцию, на полки небольших магазинов попадет вода не вполне понятного происхождения.

Но в Минпромторге заявили, что ведут активную работу по подготовке отрасли к изменениям. В ведомстве заверили: оптовое и розничное звенья преимущественно уже передают данные в систему маркировки, поскольку ранее аналогичные требования начали действовать в отношении табака и молочной продукции. О введении обязательной маркировки и требованиях о передаче в систему маркировки сведений об обороте упакованной воды стало известно еще в мае 2021 года, то есть почти полтора года назад, добавил представитель министерства.

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