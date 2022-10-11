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Безградусная картина: у торговли заканчиваются импортные виски и ром

Какие бренды могут исчезнуть с полок первыми
Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
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К декабрю торговые сети ждут дефицита иностранных крепких напитков. Первыми с полок могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys — их запасы уже заканчиваются. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков. В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов, заверили «Известия» в компании.

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Как рассказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы. Быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме, заявил специалист.

— Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции, — добавил Игорь Караваев.

Весной российский рынок покинули крупные иностранные производители крепкого спиртного. Например, американская компания Brown-Forman, она выпускает виски Jack Daniel’s и водку Finlandia. Плюс британская Diageo, которая производит виски Johnnie Walker, Bell's и White Horse, водку Smirnoff, ликеры Baileys и Sheridan's, ром Captain Morgan, пиво Guinness, джин Gordon's. Перебои с поставками фиксировали в Bacardi — помимо одноименного рома это бренды Martini и Chinzano.

Безградусная картина
Фото: Алексей Майшев

Сокращение привычного ассортимента спиртного означает общее снижение продаж в сетях: у алкоголя значительный вес в выручке ритейлеров. Поэтому исчезновение брендов премиального спиртного может стать чувствительным для экономики розницы.

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— Какая-то часть спроса может сместиться в другие категории, но есть серьезный риск, что потребитель будет пытаться искать алкоголь в теневых каналах продаж, не найдя привычный напиток на полке магазина, — добавил Игорь Караваев. — Розница заинтересована в удовлетворении спроса, а также в продаже покупателям легального продукта.

Возможно, ритейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном.

— Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет, — сказали «Известиям» в Росалкогольрегулировании.

С января по сентябрь этого года объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Свободный, но нелегальный

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В середине сентября Минпромторг предложил расширить перечень товаров, которые можно ввозить по свободному импорту, за счет международных алкогольных брендов. Например, это Martini и Chinzano, Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas и другие. В Минпромторге «Известиям» не пояснили, с чем связано намерение открыть параллельные каналы для этих напитков. Ранее АКОРТ предлагала министерству пойти на этот шаг.

В Минфине сказали «Известиям», что ведомство рассмотрит предложение Минпромторга разрешить ввоз части спиртного по параллельному импорту.

Ассоциация международных производителей алкогольной продукции выступила против этой меры. Об этом сказано в отзыве организации на соответствующий проект указа Минпромторга. «Известия» ознакомились с ним. Изготовители упомянули: параллельный импорт намерены открыть даже для той продукции, которую привозит в страну сам правообладатель. Например, владелец брендов Martini и Chinzano — компания Bacardi — до сих пор импортирует свои напитки. Производитель признал: перебои с поставками были, но проблемы с логистикой уже решили.

Безградусная картина
Фото: Getty Images/zoranm
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Но это не единственный аргумент иностранных изготовителей: в ассоциации опасаются, что в страну хлынет контрафакт. Российская система контроля за спиртным не ориентирована на ввоз товаров по параллельным каналам, полагают авторы отзыва на проект. Узнать на практике, что конкретно ввозят в страну, будет достаточно сложно, считают в ассоциации.

«Предложение о легализации параллельного импорта спиртного несет в себе значительные риски лавинообразного поступления на российский рынок некачественного, просроченного, бракованного алкоголя, а также поддельного и контрафактного спиртного. Такие напитки представляют прямую опасность для жизни и здоровья граждан», — отмечено в отзыве.

В большинстве случаев задача параллельных импортеров — получение прибыли, а не сохранение репутации бренда, в том числе в части его качества. Это может быть основанием для снижения затрат на транспортировку и хранение продукции, считают в Ассоциации международных производителей алкогольной продукции.

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