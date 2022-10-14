Чека ради: бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции, считают опрошенные «Известиями» производители и эксперты. По их словам, максимум цены вырастут более чем на 20%. Это вероятно в случае, если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект правительства. Предполагается, что сбор составит 7 рублей с 1 л и эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом. Представители основных фракций в ГД поддержали появление нового акциза, выяснили «Известия».
С новым сбором
В начале следующей недели Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о новом акцизе на сладкую газировку, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство внесло в ГД поправки в Налоговый кодекс. Согласно документу, с 2023 года производители сахаросодержащих напитков будут платить сбор в 7 рублей за 1 л. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине. В документе сказано: подакцизными хотят признать те напитки, которые не содержат алкоголя плюс в них добавили сахар или его заменители — более 5 г на 100 мл напитка.
— Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 млрд рублей в год, — сообщили в Минфине.
Полученные средства направят на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».
— В перечень подакцизных напитков не входят отдельные виды пищевой продукции, например соки, сироп, — добавили в Минфине.
Также сбор не нужно будет платить за специализированные напитки, которые проходят госрегистрацию (например, смеси для фитнеса и спорта), квасы с содержанием спирта от 0,5% до 1,2%, нектары и морсы.
Свежие расходы — новые цены
Индустрия не поддерживает инициативу ввести акциз, сказал «Известиям» глава «Союзнапитков» Максим Новиков. Он привел доводы Аналитического центра при правительстве, согласно которым вводить сбор на газировку нерационально — как с точки зрения пополнения бюджета, так и с точки зрения положительного влияния на здоровье населения. В общем потреблении сахара россиянами на сладкие напитки приходится менее 2%.
— В одном из прогнозов Аналитического центра (эксперты просчитывали три варианта с учетом сбора в 5 рублей за 1 л) повышение розничной цены и стоимости производителей составит 7–25,5% в течение трех лет, — добавил Максим Новиков.
Производители же, вероятно, перенесут акциз на плечи потребителей — то есть повысят цены на продукцию, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
— Экономическое положение у изготовителей сейчас оставляет желать лучшего, но это не значит, что все линейно перенесут свои затраты на покупателей, — пояснил он. — Многое зависит от спроса: готовы ли люди приобретать продукцию по более высокой цене. Потому что повышение может автоматически обнулись спрос.
Не первая необходимость
Представители фракций Госдумы в целом поддерживают предложение кабмина. Собранные средства направят на борьбу с сахарным диабетом, статистика по распространению этого заболевания в России практически угрожающая, напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Справедливой России — за правду» Федот Тумусов.
— Борьба с сахарным диабетом актуальна, — сказал парламентарий. — Но, конечно, в условиях ограниченных источников дохода такой шаг может вызвать вопросы. Поэтому следует понимать: мера о появлении нового акциза скорее вынужденная. На практике получится, что всё население страны будет противостоять сахарному диабету. Это может стать хорошим стимулом для людей задуматься о профилактических мерах.
Это уже не первая попытка ввести сбор для напитков с высоким содержанием сахара, напомнил «Известиям» депутат КПРФ Алексей Куринный.
— Конечно, это интересное предложение. Ряд стран уже практикует такой подход. Но дело в том, что технически достаточно сложно будет направить аккумулированные средства на конкретные цели, в этом случае на борьбу с сахарным диабетом, — сказал он.
Парламентарий уверен, что подход для условно «вредных» продуктов должен быть системным и последовательным. По его мнению, сначала стоит внедрить обязательную маркировку продукции «светофор», когда красным обозначают продукты, потребление которых несет высокие риски для здоровья (например, за счет высокого содержания сахара, соли, трансжиров), желтым — средние, а зеленым — наиболее безопасную продукцию. Роспотребнадзор уже разработал такую маркировку, но ее нанесение остается добровольным. Следующим шагом могут стать акцизы на газированные напитки, полагает Алексей Куринный.
Все-таки речь не идет о продукции первой необходимости, поэтому заострять внимание на стоимости товара в этом случае не стоит, заверил «Известия» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Единой России» Леонид Огуль. Он сообщил, что поддерживает инициативу, поскольку полученные средства пойдут на благую цель.
Цены — не единственный фактор, о котором стоит задуматься, считает глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, предложенный подход может привести к снижению качества напитков. Он предложил запретить рекламу газировки и выводить на рынок больше натуральной продукции, доступной по цене.