 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Мир
Байден пообещал рассказать о мерах для снижения цен на бензин в США
Общество
Православные в России празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Интернет
Приложение «ВКонтакте» снова появилось в App Store
Мир
СМИ узнали об обсуждениях отставки Трасс среди консерваторов Британии
Мир
В Босфоре приостановлено движение из-за аварии сухогруза
Мир
В Австрии назвали санкции против РФ смертельным ударом по экономике ЕС
Мир
Новак предложил главе ЕК отправить счета отказавшимся от газа из РФ политикам
Мир
Глава «Газпрома» сообщил о заполненных водой «Северных потоках»
Мир
Украинские спецслужбы требовали совершить теракт у школы в Мелитополе
Мир
ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима России «террористическим»
Мир
Польский генерал Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории РФ
/

Чека ради: бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%

Почему производители могут увеличить цены на сладкие напитки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции, считают опрошенные «Известиями» производители и эксперты. По их словам, максимум цены вырастут более чем на 20%. Это вероятно в случае, если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект правительства. Предполагается, что сбор составит 7 рублей с 1 л и эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом. Представители основных фракций в ГД поддержали появление нового акциза, выяснили «Известия».

Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре
Как напитки будут отличаться от оригинала по вкусу и цене

С новым сбором

В начале следующей недели Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о новом акцизе на сладкую газировку, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство внесло в ГД поправки в Налоговый кодекс. Согласно документу, с 2023 года производители сахаросодержащих напитков будут платить сбор в 7 рублей за 1 л. Об этом «Известиям­­» рассказали в Минфине. В документе сказано: подакцизными хотят признать те напитки, которые не содержат алкоголя плюс в них добавили сахар или его заменители — более 5 г на 100 мл напитка.

— Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 млрд рублей в год, — сообщили в Минфине.

Чека ради
Магазин продуктов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Полученные средства направят на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Пьет значит губит: маркировка пива может начаться с 1 марта
Почему представители деловых кругов разошлись во мнении относительно этой инициативы

В перечень подакцизных напитков не входят отдельные виды пищевой продукции, например соки, сироп, — добавили в Минфине.

Также сбор не нужно будет платить за специализированные напитки, которые проходят госрегистрацию (например, смеси для фитнеса и спорта), квасы с содержанием спирта от 0,5% до 1,2%, нектары и морсы.

Свежие расходы — новые цены

Индустрия не поддерживает инициативу ввести акциз, сказал «Известиям» глава «Союзнапитков» Максим Новиков. Он привел доводы Аналитического центра при правительстве, согласно которым вводить сбор на газировку нерационально — как с точки зрения пополнения бюджета, так и с точки зрения положительного влияния на здоровье населения. В общем потреблении сахара россиянами на сладкие напитки приходится менее 2%.

— В одном из прогнозов Аналитического центра (эксперты просчитывали три варианта с учетом сбора в 5 рублей за 1 л) повышение розничной цены и стоимости производителей составит 7–25,5% в течение трех лет, — добавил Максим Новиков.

Чека ради
Газировка производство РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Производители же, вероятно, перенесут акциз на плечи потребителей — то есть повысят цены на продукцию, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Тормоз прогресса: в России создают федеральный проект по борьбе с диабетом
В программе — меры по раннему выявлению болезни и развитие современных методов ее лечения

— Экономическое положение у изготовителей сейчас оставляет желать лучшего, но это не значит, что все линейно перенесут свои затраты на покупателей, — пояснил он. — Многое зависит от спроса: готовы ли люди приобретать продукцию по более высокой цене. Потому что повышение может автоматически обнулись спрос.

Не первая необходимость

Представители фракций Госдумы в целом поддерживают предложение кабмина. Собранные средства направят на борьбу с сахарным диабетом, статистика по распространению этого заболевания в России практически угрожающая, напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Справедливой России — за правду» Федот Тумусов.

— Борьба с сахарным диабетом актуальна, — сказал парламентарий. — Но, конечно, в условиях ограниченных источников дохода такой шаг может вызвать вопросы. Поэтому следует понимать: мера о появлении нового акциза скорее вынужденная. На практике получится, что всё население страны будет противостоять сахарному диабету. Это может стать хорошим стимулом для людей задуматься о профилактических мерах.

Чека ради
Покупка газировки в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это уже не первая попытка ввести сбор для напитков с высоким содержанием сахара, напомнил «Известиям» депутат КПРФ Алексей Куринный.

Взято место: ритейлерам продлят карт-бланш на скупку магазинов западных сетей
Послабления антимонопольного закона будут действовать до конца 2023 года

— Конечно, это интересное предложение. Ряд стран уже практикует такой подход. Но дело в том, что технически достаточно сложно будет направить аккумулированные средства на конкретные цели, в этом случае на борьбу с сахарным диабетом, — сказал он.

Парламентарий уверен, что подход для условно «вредных» продуктов должен быть системным и последовательным. По его мнению, сначала стоит внедрить обязательную маркировку продукции «светофор», когда красным обозначают продукты, потребление которых несет высокие риски для здоровья (например, за счет высокого содержания сахара, соли, трансжиров), желтым — средние, а зеленым — наиболее безопасную продукцию. Роспотребнадзор уже разработал такую маркировку, но ее нанесение остается добровольным. Следующим шагом могут стать акцизы на газированные напитки, полагает Алексей Куринный.

Все-таки речь не идет о продукции первой необходимости, поэтому заострять внимание на стоимости товара в этом случае не стоит, заверил «Известия» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Единой России» Леонид Огуль. Он сообщил, что поддерживает инициативу, поскольку полученные средства пойдут на благую цель.

Чека ради
Газировка производство РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Цены — не единственный фактор, о котором стоит задуматься, считает глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, предложенный подход может привести к снижению качества напитков. Он предложил запретить рекламу газировки и выводить на рынок больше натуральной продукции, доступной по цене.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022