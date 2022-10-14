Чека ради: бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%

Со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции , считают опрошенные «Известиями» производители и эксперты. По их словам, максимум цены вырастут более чем на 20%. Это вероятно в случае, если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект правительства. Предполагается, что сбор составит 7 рублей с 1 л и эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом. Представители основных фракций в ГД поддержали появление нового акциза, выяснили «Известия».

С новым сбором

В начале следующей недели Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о новом акцизе на сладкую газировку , следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство внесло в ГД поправки в Налоговый кодекс. Согласно документу, с 2023 года производители сахаросодержащих напитков будут платить сбор в 7 рублей за 1 л . Об этом «Известиям ­­ » рассказали в Минфине. В документе сказано: подакцизными хотят признать те напитки, которые не содержат алкоголя плюс в них добавили сахар или его заменители — более 5 г на 100 мл напитка.

— Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 млрд рублей в год , — сообщили в Минфине.

Чека ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Полученные средства направят на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

— В перечень подакцизных напитков не входят отдельные виды пищевой продукции, например соки, сироп , — добавили в Минфине.

Также сбор не нужно будет платить за специализированные напитки, которые проходят госрегистрацию (например, смеси для фитнеса и спорта), квасы с содержанием спирта от 0,5% до 1,2%, нектары и морсы.

Свежие расходы — новые цены

Индустрия не поддерживает инициативу ввести акциз, сказал «Известиям» глава «Союзнапитков» Максим Новиков. Он привел доводы Аналитического центра при правительстве, согласно которым вводить сбор на газировку нерационально — как с точки зрения пополнения бюджета, так и с точки зрения положительного влияния на здоровье населения. В общем потреблении сахара россиянами на сладкие напитки приходится менее 2% .

— В одном из прогнозов Аналитического центра (эксперты просчитывали три варианта с учетом сбора в 5 рублей за 1 л) повышение розничной цены и стоимости производителей составит 7–25,5% в течение трех лет, — добавил Максим Новиков.

Чека ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Производители же, вероятно, перенесут акциз на плечи потребителей — то есть повысят цены на продукцию , уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

— Экономическое положение у изготовителей сейчас оставляет желать лучшего, но это не значит, что все линейно перенесут свои затраты на покупателей , — пояснил он. — Многое зависит от спроса: готовы ли люди приобретать продукцию по более высокой цене. Потому что повышение может автоматически обнулись спрос.

Не первая необходимость

Представители фракций Госдумы в целом поддерживают предложение кабмина . Собранные средства направят на борьбу с сахарным диабетом, статистика по распространению этого заболевания в России практически угрожающая, напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Справедливой России — за правду» Федот Тумусов.

— Борьба с сахарным диабетом актуальна, — сказал парламентарий. — Но, конечно, в условиях ограниченных источников дохода такой шаг может вызвать вопросы. Поэтому следует понимать: мера о появлении нового акциза скорее вынужденная. На практике получится, что всё население страны будет противостоять сахарному диабету. Это может стать хорошим стимулом для людей задуматься о профилактических мерах.

Чека ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это уже не первая попытка ввести сбор для напитков с высоким содержанием сахара , напомнил «Известиям» депутат КПРФ Алексей Куринный.

— Конечно, это интересное предложение. Ряд стран уже практикует такой подход. Но дело в том, что технически достаточно сложно будет направить аккумулированные средства на конкретные цели, в этом случае на борьбу с сахарным диабетом, — сказал он.

Парламентарий уверен, что подход для условно «вредных» продуктов должен быть системным и последовательным. По его мнению, сначала стоит внедрить обязательную маркировку продукции «светофор», когда красным обозначают продукты, потребление которых несет высокие риски для здоровья (например, за счет высокого содержания сахара, соли, трансжиров), желтым — средние, а зеленым — наиболее безопасную продукцию. Роспотребнадзор уже разработал такую маркировку, но ее нанесение остается добровольным. Следующим шагом могут стать акцизы на газированные напитки, полагает Алексей Куринный.

Все-таки речь не идет о продукции первой необходимости, поэтому заострять внимание на стоимости товара в этом случае не стоит , заверил «Известия» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Единой России» Леонид Огуль. Он сообщил, что поддерживает инициативу, поскольку полученные средства пойдут на благую цель.

Чека ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева