Взято место: ритейлерам продлят карт-бланш на скупку магазинов западных сетей

Ритейлеры смогут скупать торговые площади покинувших Россию компаний без оглядки на антимонопольные ограничения до конца 2023 года. Эту инициативу Минпромторга одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Пока послабления антимонопольного законодательства действуют лишь до конца 2022 года. Любая сеть может купить бизнес уходящего иностранного конкурента, даже если после этого ее доля продаж в регионе или конкретном городе превысит разрешенные законом 25%. Эксперты поддержали инициативу — упрощенная схема покупки активов «беглецов» позволяет не закрывать магазины, сохранять рабочие места и цепочки поставок.

Выкуп продлевается

Действие нормы, которая позволяет ритейлерам выкупать или арендовать торговые площади покинувших Россию компаний, даже если это нарушает антимонопольные ограничения, продлят на год — до конца 2023-го. Подобную инициативу Минпромторга 10 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Информацию подтвердили в пресс-службе правительства. В Госдуму законопроект внесут после рассмотрения на заседании кабмина, добавили там.

Российское антимонопольное законодательство довольно жестко регулирует работу ритейла. Ни одна торговая сеть не может занимать больше 25% рынка конкретного региона, района или города. Но в июне 2022 года для этой нормы сделали исключение. Сейчас, если какая-то иностранная торговая сеть уходит из России, другая сеть может быстро купить или арендовать ее магазины, даже если в результате этой покупки ее доля на рынке превысит те самые 25%.

Взято место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Из-за ухода иностранных торговых сетей могут серьезно пострадать потребители. Им может быть ограничен или вовсе прекращен доступ к социально значимым товарам первой необходимости. Поэтому на время существования подобных рисков необходим механизм поддержки и сохранения активов уходящих компаний — это и персонал, и инфраструктура, и сеть поставщиков. Нужно, чтобы торговые сети продолжали функционировать, — пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

То есть антимонопольными ограничениями готовы временно пожертвовать ради того, чтобы магазины уходящих компаний не закрывались, люди имели возможность покупать продукты, сохранялись рабочие места и цепочки поставок.

Изначально послабление ввели до конца 2022 года, предполагая, что до этого момента все подобные сделки завершатся. Но теперь решили продлить еще на год.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту (есть у «Известий), это связано с тем, что «в связи с продолжающимися недружественными действиями иностранных государств... всё еще сохраняется риск приостановления деятельности на территории РФ торговых сетей, которые подконтрольны иностранным юридическим лицам».

Здравая инициатива

— Это очень здравая инициатива. Во-первых, не все иностранные компании, заявившие об уходе, уже ушли. Многие из них сейчас в процессе закрытия бизнеса. Во-вторых, в текущих условиях не исключаю, что и некоторые другие зарубежные игроки заявят о прекращении деятельности в России в ближайшем будущем, — подчеркнул в беседе с «Известиями» руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

С июня 2022 года, когда в закон внесли соответствующие изменения, этим правом воспользовалась, в частности, X5 Retail Group, выкупив торговые площади финской торговой сети «Призма», которая в марте 2022 года заявила об уходе с российского рынка, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Взято место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Необходимость продления нормы обуславливается наличием рисков принятия иностранными компаниями, работающими в сфере продовольственного ритейла, решения о прекращении хозяйственной деятельности в России, — подчеркнули там.

Продление действия поправки целесообразно исходя из наложенных на Россию ограничений и политики зарубежных компаний, считает юрист «Легес Бюро» Дмитрий Уваров.

— Основная цель законопроекта — сохранить доступность социально значимых товаров первой необходимости, которые люди покупают в торговых сетях. Чтобы этого не произошло, и предлагается увеличить срок государственного реагирования даже в случае ухода всё еще действующих на сегодняшний день в России иностранных фирм, — отметил он.

Поддерживать деятельность и работоспособность активов в течение длительного периода крайне важно для стабильности потребительского рынка, подчеркнул эксперт.

Алексей Петропольский, в свою очередь, добавил, что упрощение порядка выкупа или аренды помещений, которые освободились после ухода иностранного ритейла, поможет российским компаниям избежать дополнительных трат.

Взято место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бывает, что сделки по слиянию и поглощению торговых сетей длятся годами, в том числе и из-за того, что компаниям приходится долго доказывать, иногда и в судах, что в результате не будут нарушены требования антимонопольного законодательства. Это процессы зачастую приводили к «колоссальным издержкам» для компаний , желающих расширить свою деятельность, подчеркнул Алексей Петропольский.