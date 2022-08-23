Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре
Замена Sprite и Fanta появится на полках в сентябре: большая розница запустит продажи локальных брендов Coca-Cola. Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». Об этом «Известиям» рассказали в «Магните». В торговой сети «Верный» уточнили: Coca-Сola в начале августа остановила поставки своего флагмана, плюс производитель уже презентовал новые вкусы напитков. Ритейлер ждет на пробу первые образцы. Ранее в Coca-Сola заявили, что покидают Россию. На аналогичный шаг пошла PepsiCo, которая запустила продажи лимонадов под брендом «Русский дар» — до сих пор марку использовали для кваса.
Свежий поворот
Coca-Сola презентовала торговле новые бренды напитков, созданные специально для России. Как рассказали «Известиям» в торговой сети «Магнит», они появятся в продаже уже в сентябре. Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». У них будут привычные для покупателей вкусы, которые уже были представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно. Плюс к этой линейке добавят совершенно новые варианты — например, манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich.
Coca-Сola провела презентацию новых напитков и для торговой сети «Верный», сказали «Известиям» в компании. Там уточнили: абсолютно новых имен не прозвучало, компания использовала те же названия, что уже есть в портфеле. Напомним, бренд «Добрый» принадлежит Coca-Сola Company. Ритейлер и производитель пока не договорились о запуске продаж новинок и не приняли решения об их вводе в ассортимент сети, сказали в «Верном».
— Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах, плюс другие детали, — добавили в торговой сети. — Вряд ли «молодые» бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola.
Производитель с начала августа не отгружает розничной сети свой самый популярный бренд — Coca-Сola, уточнили в «Верном», компания импортирует напиток из Казахстана.
«Известия» направили запросы в X5 group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашан», «Ленту», «Окей», «Азбуку вкуса» и другие, а также в российское подразделение Coca-Cola.
Ушли, чтобы остаться
В середине июня в Coca-Cola Company заявили о том, что окончательно уходят из России. Там уточняли: корпорация будет производить в стране свои флагманы, но какое-то время — пока не кончится концентрат для них, после этого отгрузки остановят.
Американская компания представлена в РФ тремя дивизионами: Coca-Cola Soft Drink Consulting (развитие брендов, маркетинг), «Coca-Cola HBC Россия» (производит напитки и доставляет их потребителям) и «Мултон» (сфокусирована на соковом направлении). Это три самостоятельные организации с разной структурой собственности, сказано на сайте бренда. Но вместе они создают единую цепочку добавленной стоимости — производят, продают и продвигают напитки в РФ под общими именами. Маркетинговая компания остановила рабочие процессы, в марте многие зарубежные производители отказались от рекламы. Но ботлер бренда, который развивает 10 заводов в стране, продолжает функционировать. Именно он занимается производством новых марок компании.
Аналогичный ход сделал и другой международный производитель газированных напитков PepsiCo. Вместо своих флагманов Pepsi, 7up и Mirinda компания предложила ритейлерам замену в виде лимонадов с разными вкусами под общим именем «Русский дар». Ранее изготовитель использовал эту торговую марку лишь для кваса.
Поскольку часть производителей не может гарантировать бесперебойное производство своих популярных брендов, на рынке появляются альтернативные напитки, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. В том числе это касается Coca-Cola Company, у которой были сложности с импортом концентрата для производства ведущих флагманов, добавил он.
— На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке, — отметил эксперт. — Заводы нашли стабильный источник поставок некоторых ингредиентов для напитков. Цена этой продукции будет зависеть от того, как компания решит их позиционировать: это будет премиум-сегмент, средний или другой.
Стоимость товаров сейчас динамично меняется, поэтому потребители гибко принимают новые цены, добавил он.
Есть и другие способы ухода с российского рынка — например, когда бизнес продают своему же менеджменту, как правило, без возможности использования товарных знаков и интеллектуальной собственности, отметила глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова. Российские компании, которые выпускали продукцию с популярными торговыми марками, и дальше будут ее выпускать, но уже по своей рецептуре и с использованием иногда схожих наименований. Обусловлено это тем, что конечный потребитель уже знает товар и привык к нему, уверена эксперт.