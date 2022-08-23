Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре

Замена Sprite и Fanta появится на полках в сентябре: большая розница запустит продажи локальных брендов Coca-Cola . Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». Об этом «Известиям» рассказали в «Магните». В торговой сети «Верный» уточнили: Coca-Сola в начале августа остановила поставки своего флагмана, плюс производитель уже презентовал новые вкусы напитков. Ритейлер ждет на пробу первые образцы. Ранее в Coca-Сola заявили, что покидают Россию. На аналогичный шаг пошла PepsiCo, которая запустила продажи лимонадов под брендом «Русский дар» — до сих пор марку использовали для кваса.

Свежий поворот

Coca-Сola презентовала торговле новые бренды напитков, созданные специально для России . Как рассказали «Известиям» в торговой сети «Магнит», они появятся в продаже уже в сентябре . Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». У них будут привычные для покупателей вкусы , которые уже были представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно . Плюс к этой линейке добавят совершенно новые варианты — например, манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich .

Coca-Сola провела презентацию новых напитков и для торговой сети «Верный» , сказали «Известиям» в компании. Там уточнили: абсолютно новых имен не прозвучало, компания использовала те же названия, что уже есть в портфеле. Напомним, бренд «Добрый» принадлежит Coca-Сola Company. Ритейлер и производитель пока не договорились о запуске продаж новинок и не приняли решения об их вводе в ассортимент сети, сказали в «Верном».

Старый новый ход Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах, плюс другие детали, — добавили в торговой сети. — Вряд ли «молодые» бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola.

Производитель с начала августа не отгружает розничной сети свой самый популярный бренд — Coca-Сola, уточнили в «Верном», компания импортирует напиток из Казахстана.

«Известия» направили запросы в X5 group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашан», «Ленту», «Окей», «Азбуку вкуса» и другие, а также в российское подразделение Coca-Cola.

Ушли, чтобы остаться

В середине июня в Coca-Cola Company заявили о том, что окончательно уходят из России . Там уточняли: корпорация будет производить в стране свои флагманы, но какое-то время — пока не кончится концентрат для них, после этого отгрузки остановят.

Старый новый ход Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Американская компания представлена в РФ тремя дивизионами: Coca-Cola Soft Drink Consulting (развитие брендов, маркетинг), «Coca-Cola HBC Россия» (производит напитки и доставляет их потребителям) и «Мултон» (сфокусирована на соковом направлении). Это три самостоятельные организации с разной структурой собственности, сказано на сайте бренда. Но вместе они создают единую цепочку добавленной стоимости — производят, продают и продвигают напитки в РФ под общими именами. Маркетинговая компания остановила рабочие процессы, в марте многие зарубежные производители отказались от рекламы. Но ботлер бренда, который развивает 10 заводов в стране, продолжает функционировать . Именно он занимается производством новых марок компании.

Аналогичный ход сделал и другой международный производитель газированных напитков PepsiCo . Вместо своих флагманов Pepsi, 7up и Mirinda компания предложила ритейлерам замену в виде лимонадов с разными вкусами под общим именем «Русский дар» . Ранее изготовитель использовал эту торговую марку лишь для кваса.

Поскольку часть производителей не может гарантировать бесперебойное производство своих популярных брендов, на рынке появляются альтернативные напитки , сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. В том числе это касается Coca-Cola Company , у которой были сложности с импортом концентрата для производства ведущих флагманов , добавил он.

Старый новый ход Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке, — отметил эксперт. — Заводы нашли стабильный источник поставок некоторых ингредиентов для напитков. Цена этой продукции будет зависеть от того, как компания решит их позиционировать: это будет премиум-сегмент, средний или другой.

Стоимость товаров сейчас динамично меняется, поэтому потребители гибко принимают новые цены, добавил он.