Правила объема: заводы отказываются от выпуска сливок в маленькой таре
Из некоторых магазинов начали исчезать стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в небольших упаковках. Производители молока подтвердили «Известиям», что им не всегда хватает упаковки для такой продукции, поэтому на полке может не оказаться самого популярного объема — 0,5 л. Временно компании переходят на меньшие или большие форматы, сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко». Ассортиментная матрица изменилась, признали в Минсельхозе, — с рынка ушли крупные поставщики упаковки. В Минпромторге добавили: в магазины бесперебойно поставляют стерилизованные сливки в упаковках 1 л.
Прагматичный подход
Из-за нехватки упаковки и материалов для ее изготовления в магазинах меняется ассортимент продуктов, рассказал «Известиям» исполнительный директор «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей этой продукции) Артем Белов. На полках в рознице можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре 0,5 л, уточнили в организации. Этот объем максимально популярен у покупателей, заметили там. В «Союзмолоке» подчеркнули, что компании временно переходят на меньшие или большие форматы, пока ждут поставки упаковки из-за рубежа. Когда тару завезут, производители смогут вернуться к выпуску сливок в привычном для потребителей объеме.
Впервые о проблемах с упаковкой бизнес заявил в начале марта. Речь идет об асептической таре, которая позволяет производить продукцию с длительным сроком хранения, — к примеру, это стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, сливки и так далее. Дело в том, что на рынке работали лишь два крупных производителя таких пакетов: Tetra Pak и Elopak. Эти компании сами изготавливали тару и импортировали ее. Весной Elopak заявила о прекращении работы в России.
Не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары. Поэтому заводам не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том же объеме, добавил Артем Белов. До сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции. Но они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой. Постепенно заводы переходят на российскую тару, производственные линии переоборудуют под новые форматы упаковки.
В начале лета власти запустили экспериментальное производство асептической тары, которое локализовали в РФ. Новая упаковка отличалась от иностранного аналога цветом — вместо белой она была серой, зато «экологичной и отечественной», отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко. Подразумевалось, что российская тара может выйти в серийное производство уже в этом году. Тогда же молочная отрасль начала первые закупки отечественного картона для упаковки. Хотя крупные производители жаловались: их линии на предприятиях ориентированы под Tetra Pak.
Впрочем, в Минпромторге сообщили, что существующие мощности по производству упаковки Tetra Pak и Pure Pak удовлетворяют спрос российских производителей.
Литр с кепкой
Несмотря на трудности с упаковкой, в магазинах нет дефицита самих сливок. Как следует из данных «Союзмолока», объем производства этой продукции за январь–август вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 157,8 тыс. т. С другой молочкой проблем с объемом упаковки нет, уточнили в ассоциации. К примеру, для молока предприятия до сих пор используют популярную у покупателей тару. Так как это базовый продукт, то у него высокий приоритет при использовании упаковки, отметили в «Союзмолоке».
В Минсельхозе «Известиям» подтвердили данные ассоциации по изготовлению сливок.
— Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме, — заметили в ведомстве. — При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы.
В Минсельхозе сказали: действительно, не все производители успели найти новых изготовителей тары, поэтому не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том объеме, который использовали до сих пор.
В Минпромторге добавили: в целом стерилизованные сливки не пропадали с полок, этот товар поставляют бесперебойно, но в литровых упаковках.
— Что касается небольших форматов, то сейчас у некоторых поставщиков идет процесс перехода с одного объема упаковки на другой. Такая ситуация должна завершиться к ноябрю — тогда в магазины поступит продукция в новой упаковке, — сказали «Известиям» в министерстве.
Федеральные ритейлеры не фиксируют проблем с наличием сливок на полке, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Перебоев в поставках и дефицита нет, «ассортимент товаров сохраняется на своем прежнем уровне», сказал он.
Ранее переработчики пластмасс отмечали, что проблемы с упаковкой можно решить двумя путями: найти новых поставщиков тары в других странах либо временно изменить срок годности продуктов. Это позволит уйти от асептических картонных пакетов.