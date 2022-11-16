Парниковый буфет: можно ли обойтись тепличными овощами

Диетологи называют овощи и фрукты основой здорового питания. По стандарту ВОЗ каждый день необходимо съедать не меньше 400 г такой пищи. Но следовать этой рекомендации непросто: когда наступают холода, россиянам приходится выбирать между тепличными и заморскими фруктами и овощами. На какие продукты нужно сделать ставку, чем не следует увлекаться и верно ли, что чеснок полезнее лука, — в материале «Известий».

Чем хороша капуста

Россияне по-прежнему считают лучшим вариантом овощного меню морковку и свеклу из бабушкиного погреба, полагая, что именно эти продукты — кладезь витаминов. Врачи с ними в этом отчасти солидарны.

— Желательно отдавать предпочтение местным сезонным овощам и фруктам, имеющим более высокую питательную ценность. Они содержат максимальное количество клетчатки, минералов и витаминов, поскольку такие плоды более свежие и употребляются ближе к периоду сбора урожая. Также минимизируется время на транспортировку продуктов , — уточняет врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Анна Кривошеева.

Сезонные продукты обогащают рацион необходимыми нутриентами. Например, капуста и цитрусовые даже в зимнее время богаты витамином С, стимулируют иммунную защиту организма. Что касается свеклы и моркови, то без них просто не обойтись.

— В таких овощах много клетчатки. В свекле есть фолиевая кислота, калий и марганец. В моркови — каротин, лютеин и ликопин. А в капусте содержатся противоязвенный витамин U и клетчатка, которая необходима полезным микробам кишечника , — разъясняет гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук Сергей Вялов.

Парниковый буфет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако даже самый полезный овощ теряет часть волшебных веществ, если долго ждет своего часа. Эндокринолог предостерегает, что обычно содержание антиоксидантов, таких как фолиевая кислота, витамин С и каротиноиды, стремительно снижается при длительном хранении. Свет также влияет на питательные вещества во фруктах и ​​овощах, поэтому держать их надо в темном месте. Нужно учитывать, что витамины группы В особенно чувствительны к теплу и свету.

Лук или чеснок

В хмурое межсезонье россияне делают ставку на лук и чеснок. Они принадлежат к семейству так называемых луковых овощей и считаются природными средствами от множества болезней.

Считается, что лук и чеснок помогают усилить иммунитет, укрепить сосуды, способствуют стимуляции кровообращения. По словам врача, целебные овощи имеют много нутриентов, таких как флавоноиды и полифенолы, а также растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые даже снижают риск развития дегенеративных заболеваний. А больше всего исследований посвящено чесноку.

— Общий обзор Food Science and Nutrition по потреблению луковых овощей продемонстрировал ряд преимуществ чеснока. Так, употребление этого продукта в течение более восьми недель значительно уменьшило уровень холестерина как у здоровых людей, так и у пациентов с высоким уровнем холестерина. Также было обнаружено, что чеснок снижает уровень глюкозы в крови у людей с диабетом и оказывает влияние на снижение артериального давления у людей с гипертонией , — продолжает Кривошеева.

Парниковый буфет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Сторонники здорового образа жизни особенно ценят чеснок за то, что овощ содержит вещество аллицин, обладающее антибактериальными свойствами. Оно помогает бороться с вирусами и патогенными бактериями. С помощью этого овоща можно снизить воспалительные процессы в организме.

Тепличный вариант

Наиболее востребованы в любое время года овощи, которые в свежем виде на зиму не запасешь, — томаты, огурцы и перцы. В магазинах продукты не переводятся круглый год, что вызывает негативную реакцию противников «искусственных» плодов. Гастроэнтеролог Сергей Вялов скептически относится к мнению о том, что зимой не имеет смысла есть тепличные овощи.

— На самом деле в теплице плоды растут не хуже, чем на грядке. Возможно, они не такие вкусные, как огородные, но для пищеварительного тракта весьма полезны. В них есть витамины, клетчатка и антиоксиданты — словом, всё, за что мы ценим такую пищу. Кроме того, они низкокалорийные, поэтому помогут при контроле веса зимой , — говорит доктор Вялов.

Эксперт подчеркивает, что «химия», которой так боятся любители экологически чистых продуктов, никак не связана с временем года. Фермеры используют удобрения и средства от вредителей независимо от того, выращивают они овощи в теплице или под открытым небом, зимой или летом. Перед едой плоды нужно просто очень хорошо мыть.

Анна Кривошеева подчеркивает, что тепличная продукция выращивается в контролируемой высокотехнологичной среде и поэтому опасаться ее не следует.

— Дополнительный контроль над такими параметрами, как температура, влажность и вентиляция, создает для овощей и фруктов среду, которая позволяет выращивать их в любое время года и обеспечивает хорошую питательную ценность. Независимые исследования показали, что овощи, выращенные в теплице, имеют сравнимую и по некоторым показателям большую питательную ценность с теми, что выращены обычным способом. Поэтому добавление в рацион питания тепличных продуктов способствует обогащению рациона полезными нутриентами , — отмечает Кривошеева.

По словам директора тепличного направления компании «АГРИСОВГАЗ» Михаила Семыкина, за последние восемь лет в России было построено более 1 тыс. га современных тепличных комплексов, что позволило вдвое увеличить показатели производства овощной продукции. По статистике, предоставленной компанией, в 2021 году в нашей стране суммарно выращено 1,51 млн т тепличных овощей, в том числе 650 тыс. т томатов и 860 тыс. т огурцов. Импортировать приходится пока еще 400 тыс. т томатов. Специалисты настроены оптимистично: при желании Россия сможет сама обеспечивать себя некоторыми видами овощей, не закупая продукцию за рубежом. Это особенно важно в условиях санкций.

Парниковый буфет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Например, если построить порядка 600 га специализированных теплиц, то закупать заморские помидоры не придется вовсе. Отказаться от импорта перцев и баклажанов еще проще — требуется соорудить 150 га новых теплиц.

Производители искусственных огородов считают, что посадить и вырастить «за стеклом» можно всё что угодно. Особую ставку в тепличном хозяйстве делают на новинку — так называемую микроклиматическую ячейку. По словам гендиректора компании «АГРИСОВГАЗ» Максима Якибчука, это инновационная теплица, в которой для любой агрокультуры можно создать необходимый микроклимат — нужную температуру, влажность, уровень освещения.

— Современные технологические решения позволяют агрономам продуктивно настраивать микроклимат теплиц в различных условиях, строить объекты на любой широте, включая области за полярным кругом или в жарких южных краях, и таким образом собирать урожай круглый год , — рассказывает Михаил Семыкин.

Эксперт также считает, что в тепличных овощах сохраняются фактически все полезные вещества, правда, в ходе длительного хранения продукции со временем может уменьшаться количество витамина С.

— Сложные углеводы, которые содержатся во фруктах, овощах и бобовых, — это натуральные антидепрессанты. Они повышают и поддерживают уровень серотонина, не повышая при этом уровень сахара в крови, — разъясняет эксперт.

Парниковый буфет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Михаил Семыкин перечисляет продукты с наивысшими «антидепрессивными» пищевыми показателями — это листовая зелень, перец и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста. Эти светокультуры можно выращивать в теплицах круглый год.

За три моря

Чтобы здоровье не подводило, эндокринолог советует употреблять в день не менее пяти порций различных фруктов и овощей. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и благоприятно влияет на самочувствие и здоровье. Причем рекомендуется отдавать предпочтение разноцветным овощам и фруктам. Достичь такого разнообразия можно, если покупать заморские плоды.

— Некоторые люди утверждают, что россиянам генетически непривычны авокадо или апельсины. Мол, их гены признают только морковь и клубнику, потому что именно эти продукты организм переваривает сотни тысяч лет, в то время как доступ к апельсинам появился лишь несколько десятилетий назад, а эволюция еще не успела изменить гены таким образом, чтобы эти плоды тоже приносили пользу. Однако никакой научной основы под подобными утверждениями нет , — считает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Парниковый буфет Фото: Global Look Press/ IMAGO/Ute Grabowsky

Эксперт иронизирует: еду переваривают не гены, а ферменты, а они могут расщепить и усвоить что угодно. Во всех овощах и фруктах содержатся одинаковые фруктоза, крахмал, витамины и клетчатка. Значит, с точки зрения медицины заморский фрукт не менее полезен, чем выращенный в родной местности. Однако многое зависит от времени, через которое сорванные в далекой стране плоды попадут на стол.

По словам Анны Кривошеевой, содержание полезных веществ в импортируемых продуктах зависит от условий хранения и длительности транспортировки. Фрукты и овощи, предназначенные для дальней перевозки, срывают недозрелыми. В пути они хранятся в течение длительного времени при низкой температуре. Из-за этого уменьшается не только интенсивность вкуса, но и снижается содержание фитонутриентов — биологически активных веществ. Для более длительного хранения фрукты, ягоды и овощи обрабатываются различными составами, содержание которых контролируется регулирующими органами.

Парниковый буфет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Скоропортящиеся фрукты и овощи обрабатывают фунгицидом, который, впрочем, быстро выветривается и смывается водой. Часто для сохранения внешнего вида продукты обрабатывают парафином. Самый простой способ определить, покрыта ли поверхность чем-нибудь, — потереть плод рукой. Вне зависимости от наличия маслянистой пленки рекомендовано тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением , — предостерегает эндокринолог.

Перед покупкой импортных плодов врачи рекомендуют изучить противопоказания. Например, Сергей Вялов советует обходить стороной грейпфрут. Этот фрукт содержит фуранокумарин, который портит эмаль зубов и угнетает в печени цитохром — большую группу важных ферментов. Бананы и виноград хороши не для всех — они содержат много сахаров, которые бродят в животе, вызывая метеоризм и способствуя набору веса.