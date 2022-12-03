Названы лучшие направления для путешествий на Новый год по России и за рубежом

Ожидание новогодних праздников становится еще более трепетным, если после главной ночи года запланировано долгожданное путешествие и знакомство с новыми местами. О том, где можно встретить Новый год и провести праздничные выходные, «Известиям» рассказал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, специалисты подобрали по три российских и зарубежных направления. В первый список традиционно попала Москва. В столице для путешественников откроется масса развлечений: прогулки по Красной площади, где развернется праздничная ярмарка; катание на коньках в парке Горького или на ВДНХ; посещение парка «Зарядье» или сада «Эрмитаж». Также россияне смогут познавательно провести время, посетив различные музеи, например Третьяковку и другие популярные галереи. Еще один интересный вариант досуга в столице — Московский планетарий.

Как уточнили эксперты, средняя стоимость авиабилета в Москву в период с 30 декабря по 8 января составляет 7,4 тыс. рублей в одну сторону, а забронировать отель на сутки обойдется порядка в 6,3 тыс. рублей.

Вторым в списке российских направлений на Новый год оказалась Республика Дагестан, которая всегда встречает своих гостей с большой теплотой. Гуляя по улицам Махачкалы, можно попасть на бал, увидеть шоу дронов, принять участие в уличном фестивале и даже встретить Деда Мороза и Снегурочку, которые ездят в карете и поздравляют с Новым годом жителей и гостей города.

Кроме того, примерно в двух часах езды от Махачкалы находятся Сулакский каньон и Карадахская теснина — места невероятной красоты, которые просто необходимо посетить. Не менее увлекательной будет поездка в древнейший город на территории России — Дербент. А любители активного отдыха могут отправиться в горы.

Долететь до Махачкалы можно в среднем за 11 тыс. рублей, а остановиться в отеле — примерно за 6,4 тыс. рублей в сутки.

Также россиянам предлагают обратить внимание на Русский Север, где можно встретить оленей и «поймать» северное сияние. Так, за яркими впечатлениями можно отправиться на Кольский полуостров — в Хибины или Териберку. Чтобы провести новогодние праздники на Русском Севере, можно купить билеты на самолет до Мурманска, которые обойдутся примерно в 11,5 тыс. рублей в одну сторону, а забронировать отель можно в среднем за 4,5 тыс. рублей за ночь.

Говоря о зарубежных направлениях на Новый год, эксперты отметили Израиль. В Тель-Авиве, где в январе довольно тепло, туристы могут насладиться ярмарками и винтажными магазинами, яркими балами и новогодними уличными фестивалями, а также попробовать интересные блюда местной кухни. Не стоит забывать о поездке в Иерусалим, ведь религиозный туризм — основная причина посещения Израиля.

Средняя стоимость перелета в период новогодних праздников составляет 44,1 тыс. рублей в одну сторону, а забронировать номер в отеле можно за 8,6 тыс. рублей.

Желающим отметить праздник в теплых местах стоит рассмотреть Таиланд. Здесь можно расслабиться на пляже, набравшись сил перед следующим годом, или провести время активно — например, попробовать серфинг, снорклинг или дайвинг. Интересно провести время можно не только в море, но и в городе: сходить к статуе Большого Будды на холме и встретить закат или посетить храмы Ват Чалонг и Суван Кхири Кет, похожие на роскошные дворцы.

Купить билет до полуострова Пхукет можно в среднем за 93 тыс. рублей, а забронировать номер в отеле — за 3,5 тыс. рублей.

Специалисты OneTwoTrip также порекомендовали поехать на зимние праздники в Бахрейн. Средняя температура в первый месяц зимы в Бахрейне около 22 ℃, вода же прогревается лишь до 19 ℃, однако многие туристы всё равно купаются и загорают на пляжах.

Для тех, кому вода в Персидском заливе кажется прохладной, есть и другие варианты проведения досуга. В стране много исторических достопримечательностей, самые древние относятся к временам зарождения шумерской цивилизации.

Средняя стоимость прямого перелета до Бахрейна составляет 56 тыс. рублей, а ночь в отеле обойдется путешественникам порядка 5,1 тыс. рублей.

29 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что самыми популярными направлениями для путешествий на Новый год по России являются Краснодарский край, Республика Татарстан и Москва.