На курортах Краснодарского края откроют более 70 зимних пляжей

Более 70 зимних пляжей откроют на курортах Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Как отмечает сайт kp.ru, наибольшее число специализированных территорий для отдыха будет работать в Сочи. Там в зимний период для отдыхающих откроют 36 пляжей.

Еще 10 таких пляжей организуют в Геленджике, шесть появятся в Анапе, семь — в Туапсинском районе, по пять — в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, три — в Ейском районе. Каждый из них планируется оборудовать для комфортного отдыха туристов.

Такие площадки для отдыха также оснастят инсталляциями для фотографий и развлечений, отмечает телеканал «360». На пляжах появятся скамейки, беседки и спортивные площадки.

Первую подобную зону в конце 2020 года создали в Анапе. На пляже города-курорта появилось особое пространство, где можно было не только сделать симпатичную фотографию, но и весело провести время.

21 ноября «Известия» со ссылкой на данные исследования с использованием инструментов Яндекс Wordstat сообщали, что россияне всё чаще выбирают Москву и Сочи для празднования Нового года. На вторых позициях находятся Казань и Санкт-Петербург, а на третьем месте — заграничные направления, такие как Турция, Египет, Тайланд и ОАЭ.