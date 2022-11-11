Главная елка в Петербурге: когда установят, как добраться

Жители и гости Санкт-Петербурга ежегодно в преддверии новогодних праздников наблюдают украшенные гирляндами и разноцветными плакатами центральные улицы города. Северная столица не обходится и без главного символа Нового года — праздничной елки, каждый год располагающейся в самом сердце города на Неве, на Дворцовой площади. «Известия» рассказывают читателям, когда праздничный символ украсит Санкт-Петербург.

Когда установят елку в Санкт-Петербурге

Впервые власти Северной столицы установили живую ель на главной площади два года назад, в канун нового 2021 года по инициативе местных жителей. Праздничное дерево достигало 25 м в высоту и было украшено гирляндами и елочными игрушками в ретростиле 1950–1960-х годов. С тех пор установка натуральной ели в качестве символа Нового года стало общегородской традицией.

В 2022 году елка на Дворцовой площади появится в период с 5 по 8 декабря, после чего начнутся работы по приведению дерева в праздничный вид. Ель планируют украсить традиционными светодиодными гирляндами и разнообразными игрушками. На верхнюю часть дерева поместят звезду с металлическим каркасом.

В полном убранстве главный символ Нового года предстанет перед публикой 20 декабря. Украшать главную площадь города елка будет до 15 января 2023 года.

Как добраться до елки в Санкт-Петербурге

Дворцовая площадь расположена в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Адмиралтейская». Добраться до главной праздничной елки можно также и на наземном общественном транспорте с разных концов города.

Как украсят Санкт-Петербург к новому 2023 году

Часть мероприятий в 2022 году была отменена по решению городской администрации. Средства, первоначально выделенные на их реализацию, теперь пойдут на помощь мобилизованным россиянам.

В связи с этим новые украшения город закупать не будет и воспользуется прошлогодними атрибутами. Не будет и традиционного новогоднего салюта и концерта в центре Северной столицы на Дворцовой.

Тем не менее петербуржцев не оставят без новогодней ярмарки на Манежной площади. Кроме того, в разных частях города откроются катки: на Конюшенной площади, в ЦПКиО имени Кирова, «Севкабель Порту», «Новой Голландии».

Ранее «Известия» писали о подорожании услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки на детский праздник в Петербурге в этом году. Предполагается, что ценник поднимется на 20%, кроме того, рост стоимости традиционно ожидается в конце декабря.