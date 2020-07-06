Притворить калитку: в Карелии оформили право на национальное блюдо

Суоярвский хлебозавод в Республике Карелия получил права на региональный бренд «Калитка карельская», об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков. Директор предприятия получил свидетельство о наименовании места происхождения товара (НМПТ), подтверждающее право называть продукцию завода «калитками». Регистрация товарного знака, как утверждает губернатор, дает правообладателю определенную экономическую выгоду. «Калитки» — традиционное карельское блюдо: визитная карточка республики и ее кулинарная гордость. Практически в каждой семье есть свой рецепт карельского пирожка, передающийся через поколения. Нужно ли унифицировать производство национального блюда и как это решение скажется на малом и среднем бизнесе в республике — разбирались «Известия».

Бренд, да и только

Сертификат о государственной регистрации наименования места происхождения товара вручил директору хлебозавода сенатор от Республики Карелия в Совете Федерации Александр Ракитин. Местные власти позитивно оценивают этот шаг и считают, что появление такого свидетельства не только будет выгодно для его правообладателя, но и повысит узнаваемость бренда.

«Собственный бренд, наличие зарегистрированного товарного знака дает правообладателю определенную экономическую выгоду. Правда, прежде предприятие несет определенные затраты на процедуру оформления. Понимая это, мы предусмотрели дополнительные меры поддержки для предприятий малого и среднего предпринимательства. Выделяем субсидии на возмещение затрат на государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности и подготовку специалистов в области интеллектуальной деятельности », — написал в своем посте в Facebook Артур Парфенчиков. К своему посту губернатор прикрепил свидетельство о НМПТ, выданное хлебозаводу.

При этом в мае завод планировали выставить на продажу. Как сообщили в правительстве республики, убыточным предприятием заинтересовался надежный местный инвестор.

Хлеб Фото: пресс-служба федерального проекта «Гастрономическая карта России»

В пресс-службе губернатора «Известиям» пояснили, что получение сертификата означает, что предприятие получило исключительное право на рецептуру и название «Калитка карельская», но другим производителям разрешено производить похожие блюда и называть их просто «калитками».

— Остальные производители, в том числе кафе, рестораны, могут изготавливать и реализовывать похожие по рецептуре блюда, называть их просто «калитками» или как-то иначе. Также производители могут зарегистрировать другое название по месту происхождения, например «Калитка заонежская», предоставив подтверждение, что именно по такой рецептуре традиционно пекли калитки в этой местности , — рассказала пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

Название «Калитка карельская» закреплено за Суоярвским хлебозаводом, однако это касается лишь той рецептуры, которая утверждена Минсельхозом РФ. Если же блюдо готовится по другой рецептуре, ее производитель может использовать название «калитка» и название своей географической области, рассказал «Известиям» сенатор от Республики Карелия Александр Ракитин.

— Нет никаких проблем с использованием названия «калитка». При использовании особой рецептуры, характерной для определенной области, производители могут даже патент получить. Суоярвский хлебозавод владеет старинной рецептурой производства «калиток», они не один год представляют свой бренд на выставках. Настало время, когда туристическое лицо и узнаваемость Карелии должны быть запатентованы. Этот вопрос давно назрел, и его нужно было решить. Для других предпринимателей исключительное право места производства товара не несет никаких рисков, — уточнил Ракитин.

По его словам, важно и то, что бренд был зарегистрирован внутри Карелии, а значит, никто за пределами республики не сможет производить именно «карельские калитки», например, в местах где есть поселения карелов.

Хлеб-3 Фото: пресс-служба федерального проекта «Гастрономическая карта России»

— Если бы «карельские калитки» зарегистрировали где-то за пределами республики, мы бы со стыда сгорели. Мы на федеральном уровне утвердили, что есть такой замечательный товар, который делается с любовью и душой, руками карельских бабушек и молодых хозяек. Даже каждый хлебозавод выпекает «калитку» со своими особенностями и решениями. С точки регулирования прочих моментов, связанных с наименованием, я уверен, что проблем не возникнет, — добавил член Совета Федерации.

Закон и география

По закону НМПТ закрепляет именование по географическому принципу, и его основным отличием от товарного знака становится связь с регионом.

Существует три вида интеллектуальной собственности в отношении продуктов: патент, товарный знак и наименование места происхождения товара. Товарный знак является собственностью компании, и опасность заключается в том, что предприниматели до сих пор имеют возможность регистрировать географические названия в качестве товарных знаков, подчеркнул вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Владимир Баканов.

— Это плохо, потому что, обладая такой собственностью, предприниматель совершенно беспрепятственно может продать ее владельцу из другого региона или страны. Условно, в таком случае может возникнуть ситуация, когда «карельская калитка» становится собственностью американского предприятия . Наименование места происхождения товара в отличие от патента и товарного знака является не собственностью предприятия, а собственностью территории. Регистрация НМПТ в случае «карельской калитки» означает лишь то, что продукты исторически производились на этой территории, — пояснил Баканов.

Хлеб-2 Фото: пресс-служба федерального проекта «Гастрономическая карта России»

Принципиально важным моментом в данном случае является спецификация: то есть последовательность, которую осуществляет производитель, от исходного сырья до готового продукта, чтобы получить идентичное качество и вкусовые особенности конечного продукта. Вторая особенность НМПТ — делимитация границ производства, в пределах которых можно делать продукт легально.

— Каждый производитель, у которого есть производственный цикл, который пожелает производить «калитки карельские» и стать выгодоприобретателем, подает заявку уже не на НМПТ, а на эксклюзивное производство такого товара. И в соответствии с описанием делает продукт под собственным товарным знаком внутри делимитированной зоны, которая указана в заявке и из которой этот товар происходит, — добавил вице-президент ФРиО.

По его словам, рестораны и кафе получение сертификации на карельские пирожки, по всей вероятности, не затронет.

— До тех пор пока ресторан работает для своих посетителей и не выводит свой продукт в торговые сети, им эта сертификация не нужна. Если же продукт выводится на торговый оборот и на нем написано «Калитки карельские», то тогда нужно соответствовать рецептуре. Но использовать это блюдо в меню по-прежнему можно. Получение эксклюзивного права — это не товарный знак, оно не означает, что все остальные участники рынка лишаются права использовать это название в своей продукции. Любой другой производитель, готовый исполнять спецификацию в пределах делимитированной зоны, в данном случае Республики Карелия, должен подать соответствующую заявку и зарегистрировать права в Роспатенте, — резюмировал Баканов.

В случае нарушения правил регистрации НМПТ владелец может потребовать, чтобы производитель прекратил незаконное использование наименования, удалить его с товаров, этикеток, упаковок, а в отдельных случаях — уничтожить продукцию.

Хлеб-4 Фото: пресс-служба федерального проекта «Гастрономическая карта России»

В прошлом году попытку ограничить пределами республики производство осетинских пирогов предпринял Союз предпринимателей Алании. Аналогичные права уже получили производители сыра в Адыгее, а также тульского пряника, вологодского масла, минеральной воды «Ессентуки». И если вышеуказанные продукты производятся по ГОСТам, то в случае с осетинскими пирогами и «калитками карельскими» никаких документов, детально описывающих процесс их производства, до недавних пор не было.

«Известия» направили запрос в Роспатент для разъяснения ситуации по поводу регистрации НМПТ «Калитка карельская» под брендом Суоярвского хлебозавода, но на момент публикации ответа не последовало.

Базовый элемент

Кухни регионов и народов России, а также региональные продукты должны стать базовым элементом для формирования рынка туристических услуг внутри страны. Для развития местной гастрономии как неотъемлемой части культурно-познавательного туризма необходимы не только поддержка и признание, но и отсутствие дополнительных преград со стороны государства, отметила в беседе с «Известиями» руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

— Необходимо рассмотреть возможность закрепления в федеральных нормативно-правовых актах приоритетности блюд и продуктов региональной кухни субъектов Российской Федерации при формировании меню, например, в системе питания участников протокольных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Методология проекта включает проведение лаборатории региональной кухни в регионах — участниках проекта, главная цель которых выявление «эталонных рецептов», а также разработка современных адаптированных вариантов аутентичных блюд, — пояснила Шаповалова.

В российских регионах владельцы ресторанов и шеф-повара, занимающиеся продвижением аутентичной региональной кухни, вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и со всем многообразием кухонь мира, представленных на рынке. А любые барьеры, в том числе связанные с необходимостью сертификации, могут тормозить такое развитие, отмечает эксперт.

Хлеб-1 Фото: пресс-служба федерального проекта «Гастрономическая карта России»

— Мы более трех лет уже потратили и продолжаем работу с нашими региональными командами шеф-поваров и технологов над вкусом аутентичных региональных блюд. Любые барьеры, отсутствие конкретных преимуществ для предпринимателей тормозят ее развитие. Наши методические рекомендации по формированию экспортных туруслуг на объектах — участниках содержат пункты по обязательному включению в меню объективно самых распространенных наименований блюд региональной кухни и блюд на базе продуктов от региональных производителей, — добавила автор проекта «Гастрономическая карта России».

В ситуации, когда предметом для регистрации права становится самый известный региональный продукт, предпринимательское сообщество нуждается в подробных пояснениях тех изменений в сфере авторского права, которые могут затронуть их бизнес.