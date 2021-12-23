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Отдых в Красной Поляне на Новый год подорожал вдвое

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Четырех- и пятизвездочные отели Красной Поляны подняли цены на новогодние каникулы на 100% в сравнении с 2019 годом. Всему виной нехватка конкуренции внутри России и недоступность Альп, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ценные вершины: отели Красной Поляны на Новый год подорожали до 50%
Почему российские горнолыжные курорты взвинтили стоимость отдыха

«Качественные брендированные отели категории «четыре-пять звезд» в Красной Поляне на Новый год действительно подорожали до 100% по сравнению с 2019 годом. Причина тому — ежегодная инфляция, рост цен на энергоносители и продукты питания, а также высокий спрос из-за недоступности наиболее популярного зарубежного горнолыжного направления — Альп», — сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Кроме того, в России не хватает качественных средств размещения на горнолыжных курортах. Еще и поэтому сейчас такой высокий спрос и, как следствие, высокие цены, добавил эксперт.

С ним согласился гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он добавил, что бюджетные средства размещения уровня «трех звезд» в Красной Поляне тоже выросли в цене — но не в два, а в полтора раза в сравнении с 2019 годом.

«Не стоит забывать и про частный сектор, доля которого в Краснодарском крае близка к 70%. Там в некоторых случаях стоимость тоже выросла вдвое — с 5 тыс. рублей за сутки до 10 тыс.», — отметил Дмитрий Горин.

Красная Поляна — на сегодня единственная реальная альтернатива Альпам в России. Остальные курорты — Домбай, Архыз, Шерегеш — к сожалению, не обеспечивают такого же уровня катания и инфраструктуры, заметил Алексан Мкртчян. Цены на этих курортах, в особенности в Архызе, тоже выросли, но не так сильно, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отели как лучше: цены на российских курортах сравнялись с Альпами

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