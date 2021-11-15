Горнолыжный сезон стартовал на курорте Шерегеш в Кузбассе

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила с рабочим визитом курорт Шерегеш в Кузбассе, где открыла горнолыжный сезон. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

«За последние пару лет Шерегеш стал особенно популярен — в прошлом году здесь отдохнула около 2 млн туристов. Для повышения ценовой доступности поездок по стране мы запустили программу субсидирования чартеров, в которую мы включили и Шерегеш», — сказала Догузова.

Уточняется, что первые чартеры отправятся на курорт из Москвы через две недели, 27 ноября. Рейсы продолжатся до середины апреля.

По словам Догузовой, в готовые туры включены перелет, проживание и трансфер, а стоимость таких поездок удалось снизить почти в два раза.

Глава ведомства также рассказала, что Ростуризм уже вложил в развитие курорта Шерегеш 1,4 млрд рублей с 2014 года по 2021 год. До 2024 года планируется вложить еще 2,6 млрд рублей. Уточняется, что эти деньги направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры – реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы теплоснабжения, очистных сооружений и дорог.

Создание такой инфраструктуры помогло увеличить поток инвестиций. Так, до 2024 года будет вложено около 18 млрд рублей частных инвестиций.

Отмечается, что на Шерегеше — самый продолжительный сезон катания на лыжах в РФ. Он продолжается с ноября и до конца апреля.

5 октября Ростуризм назвал имена лучших представителей индустрии гостеприимства в 2021 году на 24-й Международной выставке для профессионалов сферы гостеприимства PIR EXPO — крупнейшем в РФ и СНГ мероприятии для профессионалов гостинично-ресторанного бизнеса.

Конкурс ежегодно проводится Ростуризмом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями. В 2021 году он прошел в девятый раз. В федеральный этап прошли 145 работников индустрии из 50 регионов страны. Ведущие эксперты отрасли выбрали 15 победителей и призеров.