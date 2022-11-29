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Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самыми популярными направлениями для путешествий на Новый год по России являются Краснодарский край, Республика Татарстан, Москва и другие регионы. Об этом 29 ноября рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин на конференции в МИЦ «Известия».

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«У нас есть статистика наших социологов, путешествуют на Новый год немного — всего 2–3 процента россиян. Самое массовое направление — наш бессменный лидер Краснодарский край, среди лидеров также Москва, Татарстан, Великий Устюг, Золотое Кольцо. Такие направления лидеры в этом году», — отметил эксперт.

При этом среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидирует Турция, уточнила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«У нас, как всегда лидирует Турция — это уже, по-моему, традиция становится. Вот и на Новый год тоже вполне приемлемые цены. Вот передо мной цена новогоднего тура в Турцию — это где-то средняя цена от 100 тыс. рублей на неделю на двоих с перелетом», — уточнила она.

В тройку самых востребованных направлений также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В ОАЭ туры составляют в среднем от 250 тыс. рублей на двоих с перелетом, а в Египет — около 210 тыс. рублей.

Ранее в этот день аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали, по каким популярным туристическим направлениям еще доступны выгодные авиабилеты на Новый год. Если говорить о перелетах из Москвы по России, на зимние праздники сейчас выгодно покупать билеты в Казань и Санкт-Петербург. Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40%) и Таиланд (на 27%), еще можно купить билеты на Новый год за 30,6 тыс. рублей и 102 тыс. рублей.

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