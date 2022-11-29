Названы выгодные авианаправления для путешествий на Новый год

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, по каким популярным туристическим направлениям еще доступны выгодные билеты на Новый год. Для этого они сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и текущие цены. Результаты исследования 29 ноября поступили в редакцию «Известий».

Проанализировав 25 наиболее популярных направлений для поездок из Москвы в период зимних праздников, эксперты пришли к выводу, что на данный момент выгодные билеты можно найти на 24–25 декабря и 2–4 января. Сейчас еще доступны билеты в среднем на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Если говорить о перелетах из Москвы по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Казань и обратно есть авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021–2022 годах. А до Санкт-Петербурга и обратно можно отправиться на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Москвы в эти направления стоят 5,1 тыс. рублей и 4 тыс. рублей соответственно.

Примерно на уровне прошлого года остались билеты в Махачкалу (10,09 тыс. рублей) и Красноярск (15,8 тыс. рублей). Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (на 38%), Омск (на 13%) и Магнитогорск (на 13%), цены составили 19,6 тыс. рублей, 15,7 тыс. рублей и 17,4 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, в топ выгодных направлений по России для поездок на новогодние праздники вошли Казань, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Иркутск, Калининград, Мурманск, Уфа, Барнаул, Новосибирск.

В направлении ближнего зарубежья также найдены выгодные предложения. Заметнее всего подешевели билеты из Москвы в Таджикистан (на 23% дешевле), Киргизию (на 23% дешевле) и Узбекистан (на 18% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за 33,6 тыс. рублей, 20,1 тыс. рублей и 22, 6 тыс. рублей соответственно.

Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40%) и Таиланд (на 27%), еще можно купить билеты на Новый год за 30,6 тыс. рублей и 102 тыс. рублей. На уровне цен прошлого года доступны билеты в Дубай, 49, 8 тыс. рублей. Сильнее всего поднялись цены на авиабилеты из Москвы на Кубу (на 279%) и в Израиль (на 138%), сейчас минимальная цена на новогодние праздники составляет 327, 8 тыс. рублей и 56, 2 тыс. рублей.

В число наиболее выгодных выгодных направлений из стран дальнего зарубежья вошли Каир (Египет), Пхукет (Таиланд) и Даламан (Турция).

Как уточнили аналитики, в среднем поездки по России на Новый год продлятся около 7 дней, в зарубежные направления — около 9.

22 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на поездки в Европу из РФ в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в два-три раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. По оценкам туроператоров, сейчас доля Европы в общих продажах на Новый год не превышает 10% даже у компаний, ранее специализировавшихся именно на этом туристическом направлении.