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Названы выгодные авианаправления для путешествий на Новый год

«Яндекс Путешествия»: на новогодние праздники выгоднее всего полететь в Казань и Санкт-Петербург
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, по каким популярным туристическим направлениям еще доступны выгодные билеты на Новый год. Для этого они сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и текущие цены. Результаты исследования 29 ноября поступили в редакцию «Известий».

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Проанализировав 25 наиболее популярных направлений для поездок из Москвы в период зимних праздников, эксперты пришли к выводу, что на данный момент выгодные билеты можно найти на 24–25 декабря и 2–4 января. Сейчас еще доступны билеты в среднем на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Если говорить о перелетах из Москвы по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Казань и обратно есть авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021–2022 годах. А до Санкт-Петербурга и обратно можно отправиться на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Москвы в эти направления стоят 5,1 тыс. рублей и 4 тыс. рублей соответственно.

Примерно на уровне прошлого года остались билеты в Махачкалу (10,09 тыс. рублей) и Красноярск (15,8 тыс. рублей). Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (на 38%), Омск (на 13%) и Магнитогорск (на 13%), цены составили 19,6 тыс. рублей, 15,7 тыс. рублей и 17,4 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, в топ выгодных направлений по России для поездок на новогодние праздники вошли Казань, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Иркутск, Калининград, Мурманск, Уфа, Барнаул, Новосибирск.

В направлении ближнего зарубежья также найдены выгодные предложения. Заметнее всего подешевели билеты из Москвы в Таджикистан (на 23% дешевле), Киргизию (на 23% дешевле) и Узбекистан (на 18% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за 33,6 тыс. рублей, 20,1 тыс. рублей и 22, 6 тыс. рублей соответственно.

Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40%) и Таиланд (на 27%), еще можно купить билеты на Новый год за 30,6 тыс. рублей и 102 тыс. рублей. На уровне цен прошлого года доступны билеты в Дубай, 49, 8 тыс. рублей. Сильнее всего поднялись цены на авиабилеты из Москвы на Кубу (на 279%) и в Израиль (на 138%), сейчас минимальная цена на новогодние праздники составляет 327, 8 тыс. рублей и 56, 2 тыс. рублей.

В число наиболее выгодных выгодных направлений из стран дальнего зарубежья вошли Каир (Египет), Пхукет (Таиланд) и Даламан (Турция).

Как уточнили аналитики, в среднем поездки по России на Новый год продлятся около 7 дней, в зарубежные направления — около 9.

22 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на поездки в Европу из РФ в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в два-три раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. По оценкам туроператоров, сейчас доля Европы в общих продажах на Новый год не превышает 10% даже у компаний, ранее специализировавшихся именно на этом туристическом направлении.

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