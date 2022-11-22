Спрос россиян на поездки в Европу на Новый год снизился в 2–3 раза

Спрос на поездки в Европу из РФ в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в 2–3 раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом 22 ноября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По оценкам туроператоров, сейчас доля Европы в общих продажах на Новый год не превышает 10% даже у компаний, ранее специализировавшихся именно на этом туристическом направлении.

«В сравнении с ноябрем 2021 года, когда при строгих ковидных ограничениях из Москвы в некоторые европейские страны всё же выполнялись прямые рейсы, сейчас спрос на поездки в Европу упал в 2–3 раза. А у крупных массовых игроков рынка продажи Европы в прямом смысле единичны», — говорится в сообщении.

В сравнении с 2019 годом спрос на поездки в Европу в период новогодних праздников сократился в десятки раз. В АТОР это связали со сложностями с получением виз, блокировкой российских банковских карт за рубежом, отсутствием прямых перелетов и ростом цен на авиабилеты.

Отмечается, что сейчас преимущественно бронируют туры в Европу люксового и премиум-уровня. Чаще всего это Франция, Италия и Швейцария. На данных направлениях наибольшим спросом пользуются горнолыжные туры.

Ранее, 20 октября, представители туротрасли сообщили «Известиям», что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. По их словам, в среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года.

До этого, 13 октября, посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что французскому бизнесу нанесен достаточно сильный удар из-за потери российских туристов. Он отметил, что в этой европейской стране совершенно не заинтересованы в прекращении туристических контактов с путешественниками из России и не готовы наносить вред самим себе.

Ряд стран ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.