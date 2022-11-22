Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Мир
В США не стали считать перезагрузкой встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20
Туризм
Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ
Культура
Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Спорт
ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
Пресс-релизы
Олеся Носова заняла пост гендиректора и главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки
Спорт
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»

Спрос россиян на поездки в Европу на Новый год снизился в 2–3 раза

0
Фото: TASS/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на поездки в Европу из РФ в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в 2–3 раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом 22 ноября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Штатный режим: США выдали россиянам 26 тыс. турвиз
РФ заняла по этому показателю третье место среди европейских стран

По оценкам туроператоров, сейчас доля Европы в общих продажах на Новый год не превышает 10% даже у компаний, ранее специализировавшихся именно на этом туристическом направлении.

«В сравнении с ноябрем 2021 года, когда при строгих ковидных ограничениях из Москвы в некоторые европейские страны всё же выполнялись прямые рейсы, сейчас спрос на поездки в Европу упал в 2–3 раза. А у крупных массовых игроков рынка продажи Европы в прямом смысле единичны», — говорится в сообщении.

В сравнении с 2019 годом спрос на поездки в Европу в период новогодних праздников сократился в десятки раз. В АТОР это связали со сложностями с получением виз, блокировкой российских банковских карт за рубежом, отсутствием прямых перелетов и ростом цен на авиабилеты.

Отмечается, что сейчас преимущественно бронируют туры в Европу люксового и премиум-уровня. Чаще всего это Франция, Италия и Швейцария. На данных направлениях наибольшим спросом пользуются горнолыжные туры.

Ранее, 20 октября, представители туротрасли сообщили «Известиям», что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. По их словам, в среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года.

До этого, 13 октября, посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что французскому бизнесу нанесен достаточно сильный удар из-за потери российских туристов. Он отметил, что в этой европейской стране совершенно не заинтересованы в прекращении туристических контактов с путешественниками из России и не готовы наносить вред самим себе.

Ряд стран ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022