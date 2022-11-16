Штатный режим: США выдали россиянам 26 тыс. турвиз

За первые девять месяцев 2022 года турвизы США получили 26 тыс. россиян. В итоге РФ вошла в тройку лидеров в Европе (после Турции и Румынии). За фискальный 2021 год (с октября по октябрь) россияне получили всего 3,7 тыс. турвиз. Это следует из данных Госдепа, предоставленных «Известиям» американским посольством в Москве. В дипмиссии заявили: Вашингтону и Москве следует иметь открытые каналы связи в период повышенной напряженности. Поэтому США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению дипсостава и полноценного функционирования посольств. В Госдуме «Известиям» сказали, что Москва выступает за дипломатическое решение споров, потому поддержит переговоры о восстановлении дипсостава.

Визовый рекорд

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы. В октябре 2021-го Госдеп назвал россиян «бездомной нацией» и рекомендовал гражданам РФ получать документы в американском посольстве в Варшаве. Однако Польша с 19 сентября 2022-го закрыла въезд всем россиянам по туристической шенгенской визе.

Несмотря на все сложности, за первые девять месяцев 2022 года российские граждане получили 25,6 тыс. американских виз класса B1/B2 (туристические). Это следует из статистики Госдепа США, предоставленной «Известиям» посольством страны в Москве. При подсчете не учитывались другие категории неиммиграционных виз (учеба, обмен, визы пилотов, научные выставки и другие причины для въезда на территорию США).

Россияне по итогам девяти месяцев входят в тройку крупнейших в Европе получателей американских турвиз — после Турции (свыше 35 тыс.) и Румынии (более 30 тыс.). К слову, граждане Украины с января по сентябрь получили 17 тыс. американских турвиз.

Пиковые месяцы, когда заявок от россиян наблюдалось больше всего, — август и сентябрь этого года: 3896 и 3950, соответственно. В 2021 фискальном году (с октября по октябрь), согласно статистике Госдепа, россиянам выдали 15 725 неиммиграционных виз, из них туристические визы — 3737. Хотя десять лет назад, в 2012 году, граждане РФ получили свыше 181 тыс. разрешений на въезд категории B1/B2.

Оформить американские турвизы в России практически невозможно уже год, потому граждане обращаются в посольства США в странах СНГ, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

— Наиболее популярные у россиян страны для подачи [документов] на визы — Казахстан и Армения. Но есть сложности с записью на интервью у консула, большие очереди. Появились специальные боты, которые отслеживают слоты на собеседование в посольстве и перепродают их за огромные деньги — доходит до $1 тыс. за запись, — пояснил эксперт.

По его словам, помимо стран СНГ, у визовых туристов также популярны Катар и ОАЭ. До начала СВО россияне также ездили за американской визой в Польшу и страны Восточной Европы.

Проблемы с дипсоставом

Впрочем, в посольстве США в Москве «Известиям» заявили, что сейчас продолжаются переговоры с руководством РФ для решения проблем с дипсоставом и «восстановления нормального функционирования посольств». Москве и Вашингтону «необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности», добавили в пресс-службе.

— Мы продолжаем взаимодействовать с правительством РФ для поддержания должным образом укомплектованного, жизнеспособного и функционирующего посольства США в Москве. Такое посольство имеет решающее значение для дипломатии, и поэтому мы продолжаем усердно работать над решением этой проблемы [с дипсоставом], — уточнили в представительстве.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

15 апреля 2021 года США выслали 10 российских дипломатов, среди которых, по мнению американской стороны, были «представители российских разведывательных служб». 23 апреля того же года Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием россиян на работу в диппредставительства недружественных стран, к которым как раз относятся США.

После этого 12 мая 2021 года американское посольство в Москве резко сократило выдачу гражданам России любых неиммиграционных виз, помимо дипломатических. В дипмиссии уточнили: рассматриваться будут только экстренные случаи.

В МИД РФ тогда обвинили американских дипломатов в «неумении и нежелании работать». В ведомстве напомнили: и у США, и у России квота на аккредитованных дипломатов одинаковая — 455 человек. При этом треть российской квоты — это 155 сотрудников постпредства РФ при ООН.

Высылки дипломатов продолжились и в 2022 году. 23 марта МИД вручил американским дипломатам в Москве ноту о выдворении с территории РФ некоторого числа дипломатов (цифру министерство не уточнило). Это решение Москва приняла в ответ на аналогичные шаги США: в феврале Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства РФ при ООН.

Россия за диалог

Первыми высылать дипломатов и отнимать дипсобственность начали США, и всё, что предпринимала Россия, — это были ответные шаги, отметил в беседе с «Известиями» замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

— Несмотря на такие действия Вашингтона, мы готовы вести переговоры с американцами по визовым вопросам и восстановлению дипсоставов на любой площадке, мы за дипломатические методы разрешения споров, это однозначно, — подчеркнул политик.

По мнению председателя международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, переговоры с Вашингтоном по визовым и дипломатическим вопросам возможны даже в текущей непростой обстановке.

— Но прежде чем говорить о том, начнутся ли переговоры о восстановлении функционирования посольств, следует удостовериться: искренни ли заявления посольства США или они сделаны на публику. Ввиду того что общественность живо интересуется этой темой, США совершают такие интервенции в общественное мнение своими заявлениями. Нужно знать детали их предложений по переговорам, — констатировал эксперт в беседе с «Известиями».

США и РФ по-прежнему сохраняют диалог в стратегических сферах: ядерном разоружении и противостоянии международному терроризму. В последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января для переговоров по гарантиям безопасности.

14 ноября в Анкаре прошли первые с января переговоры делегаций двух стран — от РФ на встречу прибыл директор СВР Сергей Нарышкин, от США — директор ЦРУ Уильям Бернс. В Совете по нацбезопасности США уточнили, что глава ЦРУ передал директору СВР сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией. При этом урегулирование конфликта на Украине стороны не затрагивали, уточнили в Белом доме.

Как отмечает CNN, бывший посол США в России Уильям Бернс стал ключевым посредником на этом направлении, «поскольку американо-российские отношения продолжают ухудшаться». По информации телеканала, Бернс был с визитом в Москве и в ноябре 2021 года, чтобы предупредить Кремль о последствиях конфликта с Украиной.