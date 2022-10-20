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Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России, рассказали «Известиям» представители туротрасли в четверг, 20 октября.

Податели всего: на визы каких стран Шенгена проще сдать документы
И как можно попасть в Европу, если разрешение на въезд получено

«По нашей информации, выросло число шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года, добавил он. Это значительно меньше, чем до 2020 года, когда во Францию можно было без особых усилий получить шенген на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два–три года.

«Сейчас «длинные» визы россиянам по-прежнему стараются выдавать Италия, Франция, Греция. Остальные страны чаще всего ставят под сроки поездки, в том числе Испания и Венгрия», — уточнил Мурадян.

При этом сократилось и число выдаваемых виз. Это связано с ужесточением визовой политики Европы в отношении граждан России.

Официально уже перестали выдавать визы путешественникам из России Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды.

Серьезные проблемы при подаче документов есть у россиян, решивших получить визу во Францию и Италию, — свободных окон для записи нет. «Известия» нашли в Telegram чат, где предлагают записаться на подачу документов во Францию за 40 тыс. рублей, ближайшие «платные» окна — на конец октября.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Еврозона дискомфорта: как страны Шенгена ограждают себя от россиян

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