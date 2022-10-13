Посол РФ рассказал об ущербе для турбизнеса Франции из-за отсутствия россиян

Французскому бизнесу нанесен достаточно сильный удар из-за потери российских туристов. Как заявил 13 октября посол РФ во Франции Алексей Мешков, в этой европейской стране совершенно не заинтересованы в прекращении туристических контактов с путешественниками из России и не готовы наносить вред сами себе.

«Франция — одна из крупнейших стран по приему туристов в мире. И российский турист был всегда одним из самых элитных, если можно так сказать, гостей Франции. Потеря уже нанесла сильный удар по местному бизнесу — будь то на юге, или в горах», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Как напомнил Мешков, сегодня между Россией и Францией нет прямого авиасообщения, а также ужесточены правила по выдаче туристических виз. Однако эти новые правила вводила не Россия.

«Мы, со своей стороны, всегда готовы принимать французских туристов, мы никаких ограничений не вводили», — добавил посол.

Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим для граждан РФ. Сбор вырос с €35 до €80. Срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. Раньше ответ приходил в течение 10–30 дней. Российским туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет. Пограничные службы вправе потребовать дополнительные документы.

Заявления на визы от россиян по новым правилам принимают Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Франция, Швейцария и Швеция.

Ряд стран закрыли въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что туризм на Лазурном Берегу Франции терпит убытки. В отсутствие путешественников из России в 2022 году они составят более чем €50 млн. По словам президента регионального комитета по туризму Лазурного Берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александры Боркио-Фонтимп, в 2019 году россияне были на 9-м месте среди иностранных гостей курорта. На клиентов из РФ приходилось 7% выручки Лазурного Берега от международного туризма.

16 августа вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя «Известиям» заявления зарубежных отелей о нехватке туристов из РФ, отметил, что турпоток из России в страны Европы сейчас действительно мизерный, но не из-за визовых проблем, а в связи с сокращением доступных авиаперевозок. Как отметил эксперт, сейчас позволить себе авиабилеты в Европу могут очень немногие.