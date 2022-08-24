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Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн

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Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth
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Из-за последствий конфликта на Украине туризм на Лазурном Берегу Франции терпит убытки. В отсутствие путешественников из России в 2022 году они составят более чем €50 млн, сообщила 24 августа президент регионального комитета по туризму Лазурного Берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп.

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«В 2019 году россияне были на 9-м месте среди иностранных гостей курорта. На клиентов из РФ приходилось 7% выручки Лазурного Берега от международного туризма», — отметил Боркио-Фонтимп.

Сейчас, по ее словам, регион возвращает своих исторических клиентов, таких как Великобритания и США, а также граждан Европы, чтобы хоть как-то компенсировать общее снижение числа клиентов из России.

В туристическом агентстве французского департамента Вар (на юго-востоке Франции) Visit Var также подтвердили, что в 2022 году поток российских туристов снизился.

«Если в 2019 году Россия была на 17-м месте по посещаемости Вара иностранцами, то в 2022 она оказалась на 30-м месте», — цитирует «РИА Новости» менеджера турагентства Энтони Маттеуцци.

18 августа посольство России в Литве ответило на предложение еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса россиянам отдыхать в Геленджике. Политик предположил, что «после отпуска в Твери, Таганроге и Геленджике россияне поймут, что Европа для них — привилегия». В дипмиссии указали, что Синкявичюс явно никогда не был в упомянутых им городах, а также давно не посещал собственную страну, по уровню развития инфраструктуры словно застывшую в 90-х годах прошлого столетия.

16 августа вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя «Известиям» заявления зарубежных отелей о нехватке туристов из РФ, отметил, что турпоток из России в страны Европы сейчас действительно мизерный, но не из-за визовых проблем, а в связи с сокращением доступных авиаперевозок. Как отметил эксперт, сейчас позволить себе авиабилеты в Европу могут очень немногие.

При этом в Евросоюзе (ЕС) на фоне призывов Украины запретить въезд в Европу гражданам РФ нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Так, власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

В то же время директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер рассказала, что россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет. Представитель отрасли уточнила, что те, кто все-таки приезжает, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют.

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