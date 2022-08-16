В туротрасли назвали главную причину отсутствия туристов из России за рубежом

Турпоток из России в страны Европы сейчас действительно мизерный, но не из-за визовых проблем, а в связи с сокращением доступной по деньгам авиаперевозки. На это 16 августа указал вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя «Известиям» заявления зарубежных отелей о нехватке туристов из РФ.

Как отметил эксперт, сейчас позволить себе авиабилеты в Европу могут очень немногие, поэтому турпоток из России отчасти переориентировался на страны Содружества Независимых Государств (СНГ).



По словам специалиста, из-за отсутствия российских туристов в какой-то мере пострадал Кипр: он лишился третьего-четвертого по объему въездного рынка.

«Но в целом недостатка туристов в этом году Европа не испытывает: после двух с лишним лет пандемии на путешествия сформировался гигантский отложенный спрос, межъевропейский туризм сейчас в стадии ренессанса. Эта ситуация компенсировала таким странам, как Греция, Италия, Испания и другим, потерю российского рынка, доля которого и до пандемии была невысока», — добавил Мурадян.

Ранее во вторник директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер рассказала, что россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет. Представитель отрасли уточнила, что те, кто все-таки приезжает, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют.

В то же время эксперты отмечают, что новым отелям, которые ранее ориентировались на российских туристов, пришлось скорректировать планы. Гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

Ранее, 13 июля, аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с сезоном 2021-го. При этом сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.

Эксперты утверждают, что рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Помимо этого на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации.