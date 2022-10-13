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Какие страны перестали выдавать туристические визы россиянам

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Страны Европы продолжают придерживаться санкционной политики в отношении России. Причем ограничения бьют по интересам обыкновенных граждан. Так, например, ряд стран закрыли въезд для россиян по туристическим визам. «Известия» объясняют, какие государства закрыли границы и что является уважительной причиной для обхода запрета.

Какие страны закрыли въезд россиянам в 2022

С 25 октября Чехия перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины.

Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

В совместном заявлении страны объяснили, что запрет не прямой и предусматривает ряд исключений. Так, продолжать путешествия смогут:

  • россияне с видом на жительство;
  • члены дипломатических миссий;
  • граждане РФ, осуществляющие грузовые и транспортные перевозки;
  • въезжающие по гуманитарным причинам.
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Запрет для россиян действует вне зависимости от того, какая страна Шенгенской зоны выдавала визу. Тем не менее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что способ обхода запрета всё же есть. Он напомнил, что пересечь границу Чехии можно, въехав из Германии поездом или автомобилем. Эксперт заверил, что визы в таком случае проверять не будут.

Кроме того, въезд для туристов из РФ с 30 сентября ограничила Финляндия. Границы будут закрыты до особого распоряжения. Решение о въезде в каждом индивидуальном случае будет рассматривать погранслужба. Исключения могут быть сделаны для:

  • поездок к родственникам, в том числе к гражданам других стран ЕС и Шенгенского соглашения;
  • рабочих командировок, в том числе связанных с грузоперевозками;
  • студентов, приезжающих в Финляндию на обучение сроком менее 90 дней или для сдачи вступительных экзаменов;
  • персонала дипмиссий;
  • пациентов лечебных учреждений, начавшие лечение до вступления ограничений в силу;
  • владельцев недвижимости в случае необходимости обслуживания жилья;
  • въезжающих по личным причинам в отдельных случаях (к примеру, похороны члена семьи).

Даже если Финляндия пропускает россиянина на свою территорию, транзит в другие страны запрещается. В случае нарушений правил въезда ранее выданные визы могут быть аннулированы.

В случае отказа на въезд пограничная служба вносит в паспорт соответствующую отметку. Финляндия вправе запретить въезд россиянам с шенгенской визой другой страны.

Бельгия, Дания, Мальта, Нидерланды, Норвегия и Словакия также выдают визу россиянам только в ограниченном ряде случаев.

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Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим для граждан РФ. Сбор вырос с €35 до €80. Срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. Раньше ответ приходил в течение 10–30 дней. Российским туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет. Пограничные службы вправе потребовать дополнительные документы.

Заявления на визы от россиян по новым правилам принимают Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Франция, Швейцария и Швеция.

Реакция России на закрытие границ стран ЕС

При этом Россия не собирается отвечать зеркально на закрытие границ для своих граждан. Президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума объяснил, что Москва не видит для себя выгоды в таком решении, поскольку в страну в том числе приезжают иностранные студенты, бизнесмены, спортсмены и деятели искусства.

«Да пускай приезжают и работают. Чего здесь плохого? <...> Зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делает, они не нас изолируют, а сами себя», — сказал российский лидер.

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