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В Альянсе турагентств России назвали способ въезда в Чехию россиянам

Вице-президент Альянса турагентств РФ Мкртчян: приехать россиянам в Чехию по-прежнему можно по земле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Решение чешских властей о запрете въезда в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами не означает, что попасть в эту страну граждане РФ больше не смогут. Об этом в среду, 12 октября, заявил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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По его словам, доехать туда по-прежнему можно по земле — например, из Германии поездом или автомобилем. Внутри ЕС границ нет, визы не проверяют, отметил эксперт.

При этом Мкртчян считает, что закрытие границ Чехии является большим ударом для России. По его словам, с Чехией у россиян давние хорошие отношения — там недорогое высшее образование, многие граждане РФ покупали там недвижимость.

«Поэтому в отличие от той же Польши закрытие Чехии — большой удар. В Чехии живут десятки тысяч россиян, у них есть друзья и родственники в РФ, которые теперь не могут прилететь к ним по шенгенским визам. Сама по себе Чехия — очень красивая и при этом недорогая страна. Дешевле Европы просто нет: до пандемии мы продавали туры в Чехию за €400 на неделю с человека», — заключил Мкртчян.

Ранее в этот день стало известно, что Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Решение было принято на заседании правительства страны. Глава чешского МИДа Ян Липавский объявил, что запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении белорусских студентов, получающих стипендии в учебных заведениях.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

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