Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами

Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский.

«Россиян с краткосрочными визами не пустят в Чехию», — приводит его слова iDNES.

Решение было принято на заседании правительства Чехии. Также на нем обсуждалось восстановление Украины и гуманитарная помощь беженцам из нее.

Липавский также объявил, что запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении белорусских студентов, получающих стипендии в учебных заведениях.

Ранее, с 30 сентября, Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам, попасть в страну можно только по гуманитарным причинам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Пересекать границы смогут граждане России, посещающие членов семьи. Также отмечалось, что исключительный въезд разрешен по гуманитарным соображениям и для диссидентов.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» 6 сентября высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян повлечет за собой серьезные ответные меры Москвы.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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