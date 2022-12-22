Подставить на поток: всё больше авиакомпаний отменяют рейсы в Египет

Российские авиакомпании продолжают убирать рейсы на курорты Египта из своего расписания . iFly продлила отмену полетов еще на один день — до 22 декабря. «Уральские авиалинии» отменили свои чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Этот перевозчик стал уже четвертым, кто в декабре не смог летать в эту страну. Авиакомпании с 15 декабря ждут ответа Росавиации о возможности пролета через воздушный коридор над Сирией, но ведомство так и не дало однозначного ответа. В понедельник к проблеме подключился российский МИД — он надеется убедить власти Иордании в безопасности самолетов российских авиалиний. Но пока ответа из министерства иностранных дел также не последовало, заявили «Известиям» в iFly в среду. Туроператоры для вывоза россиян из Египта пересаживают клиентов на рейсы иностранных авиакомпаний.

Отмена за отменой

iFly продлила отмену рейсов в Египет до 22 декабря , сообщили «Известиям» в компании. Ранее перевозчик сначала убрал из расписания рейсы в эту страну с 15 по 19 декабря, затем — по 21 декабря включительно.

21 декабря, как рассказывал редакции источник в iFly, компания рассчитывала получить ответы от Росавиации или от МИДа по ситуации с полетами в Египет, но их так и не последовало.

Перевозчик ожидал от регулятора выдачи разрешения на пролет в Египет по альтернативному воздушному коридору через небо Сирии, а от МИДа — ответа о договоренностях с властями Иордании об отзыве возникших в декабре новых требований по страхованию самолетов . 19 декабря официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД рассчитывает убедить коллег из Иордании в безопасности самолетов российских авиакомпаний.

Подставить на поток Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Cвои чартерные рейсы на египетские курорты отменила также авиакомпания «Уральские авиалинии» , которая планировала выполнять их в партнерстве с туроператором Fun&Sun, рассказали «Известиям» в компании. Она стала четвертым российским перевозчиком, кто теперь не летает в Египет. Ранее, помимо iFly, с этой же проблемой также столкнулись Nordwind и «Икар».

— Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами, — сказала «Известиям» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Согласно данным ресурса Flightradar (FR), отмененными оказались вылеты из Домодедово в Хургаду на 15, 19 и 22 декабря, рейс из Уфы в Хургаду на 16 декабря и из Тюмени в Шарм-эш-Шейх на 22 декабря.

В авиакомпании не пояснили, почему отменили рейсы. Однако собеседники «Известий» в авиаотрасли считают, что проблема та же — самолеты с двойной регистрацией. «Уральские авиалинии» — это единственная крупная авиакомпания РФ, которой не удалось за год вывести из реестра Бермуд ни одного своего самолета.

Тем не менее в этом году перевозчик активно летал в Киргизию и Таджикистан. Последние рейсы в Египет компания выполнила в начале марта этого года. По данным Росавиации (статистика агентства есть у «Известий»), с января по октябрь заграничный пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 2,19 млн человек — больше оказалось только у «Аэрофлота», он перевез за границу в этот же период 2,69 млн.

Подставить на поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» направили запросы в пресс-службу Росавиации и в МИД РФ.

Иностранцы помогут

После отмены рейсов «Уральских авиалиний» Fun&Sun стала пересаживать клиентов с проданными в Египет турами на рейсы турецкого перевозчика Corendon.

— Corendon действительно выполняет для нас рейсы в Египет, только с посадкой в Анталье. Однако такие рейсы будут еще удобнее для пассажиров, так как они короче по времени. Ведь ранее российским авиакомпаниям приходилось на маршруте в Египет облетать Турцию чуть ли не над Казахстаном и время в полете составляло более семи часов, — сообщила «Известиям» официальный представитель туроператора Ольга Иванова.

Рейсами Corendon другой крупный российский туроператор Tez Tour возвращает россиян и в обратном направлении — с курортов в РФ . Для этих целей также используются мощности российской Red Wings, а также Egypt Air, сообщал ранее представитель Tez Tour.

— Авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря, — сообщили «Известиям» в Tez Tour.

По данным источника «Известий» в iFly, перевозчик с конца мая до 15 декабря перевез в Египет около 360 тыс. человек, выполнив более 900 рейсов. Если полеты в республику так и не удастся запустить до середины января 2023 года, то с отменами туров столкнутся уже 60 тыс. россиян , подсчитали ранее «Известия».

— Конечно, в преддверии новогодних праздников такой большой отток финансов (на возвраты денег за билеты и туры — «Известия») ничего хорошего ни для какого из игроков туротрасли не несет. Но Tez Tour — это довольно крупный оператор, у которого есть и другие направления поездок. Может, не столь массовые, но и они генерируют денежный поток. Пока ситуация не критическая, — оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Кроме того, туроператоры могут договориться с теми авиакомпаниями, которые сейчас выполняют вывозные рейсы из Египта, брать часть пассажиров и в направлении на курорты, добавил эксперт.

iFly поступает верно, отменяя рейсы постепенно, по мере приближения дат вылетов, потому что таким образом все пассажиры гарантированно вернут свои деньги , считает член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

— Вопрос, правильно ли они поступают, всегда о двух концах. Для себя они делают правильно, ведь если они сейчас отменят всю полетную программу в Египет, то придется выплачивать деньги сразу всем пассажирам, а это огромные суммы. Проще возвращать потихоньку, день за днем. С другой стороны, туристам с более поздними датами вылета сейчас сложнее спланировать свой отпуск. Это минус, — сказал эксперт.

Подставить на поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, перевозчикам не стоит ожидать дополнительных решений от Росавиации — ведомство уже дало однозначный ответ, что полеты в небе Сирии для гражданских самолетов небезопасны. Что касается ремарки о том, что Росавиация продолжает межведомственные согласования по этой теме, — это лишь формальность, считает Алексан Мкртчян. А проработка МИДом возврата к полетам по маршруту, который пролегает над Иорданией, займет много времени, это вопрос не одного дня, заключил эксперт.