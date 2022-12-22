Подставить на поток: всё больше авиакомпаний отменяют рейсы в Египет
Российские авиакомпании продолжают убирать рейсы на курорты Египта из своего расписания. iFly продлила отмену полетов еще на один день — до 22 декабря. «Уральские авиалинии» отменили свои чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Этот перевозчик стал уже четвертым, кто в декабре не смог летать в эту страну. Авиакомпании с 15 декабря ждут ответа Росавиации о возможности пролета через воздушный коридор над Сирией, но ведомство так и не дало однозначного ответа. В понедельник к проблеме подключился российский МИД — он надеется убедить власти Иордании в безопасности самолетов российских авиалиний. Но пока ответа из министерства иностранных дел также не последовало, заявили «Известиям» в iFly в среду. Туроператоры для вывоза россиян из Египта пересаживают клиентов на рейсы иностранных авиакомпаний.
Отмена за отменой
iFly продлила отмену рейсов в Египет до 22 декабря, сообщили «Известиям» в компании. Ранее перевозчик сначала убрал из расписания рейсы в эту страну с 15 по 19 декабря, затем — по 21 декабря включительно.
21 декабря, как рассказывал редакции источник в iFly, компания рассчитывала получить ответы от Росавиации или от МИДа по ситуации с полетами в Египет, но их так и не последовало.
Перевозчик ожидал от регулятора выдачи разрешения на пролет в Египет по альтернативному воздушному коридору через небо Сирии, а от МИДа — ответа о договоренностях с властями Иордании об отзыве возникших в декабре новых требований по страхованию самолетов. 19 декабря официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД рассчитывает убедить коллег из Иордании в безопасности самолетов российских авиакомпаний.
Cвои чартерные рейсы на египетские курорты отменила также авиакомпания «Уральские авиалинии», которая планировала выполнять их в партнерстве с туроператором Fun&Sun, рассказали «Известиям» в компании. Она стала четвертым российским перевозчиком, кто теперь не летает в Египет. Ранее, помимо iFly, с этой же проблемой также столкнулись Nordwind и «Икар».
— Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами, — сказала «Известиям» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.
Согласно данным ресурса Flightradar (FR), отмененными оказались вылеты из Домодедово в Хургаду на 15, 19 и 22 декабря, рейс из Уфы в Хургаду на 16 декабря и из Тюмени в Шарм-эш-Шейх на 22 декабря.
В авиакомпании не пояснили, почему отменили рейсы. Однако собеседники «Известий» в авиаотрасли считают, что проблема та же — самолеты с двойной регистрацией. «Уральские авиалинии» — это единственная крупная авиакомпания РФ, которой не удалось за год вывести из реестра Бермуд ни одного своего самолета.
Тем не менее в этом году перевозчик активно летал в Киргизию и Таджикистан. Последние рейсы в Египет компания выполнила в начале марта этого года. По данным Росавиации (статистика агентства есть у «Известий»), с января по октябрь заграничный пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 2,19 млн человек — больше оказалось только у «Аэрофлота», он перевез за границу в этот же период 2,69 млн.
«Известия» направили запросы в пресс-службу Росавиации и в МИД РФ.
Иностранцы помогут
После отмены рейсов «Уральских авиалиний» Fun&Sun стала пересаживать клиентов с проданными в Египет турами на рейсы турецкого перевозчика Corendon.
— Corendon действительно выполняет для нас рейсы в Египет, только с посадкой в Анталье. Однако такие рейсы будут еще удобнее для пассажиров, так как они короче по времени. Ведь ранее российским авиакомпаниям приходилось на маршруте в Египет облетать Турцию чуть ли не над Казахстаном и время в полете составляло более семи часов, — сообщила «Известиям» официальный представитель туроператора Ольга Иванова.
Рейсами Corendon другой крупный российский туроператор Tez Tour возвращает россиян и в обратном направлении — с курортов в РФ. Для этих целей также используются мощности российской Red Wings, а также Egypt Air, сообщал ранее представитель Tez Tour.
— Авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря, — сообщили «Известиям» в Tez Tour.
По данным источника «Известий» в iFly, перевозчик с конца мая до 15 декабря перевез в Египет около 360 тыс. человек, выполнив более 900 рейсов. Если полеты в республику так и не удастся запустить до середины января 2023 года, то с отменами туров столкнутся уже 60 тыс. россиян, подсчитали ранее «Известия».
— Конечно, в преддверии новогодних праздников такой большой отток финансов (на возвраты денег за билеты и туры — «Известия») ничего хорошего ни для какого из игроков туротрасли не несет. Но Tez Tour — это довольно крупный оператор, у которого есть и другие направления поездок. Может, не столь массовые, но и они генерируют денежный поток. Пока ситуация не критическая, — оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Кроме того, туроператоры могут договориться с теми авиакомпаниями, которые сейчас выполняют вывозные рейсы из Египта, брать часть пассажиров и в направлении на курорты, добавил эксперт.
iFly поступает верно, отменяя рейсы постепенно, по мере приближения дат вылетов, потому что таким образом все пассажиры гарантированно вернут свои деньги, считает член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.
— Вопрос, правильно ли они поступают, всегда о двух концах. Для себя они делают правильно, ведь если они сейчас отменят всю полетную программу в Египет, то придется выплачивать деньги сразу всем пассажирам, а это огромные суммы. Проще возвращать потихоньку, день за днем. С другой стороны, туристам с более поздними датами вылета сейчас сложнее спланировать свой отпуск. Это минус, — сказал эксперт.
По его словам, перевозчикам не стоит ожидать дополнительных решений от Росавиации — ведомство уже дало однозначный ответ, что полеты в небе Сирии для гражданских самолетов небезопасны. Что касается ремарки о том, что Росавиация продолжает межведомственные согласования по этой теме, — это лишь формальность, считает Алексан Мкртчян. А проработка МИДом возврата к полетам по маршруту, который пролегает над Иорданией, займет много времени, это вопрос не одного дня, заключил эксперт.