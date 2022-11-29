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Гоа с плеч: декабрьские туры в Египет и Индию стали дешевле на 10%

Где российские туристы встретят Новый год и во сколько им это обойдется
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Новогодний отдых за границей подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом, рассказали «Известиям» туроператоры. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет, который испытывает конкуренцию со стороны курортов Юго-Восточной Азии. Так, россияне впервые за три года могут путешествовать в Таиланд и Шри-Ланку — и эти страны бьют рекорды по популярности. Но есть направления, где новогодний отдых, наоборот, серьезно подорожал, — это Турция и Сочи. Спрос на горнолыжный отдых в России на этот Новый год вырос на 42%, а цены на курортах — до 20%, отмечают представители туротрасли.

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Манящая Азия

Новогодний отдых у теплого моря обойдется дешевле, чем годом ранее, — правда, не везде, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

— Если говорить о Египте, то средняя стоимость туров туда снизилась минимум на 7% по сравнению с прошлым годом. Сказывается рост конкуренции со стороны Юго-Восточной Азии. Сейчас средний чек с заездом на Новый год составляет чуть более 150 тыс. рублей на двоих за неделю, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

При этом Турция на предстоящие праздники, наоборот, подорожала по сравнению с 2021 годом.

— Средний чек по Турции на новогодние заезды составляет 125 тыс. рублей. Цены увеличились вдвое из-за роста стоимости авиаперевозки, — пояснили в «Интуристе».

Похожую тенденцию отметили и в пресс-службе туроператора Anex Tour — если год назад клиенты компании встречали Новый год в Турции в среднем за 145 тыс. рублей, то сейчас бронируют туры за 231 тыс.

— Рост среднего чека может быть связан не только с удорожанием туров, но и с тем, что в период «высоких дат» чаще путешествуют люди с более высоким уровнем доходов — особенно в периоды экономической нестабильности, — заметили в Anex Tour.

Популярными направлениями на этот Новый год станут страны Юго-Восточной Азии — Таиланд и Шри-Ланка, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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Эти две страны стали доступны россиянам после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Причем значительное количество рейсов на эти курорты организовано не только из Москвы, но и из региональных аэропортов, подчеркнул вице-президент АТОР.

Спрос на Таиланд настолько велик, что в ближайшее время туры на январские праздники туда могут полностью раскупить, сообщили в Anex Tour. У данного туроператора именно Таиланд возглавил рейтинг популярных направлений на Новый год, а Шри-Ланка заняла третье место.

Новогодний отдых в этих странах нельзя назвать дешевым. Средний чек за тур на 8–11 дней на двоих в Таиланд составляет почти 300 тыс. рублей, на Шри-Ланку — 351 тыс., отметили в компании.

Намного дешевле получится отдохнуть в индийском курортном штате Гоа — от 171 до 275 тыс. рублей на двоих на 11 ночей с захватом Нового года. Чем ближе дата вылета к празднику, тем дороже, рассказали в Anex Tour.

— Цены на отдых в Гоа снизились на 10%, чему способствовало открытие полетов в Таиланд. Так, на начало декабря тур на девять дней в отель «три звезды» с завтраками можно найти за 95 тыс. рублей на двоих. Это беспрецедентно низкая цена, — сообщили в пресс-службе туроператора.

С 22 ноября Индия отменила для туристов все ковидные ограничения, что также будет способствовать восстановлению турпотока, считает Артур Мурадян.

Горнолыжка прибавляет

Среди других популярных новогодних направлений у россиян — ОАЭ и Мальдивы.

— На Арабские Эмираты спрос большой, и вполне возможно, что на Новый год эта страна выйдет в лидеры у российских туристов. Ряд туроператоров нарастили туда полетные программы, а авиакомпания FlyDubai запланировала 30 дополнительных рейсов из России на новогодние праздники, — рассказал Артур Мурадян.

Средний чек на новогодний отдых в ОАЭ по сравнению с 2021 годом упал на 10% благодаря расширению перевозки и появлению чартеров, заметили в «Интуристе». Сейчас он составляет 142 тыс. рублей.

Состоятельные россияне в качестве новогоднего отдыха традиционно выбирают Мальдивские острова, куда из Москвы каждый день летают самолеты «Аэрофлота» и Azur Air. Расширение полетных программ позволило стабилизировать цены в районе 80–90 тыс. рублей на человека за перелет туда-обратно, сообщил вице-президент АТОР.

Устойчивым спросом на Новый год пользуется и Россия. В топе популярных направлений — Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, горнолыжные курорты Кавказа, рассказали в «Интуристе».

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При этом популярность горнолыжного отдыха в России выросла на 42% по сравнению с прошлым годом, добавили там. Чтобы разгрузиться, Сочи даже анонсировал поднятие цен на ски-пассы. Туристов жаждут получить Архыз и Шерегеш, рассказал Артур Мурадян.

— Горнолыжного предложения в России в этом году будет достаточно. Медленно, но верно дефицит качественных объектов горнолыжной инфраструктуры сокращался последние годы, туда направлялись большие инвестиции, — считает он.

В условиях высокого спроса на отдых в России, выросли цены — от 10 до 20%, рассказали в «Интуристе». В лидерах подорожания — горный кластер Сочи.

— Прямо сейчас цены на новогодний отдых в Красной Поляне стартуют от 121 тыс. на двоих на неделю, но есть и предложения за 424 тыс., — рассказали в пресс-службе туроператора.

При этом цены у большинства отелей динамические и будут расти по мере приближения новогодних праздников, предупредили в «Интуристе».

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