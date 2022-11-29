Гоа с плеч: декабрьские туры в Египет и Индию стали дешевле на 10%

Новогодний отдых за границей подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом, рассказали «Известиям» туроператоры. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет, который испытывает конкуренцию со стороны курортов Юго-Восточной Азии. Так, россияне впервые за три года могут путешествовать в Таиланд и Шри-Ланку — и эти страны бьют рекорды по популярности. Но есть направления, где новогодний отдых, наоборот, серьезно подорожал, — это Турция и Сочи. Спрос на горнолыжный отдых в России на этот Новый год вырос на 42%, а цены на курортах — до 20%, отмечают представители туротрасли.

Манящая Азия

Новогодний отдых у теплого моря обойдется дешевле, чем годом ранее, — правда, не везде, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

— Если говорить о Египте, то средняя стоимость туров туда снизилась минимум на 7% по сравнению с прошлым годом. Сказывается рост конкуренции со стороны Юго-Восточной Азии. Сейчас средний чек с заездом на Новый год составляет чуть более 150 тыс. рублей на двоих за неделю, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

При этом Турция на предстоящие праздники, наоборот, подорожала по сравнению с 2021 годом.

— Средний чек по Турции на новогодние заезды составляет 125 тыс. рублей. Цены увеличились вдвое из-за роста стоимости авиаперевозки , — пояснили в «Интуристе».

Похожую тенденцию отметили и в пресс-службе туроператора Anex Tour — если год назад клиенты компании встречали Новый год в Турции в среднем за 145 тыс. рублей, то сейчас бронируют туры за 231 тыс.

— Рост среднего чека может быть связан не только с удорожанием туров, но и с тем, что в период «высоких дат» чаще путешествуют люди с более высоким уровнем доходов — особенно в периоды экономической нестабильности, — заметили в Anex Tour.

Популярными направлениями на этот Новый год станут страны Юго-Восточной Азии — Таиланд и Шри-Ланка, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Эти две страны стали доступны россиянам после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Причем значительное количество рейсов на эти курорты организовано не только из Москвы, но и из региональных аэропортов, подчеркнул вице-президент АТОР.

Спрос на Таиланд настолько велик, что в ближайшее время туры на январские праздники туда могут полностью раскупить, сообщили в Anex Tour. У данного туроператора именно Таиланд возглавил рейтинг популярных направлений на Новый год, а Шри-Ланка заняла третье место.

Новогодний отдых в этих странах нельзя назвать дешевым. Средний чек за тур на 8–11 дней на двоих в Таиланд составляет почти 300 тыс. рублей, на Шри-Ланку — 351 тыс., отметили в компании.

Намного дешевле получится отдохнуть в индийском курортном штате Гоа — от 171 до 275 тыс. рублей на двоих на 11 ночей с захватом Нового года. Чем ближе дата вылета к празднику, тем дороже, рассказали в Anex Tour.

— Цены на отдых в Гоа снизились на 10%, чему способствовало открытие полетов в Таиланд. Так, на начало декабря тур на девять дней в отель «три звезды» с завтраками можно найти за 95 тыс. рублей на двоих. Это беспрецедентно низкая цена, — сообщили в пресс-службе туроператора.

С 22 ноября Индия отменила для туристов все ковидные ограничения, что также будет способствовать восстановлению турпотока, считает Артур Мурадян.

Горнолыжка прибавляет

Среди других популярных новогодних направлений у россиян — ОАЭ и Мальдивы.

— На Арабские Эмираты спрос большой, и вполне возможно, что на Новый год эта страна выйдет в лидеры у российских туристов. Ряд туроператоров нарастили туда полетные программы, а авиакомпания FlyDubai запланировала 30 дополнительных рейсов из России на новогодние праздники, — рассказал Артур Мурадян.

Средний чек на новогодний отдых в ОАЭ по сравнению с 2021 годом упал на 10% благодаря расширению перевозки и появлению чартеров, заметили в «Интуристе». Сейчас он составляет 142 тыс. рублей.

Состоятельные россияне в качестве новогоднего отдыха традиционно выбирают Мальдивские острова, куда из Москвы каждый день летают самолеты «Аэрофлота» и Azur Air. Расширение полетных программ позволило стабилизировать цены в районе 80–90 тыс. рублей на человека за перелет туда-обратно, сообщил вице-президент АТОР.

Устойчивым спросом на Новый год пользуется и Россия. В топе популярных направлений — Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, горнолыжные курорты Кавказа, рассказали в «Интуристе».

При этом популярность горнолыжного отдыха в России выросла на 42% по сравнению с прошлым годом, добавили там. Чтобы разгрузиться, Сочи даже анонсировал поднятие цен на ски-пассы. Туристов жаждут получить Архыз и Шерегеш, рассказал Артур Мурадян.

— Горнолыжного предложения в России в этом году будет достаточно. Медленно, но верно дефицит качественных объектов горнолыжной инфраструктуры сокращался последние годы, туда направлялись большие инвестиции, — считает он.

В условиях высокого спроса на отдых в России, выросли цены — от 10 до 20% , рассказали в «Интуристе». В лидерах подорожания — горный кластер Сочи.

— Прямо сейчас цены на новогодний отдых в Красной Поляне стартуют от 121 тыс. на двоих на неделю, но есть и предложения за 424 тыс., — рассказали в пресс-службе туроператора.

При этом цены у большинства отелей динамические и будут расти по мере приближения новогодних праздников, предупредили в «Интуристе».