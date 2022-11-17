Пошли в спрос: россияне не отказываются от Турции после взрывов

Теракты в Стамбуле не изменили спроса россиян на туры и билеты в Турцию, аннулирований не было . Страна вошла в тройку наиболее популярных новогодних направлений наряду с ОАЭ и Египтом, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии. Там также отметили: за год продажи туров в Турцию выросли на 12%, в стране побывали 4,5 млн россиян, при этом отдых в республике подорожал на 50–70%. В парламенте Турции «Известия» заверили, что страна безопасна для российских туристов . Произошедшие теракты власти республики могут использовать как повод начать военную операцию на севере Сирии , но для этого им понадобится согласие РФ и США, полагают эксперты.

Аннулирований не было

15 ноября в центральном районе Стамбула Фатих взорвался автомобиль, сгорели еще четыре припаркованных рядом машины . Власти рассматривают версию теракта. За два дня до этого, 13 ноября, взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула . Погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения разной степени тяжести, включая трех россиян.

Правоохранители подозревают в совершении взрыва на улице Истикляль гражданку Сирии. Ее, а также еще свыше 50 человек, подозреваемых в причастности к теракту, задержали.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Власти Турции возложили ее на Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической в Турции, США и ЕС). Однако РПК и близкие ей «Сирийские демократические силы» (СДС) отрицают свою причастность .

Тем не менее события в Стамбуле никак не отразились на спросе со стороны российских путешественников , сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Туристы имели достоверную оперативную информацию из Турции по этим событиям. Потому спрос остался на прежнем уровне, аннуляций не было . В этой стране по итогам 10 месяцев 2022 года отдохнули 4,5 млн россиян, до конца года ожидаем, что эта цифра достигнет 5 млн, — уточнил он.

По его словам, Турция входит в тройку наиболее популярных направлений на новогодние праздники после ОАЭ и Египта в основном благодаря экскурсионным программам, горнолыжному отдыху и работе прибрежных отелей зимой.

Дмитрий Горин добавил: летом РФ с Турцией связывали 750 рейсов в неделю, сейчас — 600. При этом летнюю полетную программу продлили на ноябрь. Стамбул также служит крупнейшим транспортно-пересадочным хабом, около 30% пассажиров на рейсах в этот город — транзитные, заметил он.

По данным РСТ, стоимость авиабилетов к концу года снизилась почти на 50% по сравнению с показателями марта-апреля — тогда цены достигали 120 тыс. рублей, сейчас средняя стоимость полета в Турцию и обратно составляет 30–50 тыс. рублей. Однако, если сравнивать с показателями 2021 года, отдых в республике для россиян подорожал на 50–70% — во многом из-за инфляции и удорожания авиаперевозок.

Вице-президент РСТ подчеркнул: в среднем за год продажи туров в Турцию выросли на 12% по сравнению с показателями 2021-го.

— Еще один плюс турецкого направления: в условиях ограничения платежей для российских карт, туроператоры предлагают туры с полной оплатой в рублях. То есть через оператора можно оплатить в отечественной валюте и отели, и трансфер, и SPA-процедуры, — пояснил эксперт.

Этот год пока шел крайне успешно для турецкой туротрасли. По оценкам министра туризма республики Мехмета Нури Эрсоя, к концу года число туристов будет близко к уровню 2019-го — тогда страна приняла свыше 51 млн иностранных гостей . Число визитов иностранных туристов в Турцию в период с января по сентябрь по сравнению с 2021 годом выросло на 98% — до 40,25 млн.

Депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Озтюрк Йылмаз заявил «Известиям», что страна остается безопасной для российских туристов .

— Это был ужасный взрыв, мы осуждаем его. Но это не значит, что Турция сейчас небезопасна для россиян или туристов из других стран. Напротив, наша страна крайне надежна, наша система безопасности сработала быстро, преступники были пойманы . К сожалению, такие события случаются, хотим мы этого или нет. Теперь мы примем меры, чтобы этот единичный случай больше не повторился, — заверил политик.

В близкой к президенту Эрдогану турецкой партии «Ватан» напомнили, что взрыв произошел впервые за шесть лет.

— Турецкая армия и полиция эффективно борются с терроризмом в стране и за границей, и возможные неблагоприятные события предотвращаются до того, как они будут введены в действие. Все туристические регионы Турции безопасны для россиян, — заявили в партии «Известиям».

«Известия» направили запрос в посольства РФ в Анкаре и Турции в Москве.

Политические последствия

Теракты в Стамбуле могут быть поводом для начала давно анонсированной операции против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии , сказал «Известиям» автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Он напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 ноября заявил: есть силы, которые оправдывают свое сотрудничество с террористическими организациями для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), но они «виновны за пролитую кровь».

— То есть Эрдоган таким образом намекнул на США, как и ранее глава МВД, отказавшийся принимать соболезнования американского посольства, поскольку Вашингтон сотрудничает с курдскими формированиями на востоке Сирии. Это может быть такой небольшой сигнал к тому, что Турция начнет операцию, хотя четких ответов в Анкаре пока не давали, — пояснил эксперт.

Операцию против РПК и курдских «Сил народной самообороны» (YPG) на севере Сирии в районе Кобани власти Турции анонсировали еще в июне этого года . Анкара планировала в рамках операции создать 30-километровую зону безопасности от Телль-Рифата и Айн-Исса до Манбиджа. Параллельно Турция с апреля этого года ведет операцию на севере Ирака, также против курдов.

РФ планы Турции не поддержала и открыто подвергла критике . Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев назвал операцию неразумным шагом, грозящим дестабилизацией и эскалацией напряжения — вплоть до прямого столкновения армий Турции и Сирии.

Эта операция на территории Сирии — если Анкара на нее решится — станет пятой для турецкой армии с 2016 года. При этом газета «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванного турецкого политика сообщила, что Анкара планирует ударить по целям на севере Сирии после завершения своей операции в Ираке.

Волна взрывов и других нападений началась по всей стране, когда в середине 2015 года, накануне парламентских выборов в том же году, было нарушено соглашение о прекращении огня между Анкарой и РПК.

— Источником серьtзных проблем стал империализм США, этот процесс, включая вопрос о месте Турции в НАТО, выведет борьбу с возглавляемой США РПК-YPG и другими террористическими организациями на новый этап, — подчеркнули «Известиям» в партии «Ватан».

По словам Яшара Ниязбаева, последние взрывы могут отразиться на политике Эрдогана в отношении прокурдской Демократической партии народов (ДПН), которую называют аффилированной с курдскими сепаратистскими организациями. Она может лишиться поддержки избирателей и сократить присутствие в парламенте, сейчас у нее 10% мест.

При этом эксперт допустил, что теракты могут привести к снижению рейтинга Эрдогана на предстоящих в 2023 году президентских выборах .

— Некоторые эксперты в Турции полагают, что взрывы вкупе с экономическими проблемами в стране могут создать такую негативную атмосферу, мол, правительство не справляется. Оппозиция говорит: смотрите, миграционные проблемы не решаются, более того, вроде обещали мигрантов отправить на родину, а их всё больше и больше. Отсюда и проблемы с безопасностью, говорят в оппозиции. Это всё накаляет обстановку, — уточнил эксперт.

Турецкий политолог Керим Хас в беседе с «Известиями» отметил, что исключать официальную версию властей о причастности к взрыву курдских сил нельзя. Однако вряд ли теракты приведут к началу военной операции, поскольку для этого нужно согласие РФ и США, а его у Эрдогана нет .

— РПК совершили очень много таких терактов на территории Турции. Но сирийские курды до настоящего времени, насколько я знаю, здесь свои операции не реализовали, не совершили такие теракты в турецких городах. Им больше нужно сохранить свое квазигосударство при поддержке США в Сирии. И теракты в Турции не будут играть им на руку, — пояснил эксперт.