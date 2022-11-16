На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта

В аэропортах Москвы и авиакомпаниях впервые введен максимальный, третий уровень угрозы терактов . Об этом Ространснадзор уведомил перевозчиков и авиагавани («Известия» ознакомились с соответствующим письмом). Режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга, рассказал источник редакции. В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра — чтобы не опоздать на рейс, стоит заблаговременно приезжать в аэропорты, посоветовали эксперты и общественники.

На высший уровень Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Степень угрозы

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов . Это следует из письма Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков. «Известия» ознакомились с документом, его получение подтвердил источник в одной крупной авиакомпании.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе за подписью врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия, что теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности , соответствующие новому уровню угроз.

В Шереметьево и Домодедово сказали «Известиям», что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково на запрос «Известий» не ответили.

На высший уровень Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Третий уровень безопасности также был введен в Пулково , сказал «Известиям» источник в крупной российской авиакомпании. Представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию, указав, что Пулково выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности в полном объеме.

На разных уровнях

В России существует три уровня безопасности транспортных объектов . Они определены постановлением правительства № 2344. Согласно документу, первый уровень вводится при потенциальной угрозе совершения акта незаконного вмешательства (АНВ) на транспорте.

Второй уровень подразумевает наличие непосредственной опасности, то есть уже конкретные условия и факторы. И третий, самый высокий , вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения АНВ.

Первый уровень действует постоянно, если не объявлен второй или третий, а они могут устанавливаться не более чем на 15 дней . По словам источника «Известий» в крупной авиакомпании, третий уровень безопасности в московских аэропортах и Пулково будет продлен после 24 ноября.

На высший уровень Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте был введен после инцидента в Пулково 28 октября , сказал собеседник издания. В тот день вечером 33-летний Кирилл Селезнев на легковом автомобиле Opel Astra заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке воздушного судна . Мужчина признался, что употреблял наркотики. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Власти продолжают обсуждать усиление антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объектов. В частности, этой теме было посвящено совещание в Брянске 15 ноября, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. На встрече обсуждали ситуацию в Центральном федеральном округе.

Усилили контроль

Перечень дополнительных мер для каждого уровня безопасности установлен постановлением правительства № 1605. Согласно им, при объявлении максимального, третьего уровня аэропорты должны, например, увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности . Последние непрерывно контролируют информацию, эксплуатационные и функциональные показатели техники. Также авигаваням предписано реализовать допмеры по выявлению нарушителей, не допускать на территорию перевозочного сектора людей с разовыми пропусками и другое .

На высший уровень Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российская авиакомпания Nordwind, выполняющая полеты из Шереметьево, на основании письма Ространснадзора издала для бортпроводников информационный бюллетень по безопасности полетов (есть у «Известий», его подлинность подтвердил источник в компании). В нем приведены дополнительные меры, которые необходимо соблюдать экипажам в связи с введением третьего уровня безопасности. Согласно документу, стюарды должны проявлять повышенное внимание к поведению пассажиров на борту самолета, усилить бдительность и строго исполнять должностные обязанности в части обеспечения авиабезопасности, не оставлять без присмотра открытые двери воздушного судна .

Также членам экипажа нужно досматривать все бардачки, ниши и шкафчики в туалетных комнатах, телеги и полутелеги, контейнеры, служебные отсеки, ниши со спасательными жилетами . Авиакомпания попросила бортпроводников по возможности не допускать в самолет сотрудников обслуживающих компаний аэропорта, а перевозочные документы принимать и оформлять у трапа. Также они должны обеспечить строгий контроль и подсчет пассажиров — количество человек в самолете должно совпадать с указанным в документах.

Досмотровое время

Авиакомпании и аэропорты начали усиливать меры антитеррористической защиты еще в конце октября на основании писем Ространснадзора в связи с нарастанием угроз совершения на территории РФ диверсионно-террористических актов , следует из внутренних документов «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и аэропорта Шереметьево (есть у «Известий»).

Неприемный день Фото: ИЗВЕСТИЯ/Григорий Сысоев

Например, до сотрудников попросили незамедлительно сообщать обо всех фактах поступления предложений от посторонних лиц, в том числе за вознаграждение, осуществить фото-/видеосъемку объектов транспортной инфраструктуры и самолетов, а также реализуемых на них мер защиты .

Кроме того, экипажам авиакомпаний запретили принимать какие-либо посылки и предметы для перевозки от посторонних. Ранее сообщалось, что в Шереметьево в конце октября начали устанавливать дополнительные бетонные блоки вдоль территории, а охранникам, следящим за режимом аэропорта, выдали дубинки и провели инструктаж, как ими пользоваться. В Пулково пассажиров начали проверять при помощи ручных металлодетекторов у выхода на посадку , сообщал портал FrequentFlyers.ru

— S7 Airlines провела повторные инструктажи персонала, учения и тренировки, продолжает строго контролировать качество услуг по авиационной и транспортной безопасности , осуществляет постоянный мониторинг состояния защищенности в аэропортах маршрутной сети, — сообщила «Известиям» пресс-секретарь перевозчика Тамара Никифорова.

В «Аэрофлоте» постоянно ведут мониторинг защищенности деятельности авиакомпании, а также ситуации в аэропортах назначения по сети маршрутов и принимают дополнительные меры безопасности по рекомендации властей, сказали в пресс-службе перевозчика. Члены летных и кабинных экипажей обучены действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с угрозами совершения АНВ, добавили там.

В других авиакомпаниях на вопросы «Известий» не ответили. Редакция также направила запросы в Минтранс, Ространснадзор, ФСБ, представителю Национального антитеррористического комитета.

На высший уровень Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Третий уровень безопасности в аэропортах Москвы и в Пулково ввели впервые , сказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов.

— Пассажирам нужно приготовиться к тому, что могут вырасти очереди на досмотрах , появятся новые меры безопасности и на них будет тратиться больше времени. В Шереметьево уже произошло усиление досмотра на входе и в стерильной зоне, а в Пулково введен третий досмотр — при выходе на посадку в самолет, — добавил он.

По словам эксперта, некоторые меры могут вызвать непонимание у пассажиров, но они необходимы.