Воздушный фонд: расходы авиакомпаний за навигацию могут вырасти на 80 млрд

У авиакомпаний могут резко вырасти расходы на аэронавигационное обслуживание полетов по России . С 1 ноября российские перевозчики будут платить за эти услуги на 60% больше, а иностранные — на 40%. С 1 апреля 2023-го для тех и других компаний навигационное обслуживание подорожает еще на 10%. В результате затраты перевозчиков в следующем году могут увеличиться почти на 25 млрд рублей, а за три года — на 80 млрд. Решение повысить ставки аэронавигационных сборов принято правительством для поддержки подконтрольной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения. Ей авиакомпании платят за метеорологическую, радиотехническую и другую необходимую для полета информацию. Эксперты при этом не прогнозируют резкого роста стоимости авиабилетов.

Двойной взлет

Аэронавигационное обслуживание полетов в воздушном пространстве страны может подорожать на рекордные 70% для российских авиакомпаний и на 50% — для иностранных . Это произойдет в два этапа: с 1 ноября будут повышены ставки сборов на 60% для российских перевозчиков и на 40% — для зарубежных (они оплачивают услуги в долларах), а с 1 апреля 2023 года — еще на 10% для тех и других. Такое решение приняло правительство , сообщил источник «Известий», близкий к кабмину.

Воздушный фонд_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Первый вице-премьер Андрей Белоусов , курирующий транспорт в кабмине, поручил ФАС, Минтрансу и Росавиации повысить ставки сборов в конце сентября . «Известия» ознакомились с копией документа. ФАС на портале проектов нормативных актов уже опубликовала проект приказа с двухэтапным повышением ставок сборов за аэронавигацию , до 11 октября он проходит антикоррупционную экспертизу.

В пресс-службе кабмина рекомендовали «Известиям» обратиться с запросом в ФАС. В антимонопольной службе отметили, что документ был разработан во исполнение поручений правительства.

Спасательный круг

Дополнительные расходы российских авиакомпаний в связи с резким подорожанием аэронавигационного обслуживания полетов могут составить 40 млрд рублей до конца 2025 года, а летающих в Россию иностранных перевозчиков — примерно 44 млрд . Это следует из трехлетнего бюджета подконтрольной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), которая является получателем аэронавигационных сборов (документ есть у «Известий»). За ноябрь–декабрь затраты российских перевозчиков на навигацию увеличатся на 0,8 млрд рублей, в 2023-м — на 11 млрд, а в последующие два года допрасходы составят по 14 млрд рублей.

Перевозчики платят ГК по ОрВД за метеорологическую, радиотехническую и другую информацию, необходимую для полета . Для госкорпорации эти сборы — основной источник дохода. С 2020 года он начал падать из-за пандемии COVID-19 и снижения интенсивности полетов в российском воздушном пространстве — на 41 млрд рублей за два года. Тогда предприятие поддерживало свою деятельность за счет ранее накопленной финансовой подушки.

С марта 2022 года произошло сокращение числа международных полетов, в том числе транзитных, приносящих основную выручку . Тогда страны ЕС и присоединившиеся к ним государства ввели запрет на использование их воздушного пространства российскими авиакомпаниями, в ответ РФ ввела зеркальные меры. В результате в 2022 году аэронавигационные доходы упадут еще на 20 млрд рублей , следует из бюджета ГК по ОрВД.

Представитель ФАС объяснил, что повышение ставок поспособствует обеспечению программы поддержки организации, а также сохранению рабочих мест авиадиспетчеров , что позволит обеспечить регулярность и безопасность полетов гражданской авиации.

Воздушный фонд_2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Предлагаемая службой индексация подготовлена с учетом антикризисных мер и оптимизации расходов, осуществляемых ГК по ОрВД, а также субсидирования. Решение позволит не допустить кассового разрыва между доходами и расходами предприятия, который был вызван снижением в 2020–2022 годах интенсивности полетов воздушных судов иностранных пользователей в воздушном пространстве РФ, — пояснил представитель ФАС.

Другая мера поддержки госкорпорации — прямые субсидии . В сентябре правительство уже выделило предприятию 15 млрд рублей. Еще по 5 млрд может быть перечислено в октябре и ноябре, а в 2023 году — дополнительно 12 млрд рублей, сообщил «Известиям» источник, близкий к кабмину.

Сдержать рост

В среднем с ноября составляющая расходов авиакомпаний на аэронавигационное обслуживание полетов по России в расчете на одного пассажира увеличится примерно на 60 рублей , сообщил «Известиям» аналитик в крупном перевозчике. При этом стоимость авиабилетов не должна вырасти больше чем на 10–20 рублей , сказал близкий к правительству источник «Известий» со ссылкой на оценку ФАС. Представитель службы не стал комментировать эти цифры.

Повышение ставок сборов с ноября на 60% и далее с апреля 2023 года еще на 10% будет сопоставимо с ростом стоимости перевозки примерно на 2% , указал источник в крупной авиакомпании. Однако, по его словам, российские перевозчики в нынешних условиях, особенно в преддверии низкого сезона, не смогут компенсировать расходы на аэронавигацию за счет увеличения стоимости билетов для пассажиров. В результате подорожание приведет к снижению финансовых показателей авиакомпаний, пояснил он.

— Мы не можем переложить рост расходов на клиентов — платежеспособность низкая. Поэтому они будут компенсироваться за счет прибыли. Если ее не будет, то авиакомпания начнет сокращать рейсы, что приведет к снижению аэронавигационных сборов, — сказал собеседник «Известий» в другом крупном перевозчике.

Доля расходов на аэронавигацию в допандемийные годы составляла порядка 4–5% от операционных расходов авиакомпаний, сейчас она принципиально не изменилась . Соответственно, рост одной этой статьи не приведет к драматическому удорожанию билетов, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Воздушный фонд_5 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вряд ли повышение ставок аэронавигационных сборов даже на 60% приведет к резкому подорожанию стоимости билетов. Авиабилеты дорожают не линейно (поднял сбор — повысились цены), они дорожают там, где есть высокий спрос на полеты, — согласен главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

По его словам, рост издержек в среднесрочной перспективе в целом ведет к увеличению цены, но с учетом доли сборов в стоимости перевозки это изменение не будет значительным. Эксперт добавил, что сегодня авиакомпании получают существенную государственную поддержку по другим статьям, что в значительной мере позволяет им сдерживать индексацию билетов.