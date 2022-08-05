Воздушная подмога: в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты

Российские авиа- и лизинговые компании планируют освободить от транспортного и имущественного налогов на самолеты . Минимум 12 регионов уже согласились на этот шаг, сказано в письме Минтранса, с которым ознакомились «Известия». Предполагается, что в ряде субъектов послабления начнут действовать с 2023 года. В условиях западных санкций мера поддержит перевозчиков и деловую активность в регионах, считают эксперты. При этом региональные бюджеты потеряют немного: до недавнего времени большая часть воздушных судов была зарегистрирована в третьих странах, и налоги от них поступали туда же.

Нулевые сборы

Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты , зарегистрированные в России. Это следует из письма Минтранса в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Росавиацию (копия документа есть у «Известий»).

Налоговые послабления поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана (временно, на один финансовый год), Коми, Тувы, Бурятии и Чукотки , следует из писем властей этих регионов в Минтранс (копии писем также есть у «Известий»).

в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правительство Коми попросило министерство предоставить субсидии из федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов регионального.

Власти Воронежской области уточнили, что с 2008 по 2021 год в регионе уже действовали эти налоговые льготы, но с 2022 года их отменили из-за неэффективности. А поскольку предлагаемая мера направлена на перерегистрацию в России судов, принадлежащих иностранным лессорам, то регион вновь готов снизить налоговые ставки, следует из письма.

В Туве компании уже освобождены от налога на имущество на суда, зарегистрированные с января 2019 года. Но там подготовят законопроект, распространяющий эту льготу и на самолеты, принятые на учет ранее этого срока, сообщили власти республики в письме в Минтранс. Мера может начать действовать уже с 2023 года, следует из документа.

В Бурятии с марта авиапредприятия также освобождены от налога на имущество, но в регионе готовятся полностью освободить компании и от транспортного налога, сообщил в письме в Минтранс глава республики Алексей Цыденов.

в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще в ряде регионов не дали однозначных ответов министерству. Так, власти Красноярского края сообщили, что постоянно мониторят деятельность авиакомпаний и в случае необходимости подготовят предложения о льготах. Калужская область сможет предоставить послабления, если поступят обращения от самих налогоплательщиков, Томская область — только при увеличении количества регистрируемых в регионе самолетов и роста объема авиаперевозок.

Налоги на воздушные суда в России платят в регионе регистрации самой компании-владельца самолета (это авиакомпании или лизинговые компании) . То есть для получения льгот в конкретном регионе бизнесу придется зарегистрировать там само юрлицо, пояснил источник «Известий» в одном из российских перевозчиков.

В пресс-службе Минтранса не ответили на запрос «Известий» о планах ввести налоговые льготы на федеральном уровне, то есть распространить их на всю территорию России.

Все в нацреестр

Сегодня российские авиакомпании и лессоры платят налог на имущество (ставка налога не выше 2,2%) за воздушные суда, так как, согласно российскому законодательству, они считаются недвижимым имуществом организаций . Помимо этого, лизинговые компании платят транспортный налог (сами авиаперевозчики от этого налога освобождены).

Оба этих налога — региональные . Определить общую сумму выплат по ним практически невозможно, так как налог на имущество по арендованным иностранным самолетам уплачивался их собственниками в иностранных государствах, к тому же более 85% российского парка самолетов еще недавно было зарегистрировано не в России, а за рубежом, отметил руководитель практики авиации и финансирования активов BGP Litigation Владислав Риков.

По данным АЭВТ, выплата по налогу на имущество может доходить до десятков миллионов рублей на одно воздушное судно в год (расчеты от 2021 года).

в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Освободить воздушные суда, зарегистрированные в российском регистре, от налога на имущество и транспортного налога весной просила АЭВТ — в качестве одной из мер поддержки авиаотрасли в условиях западных санкций . Ранее Росавиация несколько лет пыталась стимулировать перевод самолетов из иностранных в российские регистры, обещая налоговые послабления, но перевозчики делали это неохотно.

После введения санкций против российской авиации в марте и отзыва сертификатов на самолеты иностранными реестрами (Бермуды и Ирландия) перевозчики стали экстренно перерегистрировать самолеты в РФ — ведь без документа о летной годности судно не может выполнять полеты в коммерческой авиации. В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев отчитался, что почти все самолеты перерегистрированы внутри страны — 95%, или 1213 судов из 1278 в парке .

Освобождение от налогов поддержит доступность воздушных перевозок для россиян, сказала «Известиям» PR-директор S7 Group Ирина Колесникова. Представитель российского Промсвязьбанка, в структуру которого входит «ПСБ Лизинг», поставляющий в лизинг в том числе российские Superjet-100, тоже позитивно оценил эти меры.

в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Величина ставки налога на имущество влияет на величину лизинговых платежей за суда. Ставка транспортного налога зависит от мощности двигателей самолета или вертолета и не столь существенна относительно величины лизинговых платежей. Поэтому полная отмена налога на имущество в отношении воздушных судов и выведение их из категории недвижимого имущества будет хорошей поддержкой отрасли в новых экономических условиях , — сообщил «Известиям» представитель банка.

Управляющий директор по лизингу воздушных и морских судов «ВТБ Лизинга» Сергей Смоляков добавил, что на практике послабления позволят лессору не перекладывать затраты, связанные с налоговыми платежами, на лизингополучателя . То есть лизинг для авиакомпаний станет дешевле, а это поможет поддержать деловую активность в регионах , объяснил эксперт.

Поскольку до недавнего времени в России в лучшем случае регистрировались суда, относящиеся к малой авиации или находящиеся в муниципальной или государственной собственности, а не дальнемагистральные лайнеры, то после принятия послаблений выпадающие доходы региональных бюджетов вряд ли будут существенными , добавил партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Как полагает Владислав Риков из BGP Litigation, в связи с экстренной перерегистрацией иностранных самолетов в России весной у перевозчиков возникли сложности и вопросы по уплате указанных налогов, а освобождение от них просто снимет эти вопросы.