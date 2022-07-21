Билетная пора: субсидирование чартеров хотят расширить на регулярные авиарейсы и поезда

Программу субсидирования туристических чартеров могут расширить на регулярные авиарейсы и поезда. Туроператоры получат возможность покупать блоки мест у авиа- и железнодорожных компаний по низким тарифам. Решение правительства по этому поводу может появиться в течение месяца, считает источник «Известий». На программу субсидирования чартеров в 2022 году выделено 1,2 млрд рублей, из них уже потрачено 500 млн, следует из данных Ростуризма. Если программу расширят, туры по России могут подешеветь в 1,5– 2 раза, считают эксперты. Выгоду получат и авиакомпании, так как смогут достичь цели в 100 млн перевезенных авиапассажиров в 2022 году.

Не только чартеры

Туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и в поездах по субсидированным тарифам. Такую инициативу обсуждают в рабочей группе Ростуризма с участием представителей Росавиации, авиакомпаний и туротрасли, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Сейчас правительство субсидирует только внутренние чартерные рейсы для туристов. Эта программа «востребована и бизнесом, и туристами — рейсы летают со 100-процентной загрузкой», — отметили в Ростуризме.

Поправки в постановление правительства № 799 о субсидировании чартеров будут внесены примерно через месяц , уверен источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма.

Бизнес рассчитывает на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутренний туризм в межсезонье, сказал «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Программа субсидирования внутренних туристических чартеров существует с 2021 года. Правительство приняло ее, чтобы поддержать туротрасль в условиях пандемии. И в прошлом, и в нынешнем году на программу выделялось по 1,2 млрд рублей. За 2021 год из этих средств было освоено не более 300 млн рублей, сообщил источник «Известий» в одной из российских авиакомпаний.

Причина заключалась в том, что субсидировались полеты лишь по семи направлениям, причем на некоторых было много и регулярных рейсов.

— Программа субсидирования чартеров в нынешнем виде малоэффективна, туроператорам достаточно сложно заполнить разовые чартерные рейсы по России по направлениям, где выполняется большое число регулярных рейсов, — объяснил необходимость поправок собеседник издания.

В 2022 году число субсидируемых направлений увеличилось до 12. В результате на данный момент потрачено 500 млн из выделенных 1,2 млрд, следует из информации на официальном сайте Ростуризма. Если за весь 2021 год чартерными рейсами воспользовались 26 тыс. туристов, то в этом году по состоянию на конец июня их уже 30 тыс., а до конца года цифра может вырасти до 50 тыс., рассказал Дмитрий Горин.

Рабочая группа Ростуризма рассматривает возможность того, чтобы субсидировалось гораздо больше направлений, чем нынешние 12.

— В поправках мы предлагаем не ограничивать действие программы 12 направлениями, а распространить ее практически повсеместно — на Приморье, Сибирь, Татарстан, Урал и другие регионы, — заметил Дмитрий Горин.

Если программу субсидий расширят на регулярные авиарейсы и поезда, оставшихся 700 млн руб. не хватит до конца года, понадобится ее дофинансирование, считает источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма.

— Расширение программы субсидий на регулярное авиа- и железнодорожное сообщение позволит снизить стоимость туров по России в полтора–два раза. Стоимость перевозки — определяющая, обычно она составляет 50–70% в турпакете, — рассказал он.

Возможность подобного снижения цен подтвердил Дмитрий Горин. Он привел в пример стоимость поездки в Петропавловск-Камчатский. С тех пор, как туда стали летать субсидируемые чартеры, тур в этот город с перелетом, проживанием, питанием и некоторыми экскурсиями можно приобрести за 48 тыс. рублей.

— Раньше за эти деньги нельзя было купить даже авиабилет туда-обратно, — подчеркнул эксперт.

Зона действия — Россия

О том, что туры могут подешеветь вдвое, «Известиям» подтвердили и в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

— Предлагаемые поправки помогут сделать доступными путешествия в регионы России, куда чартеры не поставишь из-за ограниченности номерного фонда или регион не столь широко известен, — отметили там.

Сейчас гостиничная инфраструктура очень многих регионов не способна принимать тот объем туристов, который доставляют чартеры, согласился с туроператором Дмитрий Горин. А группу в 20– 50 человек — это объем туристического автобуса — можно легко разместить почти в любой гостинице.

— При этом туроператор не будет рисковать с установкой чартеров в «новые» города — ведь никто не дает гарантии, что зафрахтованный самолет не полетит полупустой. И другое дело — выкупить под туристов всего 20 кресел на регулярном рейсе, — отметил он.

Не менее важно и расширение субсидий на железнодорожные перевозки, уверен эксперт. В России есть привлекательные для туристов направления, в которых банально нет аэропортов, сказал Дмитрий Горин.

Привлекать пакетных туристов на регулярные рейсы целесообразно и в рамках выполнения плана по внутренним авиаперевозкам, отметил источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма. Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли 31 марта установил планку в 100 млн авиапассажиров на 2022 год.