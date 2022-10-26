Крылатая фаза: иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки в РФ

Несмотря на санкционное давление, зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию . За девять месяцев 2022 года их рейсами в РФ и из страны воспользовались 8,7 млн человек, следует из доклада Росавиации, с которым ознакомились «Известия». Отечественные компании, напротив, сократили международные перевозки на фоне санкций почти на 16%, до 13 млн человек. Число стран, куда доступны прямые перелеты для россиян, к концу года увеличится до 35. Аналитики прогнозируют, что в 2023-м отечественные авиакомпании сумеют нарастить международные перевозки на 15%. Потенциал есть на направлениях в Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Китай и страны СНГ, считают эксперты.

Удвоить поток

Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию , несмотря на санкционное давление. В январе–сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек , тогда как за девять месяцев прошлого года — только 4 млн. Это следует из последнего ежемесячного доклада Росавиации Минтрансу (есть у «Известий»).

Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16%, до 13 млн человек , свидетельствуют уточненные статистические данные агентства за январь–сентябрь, с которыми ознакомились «Известия».

Турецкий потёк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны в январе–сентябре выросло на 11% в годовом выражении: аэропорты страны обслужили на них 21,7 млн человек. Причем 13,3 млн (или 61%) из них пришлось на аэропорты московского авиаузла (Шереметьево, Внуково и Домодедово), где международный пассажиропоток вырос почти на 14% в годовом выражении.

В пресс-службе Домодедово сообщили «Известиям», что аэропорт за девять месяцев этого года на международных рейсах обслужил на 36% больше пассажиров, чем годом ранее — 4,4 млн человек. В других аэропортах Москвы «Известиям» не ответили.

Расширить географию

В Россию сейчас летают 50 иностранных авиакомпаний , сказал «Известиям» источник в Минтрансе. Из них пассажирские рейсы выполняют 39 перевозчиков, еще шесть — грузопассажирские . Эти перевозчики летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии.

В 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств , сообщили «Известиям» в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (структура «Авиасейлс»).

Турецкий потёк Фото: Global Look Press/Edwin Remsberg /VWPics

На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран : Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, следует из доклада Росавиации. В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркменистан, Куба и Венесуэла . До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд , отмечено в докладе Росавиации. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран мира , и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.

После введения западными странами ограничений на использование своего воздушного пространства перевозчики РФ продолжили выполнять полеты только в восемь стран, сообщал Минтранс в середине марта.

Скинуть бремя

Рост числа пассажиров на международных направлениях в январе–сентябре обусловлен эффектом низкого объема перевозок в первом полугодии 2021 года из-за ковидных ограничений — пассажиропоток тогда упал на треть в сравнении с нормальными уровнями , отметила аналитик Telegram-канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова.

По итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, Кубу, Венесуэлу и Южную Корею на международных рейсах перевезут 16,6 млн человек , дан прогноз в докладе Росавиации. По оценке Елены Сахновой, общее число пассажиров на международных рейсах в РФ и из страны в 2022 году превысит 26 млн с учетом иностранных перевозчиков, которые обслужат свыше 10 млн человек.

Турецкий потёк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В следующем году авиакомпании РФ могут нарастить международные перевозки на 15% — для этого есть предпосылки, считает аналитик.

— Всё большее количество самолетов, используемых российскими компаниями, уходит из иностранных регистров и остается с одной регистрацией — в реестре РФ. Соответственно, они могут летать в дружественные страны, — отметила Елена Сахнова.

Полетам за рубеж препятствует двойная регистрация самолетов . После введения западных санкций против авиаотрасли РФ российские компании спешно перерегистрировали машины в отечественный госреестр . По последним данным Минтранса (на сентябрь), туда оформлены 1218 из 1288 летающих судов , в том числе производства РФ. Но свыше 500 бортов учтены и в реестре Управления гражданской авиации Бермудских островов , то есть имеют двойную регистрацию. По правилам международной Чикагской конвенции учет судна в нескольких реестрах запрещен .

Около 260 иностранных самолетов в парке авиакомпаний РФ находится в лизинге у российских лессоров (ГТЛК, «ВТБ Лизинг», «СберЛизинг»). Они начали постепенно «очищать» машины от бермудской регистрации, впоследствии компании смогут выполнять международные рейсы на этих лайнерах. Как писали «Известия», к сентябрю из реестра Бермуд были дерегистрированы уже 87 самолетов российских авиакомпаний, выполняющих пассажирские рейсы.

Точки роста

Среди стран с потенциалом роста авиаперевозок в 2023 году вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Китай и страны СНГ. По его словам, в 2022 году на рейсах между Россией и Турцией ожидается до 4 млн пассажиров. Потенциал этого рынка эксперт оценил в 7 млн человек.

По данным оператора российской системы взаиморасчетов на транспорте ТКП, за восемь месяцев авиакомпании на этом направлении перевезли 2,8 млн человек. Турция — самое популярное международное направление у россиян. По данным сервиса Flightradar24, из 75 тыс. рейсов, вылетевших из РФ за 8,5 месяцев в 2022 году, 25% приземлились в аэропортах этой страны.

Турецкий потё Фото: Global Look Press/Avishek Das

Для наращивания числа перелетов между Турцией и Россией нужно отказаться от квотирования, считает Дмитрий Горин. Он добавил, что максимально этим летом выполнялось 750 рейсов в неделю. По данным Flightradar24, авиакомпания Turkish Airlines в разгар летнего сезона совершала наибольшее количество рейсов из России в Турцию — свыше 300 в неделю, крупнейший российский перевозчик на этом направлении Azur Air — чуть более 100.