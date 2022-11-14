Поставили за бортом: авиакомпании в 2022-м недополучат обещанные Superjet

Российские авиакомпании в этом году в общей сложности получат только 10 самолетов Superjet 100, сообщили «Известиям» источники в авиаотрасли. Весной глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2022-м эксплуатантам планируется передать 19 бортов. Два самолета уже пополнили парк Red Wings и один — «Азимута». До конца года перевозчики получат еще только семь машин, одна из которых — со вторичного рынка. Но в Минпромторге указывают, что все самолеты всё равно будут поставлены заказчикам, правда, не называют точных сроков. Скорее всего, это произойдет в начале следующего года, так как в 2023-м программа SSJ-100 с двигателем Sam146 полностью завершится, и производство будет переориентировано на импортозамещенный Superjet-New.

Поделили на два

Российские авиакомпании получат в этом году 10 самолетов Superjet 100, из которых только семь — абсолютно новые машины, сообщили «Известиям» источники в авиапроме и эксплуатантах.

10 машин — в два раза меньше, чем анонсировал весной глава Минпромторга Денис Мантуров. В конце марта руководитель ведомства заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100. Министр говорил, что для них полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию.

Авиакомпания «Азимут» около месяца назад уже получила один новый Superjet, он стал 16-й машиной в парке перевозчика, рассказал «Известиям» председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

Поставили за бортом Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— В этом году успеем получить еще 17-й и 18-й борты. Один — тоже из новой партии от «ПСБ Лизинга». Второй — от ГТЛК, это ремаркетированный самолет, то есть он уже летал (ремаркетированный самолет — борт, который использовался в другой авиакомпании. — «Известия»). Мы его берем на короткий срок, поскольку он не новый, — отметил он.

Red Wings также успела в этом году пополнить парк двумя Superjet — это тоже не машины 2022 года выпуска: одна была поставлена из партии так называемых белых хвостов (самолетов, которые строились в предыдущие годы для других авиакомпаний, но так и не были ими законтрактованы и не летали), вторая — ремаркетированный борт, ранее эксплуатировался в «Бурятских авиалиниях», сообщил источник в «Иркуте» — компании — производителе самолетов SSJ-100.

В декабре Red Wings планирует получить еще два SSJ-100 — это будут уже новые самолеты, сообщил «Известиям» представитель перевозчика. «Для авиакомпании, являющейся наиболее эффективным эксплуатантом данного типа, пополнение флота очень важно, дополнительные лайнеры будут задействованы для развития региональной маршрутной сети. Также мы прорабатываем варианты получения дополнительных воздушных судов SSJ-100 в субаренду от других авиакомпаний», — уточнили в Red Wings.

Дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая также планировала эксплуатировать российские самолеты, в этом году опять не получит SSJ, подтвердил «Известиям» гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик. Еще один эксплуатант SSJ-100 — авиакомпания «Ираэро» (базируется в Иркутске), тоже не пополняла парк новыми российскими машинами и пока не планирует этого делать, сообщил ее представитель.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что перевозчик ожидает поставок новых самолетов в соответствии с ранее заключенным контрактом и оставшихся SSJ из парка «Аэрофлота» в рамках ранее принятой стратегии группы.

Поставили за бортом Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings Фото: ТАСС/Денис Кожевников

В пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) подтвердили передачу одного ремаркетированного самолета Red Wings и планы передать до конца года еще один такой борт «Азимуту». Представитель «ПСБ Лизинга» не ответил на запрос.

Программа на исходе

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что из новых «Суперджетов» в этом году был поставлен пока только один борт.

— На сегодняшний день один новый самолет уже поставлен, в центре поставок корпорации «Иркут» в Жуковском находятся еще шесть произведенных новых самолетов, которые будут переданы эксплуатантам в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным источников «Известий», эта партия из шести самолетов как раз и будет распределена между «Азимутом», Red Wings и «Россией»

В Минпромторге подтвердили, что всего в рамках программы SSJ-100 планируется поставить «порядка 10 новых самолетов». Но там не назвали новых сроков по оставшимся трем бортам.

Поставили за бортом Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

О планах выпуска «Иркутом» в этом году 10 SSJ-100 летом говорил бывший вице-премьер Юрий Борисов. А еще летом прошлого года корпорация планировала произвести в этом году 18 машин, сообщал тогда директор специализированного филиала «Иркута» «Региональные самолеты» Олег Гуляев.

— Затем (после выпуска этой партии из 10 SSJ. — «Известия») предприятия ОАК окончательно перейдут на выпуск импортозамещенной версии самолета — SSJ-NEW, — сказали «Известиям» в Минпромторге.

Справка «Известий» В производственном центре корпорации «Иркут» (входит в ОАК) в Комсомольске-на-Амуре сейчас идет подготовка к серийному выпуску русифицированной модели. В производстве находятся пять фюзеляжей SSJ-NEW в различной степени готовности, еще один планер передан Центральному аэрогидродинамическому институту имени Жуковского (ЦАГИ) для проведения наземных испытаний. Производственным планом на 2023 год предусмотрена сборка необходимых опытных образцов SSJ-NEW, а также двух серийных машин, уточнил представитель Минпромторга.

В пресс-службах Министерства промышленности и «Иркута» не назвали причин задержки в производстве и поставках в этом году.

Лучше антирекорда

10 новых и ремаркетированных самолетов в этом году — это чуть лучше антирекорда 2019-го. Тогда эксплуатанты получили в свои парки восемь новых машин этого типа. В пандемийном 2020-м с завода было поставлено 12 машин, в 2021 году — 24.

Поставили за бортом Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам источника «Известий», близкого к «Иркуту», поставить производителю сейчас просто нечего: после введения в феврале масштабных западных санкций против предприятий авиаотрасли РФ поставки комплектующих к SSJ полностью перекрыли.

— Там из задела оставалось очень мало комплектующих. Еще было некоторое количество переоборудуемых самолетов, — рассказал источник.

Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что 10 поставленных самолетов в год в условиях санкций — это успех. Эксперт также полагает, что производственная программа «Иркута» могла корректироваться постепенно в течение года, так как санкции вводились не одним днем.

— 19 самолетов — такой заказ мог быть до СВО и санкций, а реальная цифра на этот год, скорее всего, и была 10 самолетов, — считает он.

Кроме того, в условиях дефицита импортных комплектующих и особенно двигателей Sam146 (производились совместно с французскими партнерами Safran, которые приостановили поставки) резервные детали будут нужны для летающих самолетов, а не вновь поставляемых. Важнее обеспечить полеты бортов, которые уже в эксплуатации, считает эксперт.

Поставили за бортом Сборка турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100, 2019 год Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— На двигателестроительном форуме в октябре даже прозвучало, что Red Wings на Superjet летом налетывала по 400 часов в месяц — это сумасшедший налет. А раз они так интенсивно летают, значит, ресурс заканчивается быстрее и нужно им обеспечить поддержку, — заключил эксперт.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев тоже считает, что дособрать весь заявленный объем не получилось из-за нехватки комплектующих: 19 «Суперджетов» — цифра, которая возникла исходя из заделов по основным агрегатам и планерам, но если не хватило даже какой-то незначительной детали, самолет уже не построишь. Поэтому оценка в тех условиях, когда она проводилась, могла быть ошибочной, считает эксперт.

Но и собранные в этом году SSJ — это потенциально проблемный актив, потому что, когда ему потребуется замена каких-то импортных запчастей, их будет недостать. Имевшиеся в запасе агрегаты лучше было сразу оставить для импортозамещенного SSJ-NEW, полагает эксперт.