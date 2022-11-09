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Сто или ничего: авиакомпании почти достигли плана перевозок за счет заграницы

Получится ли сохранить пассажиропоток в следующем году
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По итогам этого года российские авиакомпании смогут перевезти за рубеж в полтора раза больше пассажиров, чем планировали весной, — 16,6 млн человек против 10 млн, выяснили «Известия». А вот на внутренних рейсах достичь заявленного показателя, скорее всего, не удастся: согласно прогнозам, он составит 77,9 млн вместо 90 млн. В целом пассажиропоток по итогам года ожидается чуть меньше установленной президентом планки в 100 млн человек. Замминистра транспорта Игорь Чалик ранее объяснял такой вероятный итог длительным закрытием 11 аэропортов юга страны. Эксперты сочли показатели достойными в условиях санкций. При сохранении дефицита «чистого» флота и запрета на полеты в Европу объемы перевозок в 2023-м будут сопоставимы с этим годом, отметили специалисты.

Госплан 2.0

Российские авиакомпании по итогам 2022 года смогут перевезти 94,5 млн пассажиров, что на 15% меньше показателя 2021 года в 111 млн человек. Такой прогноз дали сами перевозчики, «Известия» ознакомились с документом Росавиации.

Согласно презентации ведомства, объем перевозок в 2022 году будет ниже плана Минтранса на 5,5 млн человек. То есть общее сокращение пассажиропотока относительно 2021 года составит 15%, а не 10%, как ожидалось ранее. Он также не достигнет и обозначенной ранее президентом РФ планки в 100 млн человек.

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Пассажир на территории международного терминала С аэропорта Шереметьево
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Такую цель Владимир Путин ставил еще в марте. Эти же прогнозы зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (утверждена в июне): по стране предполагалось перевезти 90 млн человек, а на зарубежных рейсах — оставшиеся 10 млн.

В итоге все российские авиакомпании перевезут по России 77,9 млн человек, следует из документа. Это на 11% ниже, чем в прошлом году, когда еще не были введены западные санкции. Вместе с тем авиакомпании прогнозируют, что превзойдут прогноз Минтранса по перевозкам за границу и обслужат не 10 млн человек, а 16,6 млн. Но это всё равно на 30% меньше, чем в 2021 году.

В пресс-службе Минтранса не ответили на запрос «Известий».

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Объявленный рейс у стойки регистрации
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В конце октября замглавы ведомства Игорь Чалик объяснял журналистам, что итоговый пассажиропоток будет «чуть меньше» 100 млн из-за длительного закрытия 11 аэропортов юга страны — министерство не учитывало эти риски в своих прогнозах.

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Напомним, аэропорты закрыли 24 февраля на фоне СВО на Украине из соображений безопасности. 7 ноября Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в эти города до 15 ноября. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В крупных авиакомпаниях вопросы «Известий» оставили без ответов.

На пути к цели

Закрытые аэропорты юга страны — это основной фактор недостижения заявленного пассажиропотока, сказала «Известиям» аналитик Telegram-канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова.

С учетом того что они остаются закрытыми, 78 млн пассажиров, перевезенных по России, — это достижение, — добавила эксперт.

С ней согласен и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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Сотрудники аэропорта
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Прежде всего проблемой стало сохранение ограничений на полеты в 11 российских аэропортов, среди которых весьма востребованные курортные и деловые направления — Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие города. На этом фоне даже беспрецедентное субсидирование, позволившее сохранить ценовую доступность авиабилетов, не позволило простимулировать пассажиров летать чаще, — объяснил эксперт.

Наращиванию пассажиропотока на «международке» препятствовало затягивание Бермудскими властями дерегистрации самолетов российских перевозчиков из их реестра, добавила Елена Сахнова. На этом фоне в России наблюдался дефицит флота, не обремененного санкционными рисками и двойной регистрацией, подтвердил Олег Пантелеев.

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Посадка пассажиров в самолет
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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— Хотя поставленные задачи по объемам пассажирских авиаперевозок, скорее всего, не будут выполнены, нужно понимать, что 95 млн пассажиров — это выше уровня кризисных для отрасли 2015–2016 годов: 92 млн и 89 млн человек соответственно, — напомнил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Более того, внутренние перевозки, вероятно, превысят уровень доковидного 2019 года: слабыми результаты работы перевозчиков в условиях санкций называть неправильно, считает он он.

Заграница помогла

Международный авиатрафик в 2022 году снизится не так значительно, как прогнозировали в Минтрансе, поскольку для полетов открыты основные туристические направления — Турция и Египет (рейсы на курорты последнего возобновились спустя шесть лет, с середины 2021 года), а также менее популярные ОАЭ и Таиланд, рассуждает Елена Сахнова.

Международные направления

По словам Олега Пантелеева, для полетов за рубеж в этом году была благоприятная конъюнктура: довольно высокий курс национальной валюты и ограничение предложения на российском туррынке, особенно в части пляжного отдыха.

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Бортпроводница проверяет багажные полки в салоне самолета
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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По данным ТКП (провайдер российской системы взаиморасчетов на транспорте), в топ-10 популярных международных направлений в 2022 году неожиданно появились Казахстан и Белоруссия. Также втрое выросло число пассажиров, направившихся в Таджикистан, который занял второе место по популярности после Турции. Турпоток в Египет увеличился более чем втрое.

— Конечно, некоторый вклад в международный трафик внесла и миграция «креативного класса» на фоне СВО и мобилизации, но этот фактор незначительный на фоне туристического потока, — добавил Олег Пантелеев.

Трендом в уходящем году также стало использование Белоруссии, Казахстана и Таджикистана в качестве авиационных хабов, альтернативных турецкому или арабским, пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

— Страны используются россиянами как сквозные направления. То есть оттуда уже летят в Европу и по всему миру. Пассажиропоток по СНГ в следующем году точно сохранится на высоком уровне, ведь часть российского бизнеса обосновалась там, — отметил эксперт.

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Взлет самолета
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Елена Сахнова считает, что Белоруссия действительно сохранит место в списке популярных направлений для россиян, а остальные страны в топе просядут.

— Ведь в этом году за границу много летали не столько в туристических целях, сколько в финансовых — для открытия счетов, карт зарубежных банков. Сейчас все, кто хотел, уже открыли, — объяснила она.

При сохранении дефицита «чистого» флота и запрета на полеты в Европу объемы перевозок в 2023-м будут сопоставимы с этим годом, считает Александр Гущин. Внутри России почти все основные направления с приличным пассажиропотоком уже раскатаны, а в следующем году акцент будет сделан, например, на Кемерово (в зимнем сезоне), а также на Новокузнецке, где обновляют терминал, добавила Елена Сахнова. В будущем рост покажут новые аэропорты в Шерегеше, Иркутске, активно будут развиваться маршруты в Азию, в том числе в Китай, где снимаются карантинные ограничения, а также на Ближний Восток, отметила аналитик.

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