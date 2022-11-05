Грыбы сюда: что посмотреть в Рязани и области в выходные

Город Касимов в Рязанской области в ноябре отметился на всероссийской туристической премии «Маршрут года». Идею городских прогулок с «нескучными историями» признали лучшей. Татарская слобода, заброшенные торговые ряды и неоготический храм неподалеку — обязательные остановки в путешествии по региону. Но оно начинается с Рязани: кремля на холме и «грибов с глазами», дома академика Павлова и магазина Макса Фактора, традиционных петушков на палочке и весовщика на местном «Арбате». Корреспондент «Известий» отправилась в «Медиаразведку» сервиса «Туту.ру» — погрузиться в древнерусскую и древнетатарскую культуры Рязанской области.

Что посмотреть в Рязани

Рязанский кремль остался без крепостных стен — они были деревянные. «Вы их представьте», — смеется экскурсовод Мария Сидорова и ведет группу на Кремлевский вал, откуда открывается широкий вид на церкви и соборы, в том числе главный — Успенский собор. Он на реставрации и со всех сторон закрыт строительными лесами, но можно разглядеть кирпичную кладку и купола.

Памятник архитектуры оказался на окраине города: он расположен на обрывистом холме, окружен двумя реками — Трубежом и Лыбедью — и оврагом, поэтому жители постепенно уходили к югу и строили дома подальше от Оки. С холма речная долина, избавленная от плотной застройки, выглядит живой и почти нетронутой.

С Трубежной набережной реки не видно — только глубокий овраг. Через 300 м показывается памятник Сергею Есенину, одному из самых известных уроженцев губернии. Он был против монумента, объясняет Мария и приводит цитату: «На кой мне черт, что я поэт! И без меня в достатке дряни. Пускай я сдохну, только... Нет, не ставьте памятник в Рязани». В итоге поставили два — еще один установлен в Верхнем городском саду.

Грыбы сюда Памятник поэту Сергею Есенину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

От Есенина можно дойти пешком до местного «Арбата» — пешеходной Почтовой улицы. Ее открывает конная статуя легендарного богатыря Евпатия Коловрата. Напротив обосновался Иосиф Григорьевич Пятунин — весовщик и один из символов города. Он приходит на Почтовую почти каждый день уже 30 лет и взвешивает желающих. На табличке лаконичная надпись: «3 рубля, точные медицинские весы. Поверены. Режим работы: с 17 до 19». Иосиф Григорьевич, фельдшер по профессии, дополняет сухие цифры экспертным комментарием. Например, «мадемуазель недоежкина» или «солидная замужняя дама».

В городе есть свои «хомлины», только жители решили обыграть расхожую фразу «А у нас в Рязани грибы с глазами». Крохотные бронзовые фигурки грибов установлены в разных частях города — всего их семь, и будут появляться еще. У многих скульптур отклеились QR-коды с историей, но к ним самим горожане относятся бережно.

С Почтовой можно свернуть на Мюнстерскую и очутиться в одноименном немецком городке. Одна из стен находящейся здесь гостиницы «Старый город» почти точно воссоздает фасады Мюнстера — города-побратима Рязани. Разбитый рядом сквер собрал в себе десяток небольших жанровых скульптур, от глазастых грибов до медвежат и миниатюрной мыши, которую постоянно хочется трогать и гладить.

В какие музеи в Рязани стоит сходить

«В детстве Павлова укусила собака. Собака забыла, а Павлов нет», — экскурсовод Олеся Гусева улыбается и готовится объяснять, что знаменитый русский физиолог вовсе не мучил животных. Музей-усадьба академика Ивана Павлова на одноименной улице включает в себя два основных пространства: дом науки и мемориальный дом, в котором ученый родился и вырос.

Экспозиция первого подробно описывает, что нобелевский лауреат делал с собаками и не только. Наглядно, даже иногда слишком — в рисунках, схемах и инсталляциях. Экскурсия построена на контрасте: да, с одной стороны, Павлов не просто включал питомцам лампочку и собирал слюну, с другой — он относился к ним ласково.

Грыбы сюда Музей-усадьба академика Ивана Павлова Фото: ryazantourism.ru

«У нас школьники приходят, говорят: «Мы туда не пойдем, он собачек мучил, — рассказывает Олеся, — А он не мучил, а проводил такие операции, которые не каждому человеку делали, обеспечивал их пенсией и даже писал записки». Эти записки можно увидеть на стене в одном из залов, например, «Мампус, прости, прошу пардона» или «Джон, не осрамись, голубчик — веди себя, как раньше, за прошлое благодарю».

В соседнем домике почти точно воссоздали обстановку, в котором Павлов жил с рождения до 21 года. Крохотные спальни, небольшая гостиная, где члены семьи читали и играли в карты, кухня со старинной утварью и рукомойником, который пригодился бы на даче и сейчас, — с двойным крутящимся носиком. В сезон во дворе можно поиграть в городки, любимую игру Ивана Петровича.

В двух кварталах к центру от музея Павлова работает «немузей «Аромат времени». Создатели называют его историческим салоном и разрешают трогать и нюхать экспонаты. Здесь собрана большая коллекция предметов красоты дореволюционной эпохи: раритетные флаконы с духами, тюбики с косметикой, модные журналы и вещи, которые давно вышли из обихода.

«А это шляпная булавка. В старину такими булавками не только закалывали шляпы, но и убивали неверных мужей, — подмигивает экскурсовод Алла Каторова. — Очень изящная и удобная штука». Она объяснила, как мужчины пользовались наусниками, что такое капульчики и зачем женщины клали на ночь на лицо телячью вырезку. «Представьте, мужчины с капульчиками в наусниках, женщины с мясом — вот поэтому муж и жена спали отдельно», — выразительно поясняет гид, после чего дает нам понюхать классические ароматы парфюма: шипр, двойной и тройной одеколоны, духи «Красная Москва» и «Шанель №5».

Отдельная часть экспозиции посвящена Максимилиану Факторовичу, известному как Макс Фактор. Он несколько лет жил в Рязани, и именно в этом городе открыл свой первый магазин, в котором продавал румяна, кремы, парфюмерию и парики. Сам дом сохранился — он находится чуть дальше по Соборной улице, в 130 м от исторического салона.

С детьми можно сходить в Музей истории рязанского леденца. Традиционный петушок на палочке появился именно в этих местах. Экскурсоводы облачены в традиционные русские костюмы — они не только рассказывают историю добычи сахара и создания лакомства, но и показывают, как оно варится и заливается в формы. Петуха можно самостоятельно покрыть шоколадом. «Кисточки не облизывать!» — на всякий случай напоминают кондитеры.

Грыбы сюда Фото: Музей истории рязанского леденца

В Рязани есть и свой художественный музей. Сюда тоже часто приходят дети, рассказывает экскурсовод Мария Киселева. «Я одного мальчика спрашиваю: понравилось? Кивает. Говорю: «Приводи маму». А он мне: «Нет, ей еще рано, она тут ничего не поймет», — улыбается гид и ведет группу по просторным залам бывшего Благородного пансиона губернской мужской гимназии. Все экспонаты — подлинники. Здесь можно увидеть работы Айвазовского, Саврасова, Левитана, Репина, Серова и других мастеров. Особое место в коллекции занимают редкие иконы, самой древней из них — «Благовещению» — уже почти шесть веков.

Где погулять в Касимове

Древний город Касимов, основанный в XII веке, называют татарским, хотя сейчас татар в нем осталось немного — около 2 тыс. из общего числа в 30 тыс. жителей. Он находится в трех часах езды от Рязани, на левом берегу Оки. Но сюда едут посмотреть в основном именно татарские памятники культуры.

Один из них — Ханская мечеть со старинным каменным минаретом XVI века. Подняться на него непросто: наверх ведет узкая и темная винтовая лестница, путешественнику нужно преодолеть около 70 ступеней. С башни открывается вид на окрестности — одноэтажные жилые дома, небольшой сквер и реку. На спуске не покидает ощущение сошествия в подземелье средневекового замка.

Рядом с мечетью поставили единственный в России памятник правительнице Казанского ханства, татарской царице Сююмбике. Ее насильно выдали замуж за касимовского хана Шах-Али, последние годы жизни она провела в этих местах и здесь же умерла. По легенде Сююмбике погребли в усыпальнице мужа, которая находится в 30 м от монумента, но подтверждений так и не нашли. Сам склеп закрыт и сильно обветшал. Туристов в него не пускают, но и реставрировать не торопятся. Сейчас на него удастся посмотреть только снаружи.

Грыбы сюда Город Касимов, Рязанская область Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чуть дальше, на Соборной площади, вполне можно снимать фильмы о зомби и вампирах. Столько заброшенных и видавших виды старинных зданий в одном месте, до которых тоже не добралась рука реставратора, — редкость. Что-то успели починить, где-то обновили фасады, но за атмосферой мрачной историчности — точно сюда.

Здесь же, в краеведческом музее, проводят мастер-классы для детей и взрослых — например, по ткачеству на бердышке. Гостей встречает профессиональная ткачиха Галина Матвеева. Она занимается ремеслом много лет и создает в своей мастерской, по ее же словам, «изделия для жизни» — шарфы, пальто, подушки, сумки и другое. В центре небольшого помещения стоит традиционный ткацкий станок, но туристам предлагают инструмент попроще — бердо. На нем за несколько минут можно сплести простенький кусок полотна, который сойдет за нарядную подставку для горячей чашки.

Музей колоколов на улице Илюшкина впечатлит не взор, а слух, — это настоящее хранилище звуков. В коллекции несколько сотен старинных бронзовых и чугунных инструментов разных форм и размеров. Они выглядят почти одинаково, но звучат по-разному, а церковные колокола в тесноватом пространстве музея здорово ударят по ушам. Возможно, шанс послушать их так близко не выпадет больше никогда, позвонить самому — тем более.

«На некоторых поддужных колокольчиках писали шутки-прибаутки, иногда и матерные, — деликатно сообщает экскурсовод Наталья Силкова. — Мы их матерными словами отвернули к стене». На просьбу процитировать она привела в пример пару неполных фраз, оставив гостям самим додумывать табуизмы. В музее висит и несколько современных колоколов: по сравнению со старинными они звучат безупречно — но не хватает именно какого-то несовершенства.

Как попасть в неоготический храм в Гусь-Железном

Что меньше всего ожидаешь увидеть в Рязанской области, так это двухэтажный неоготический храм XIX века, стиль которого характерен скорее для Европы, чем для средней полосы России. Он находится в поселке Гусь-Железный в 18 км от Касимова. «Если у бабулек будет хорошее настроение, поднимемся на второй этаж», — шутит наш гид Елена Слеповина. Службы в церкви сейчас почти не проводятся, и за святилищем присматривают местные жительницы. Внутри местами идет ремонт, а стиль интерьера расходится с неоготикой — скорее привычный сельский. Снаружи собор подчиняет себе всё окружающее пространство, даже построенный рядом внушительный старинный особняк.

Грыбы сюда Церковь Троицы Живоначальной в поселке городского типа Гусь-Железный Рязанской области Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

И храм, и усадьбу возвели братья-промышленники Андрей и Иван Баташевы, которым поселок обязан своим существованием. О первом ходит много легенд — в основном о его жестокости и расправах над неугодными. «Иван был добрым человеком, а Андрей злым, — условно, для ясности разделила Елена. — Его даже называли местным Дракулой».

Живописный особняк давно заброшен и нуждается в серьезной реставрации. Когда-то здесь располагался детский санаторий, но давно выехал. Умирающий дом утопает в деревьях — позади простирается огромный парк. Единственное, что указывает на внимание местных властей к усадьбе, — две небольшие таблички на развалинах крепостной стены.

Где вкусно поесть в Рязанской области

Особой «рязанской» кухни не существует: здесь испокон веку ели то же, что и в Москве, Туле, Владимире и других городах Центральной России. Шеф-повар гастробара «Есть» на Почтовой улице Максим Титов пофантазировал, какой могла бы быть еда рязанского края. «Для меня это воспоминания из детства, картинки, образы, которые переносят в то время», — поделился он.

Открытием стала «жижка» — простая томатная вода с солью, маслом и зеленью, которая обычно остается от летнего овощного салата. Она подается с подкопченным на углях хлебом и маслом: макаешь и ешь, минуя обычно неминуемый этап овощей.

Грыбы сюда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Здесь можно попробовать карася со свежим огурцом, молодым редисом и копченой сметаной; печеную молодую капусту с уткой, вяленой сливой и муссом из картофеля, томленые говяжьи щечки с тыквенным пюре и десерт с калиной. Неоднозначный, но необычный вкус ягоды дополняется карамельным мороженым и сладкими чипсами из капусты.

В Касимове готовят блюда татарской кухни — их подают в этнокафе «Татарская слобода» на Советской улице, напротив Музея колоколов. Интерьер в стиле советской столовой оставляет желать лучшего, но это временное решение — в основном помещении идет ремонт. На качестве еды он не отражается. В кафе варят плов, лагман, традиционную татарскую лапшу, пекут переписы (перемячи) и сладкую выпечку: чак-чак, ураму (закрученный хворост), пироги с разной начинкой. Выпечку можно купить и навынос.

Хотя многие достопримечательности не могут дождаться реставрации, гулять по тихим рязанским улочкам и бродить между старинными мечетями и особнячками Касимова — долгожданная остановка в вечных бегах жителя мегаполиса. «Для меня Рязань — это уютная провинция, частичку которой хочется забрать с собой», — внезапно делится наш гид Мария. Мы забрали дух древности, ощущение спокойствия и петушков на палочке.