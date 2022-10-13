Балансировать на брани: станет ли мат литературной нормой

Табуированная лексика, нецензурная брань, непечатные выражения — у мата много определений. Приставка «не» красноречиво свидетельствует о том, что в речи культурного человека он не должен присутствовать. Однако представители разных социальных слоев, вопреки запретам, не желают расставаться с нехорошей лексикой. «Известия» выясняли, какие особенности психики свидетельствуют о бесконтрольном использовании грубых слов и выражений, можно ли побороть дурную привычку и будет ли легализован мат.

Язык эмоций

Общество с давних времен не приветствовало грубую лексику. Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Андрей Щербаков рекомендует обратиться к истории мата, чтобы понять, почему он находится под запретом.

— Такая лексика изначально существовала, чтобы использовать ее только во время языческих обрядов. Это было еще до христианства. Поэтому она и называется табуированной, поскольку применять ее где-то кроме этих обрядов было неприлично и плохо. Надо отдать должное нашим патриархам и царям — они боролись с матерной лексикой, как, например, Алексей Михайлович Тишайший , — рассказывает эксперт.

Запреты не сработали — непечатные слова всё-таки прижились в бытовом лексиконе. Однако поначалу их использовали только представители сильного пола.

Фото: Общественное достояние Игрища славянских племён. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

— В присутствии женщин и детей употребление такой лексики считалось неприемлемым. К сожалению, эта традиция со временем разрушилась. Мы всё чаще и чаще слышим нехорошие слова в том числе от детей и подростков. На мой взгляд, это показатель деградации общества в целом. Мы наблюдаем снижение уровня культуры речевого общения в принципе. Это касается не только России, но и других стран , — продолжает Щербаков.

Активное использование бранных слов связывают и с увеличением уровня агрессии. Всё это заставляет специалистов задуматься о том, что статус табуированной лексики постепенно меняется. В каких-то особых ситуациях без нее даже не обойтись.

— Не будем ханжами, не станем говорить, что мы этих слов не знаем, слыхом не слыхивали и никогда не употребляли. Функционально-стилистическое распределение табуированной лексики такое: эмоциональная реакция на некую экстремальную ситуацию либо на агрессивное поведение. Это две ключевые функции, в которых запретные слова играют значительную роль , — разъясняет Андрей Щербаков.

Например, по словам филолога, если зимой человек поскользнулся и упал, то вряд ли он воскликнет: «Ах, какая досада!» Пешеход выскажется более эмоционально, употребив междометие или такое слово, которое при других обстоятельствах культурный гражданин произносить не станет. В ситуации агрессивного давления грубые выражения тоже приходятся к месту.

Балансировать на брани Фото: ТАСС/Александра Краснова

— Табуированная лексика становится обиходным явлением. Хорошо это или плохо? Повторюсь — это показатель того, что общество в образовательном и интеллектуальном смысле деградирует. Противодействовать этому процессу я как филолог не могу. Конечно, вряд ли бранные слова будут легализованы в публичном пространстве и в деловой коммуникации — эти сферы жестко регулируемые. Но в публичном общении, возможно, мата будет больше, — предполагает филолог.

Болезнь или лекарство

Психиатр, сексолог Алексей Вилков отмечает, что причины злоупотребления табуированной лексикой зависят от душевного здоровья человека, а также от его окружения, образа жизни и ситуации, в которую он попал.

— В психиатрии есть такой термин — копролалия. Относится он как раз к людям, которые очень часто используют нецензурную лексику в повседневной жизни, при обычном разговоре, даже часто не осознавая, что употребляют нецензурные слова. Обычно эта проблема возникает при тяжелых психических расстройствах, например при тяжелом поражении головного мозга, а также при шизофрении. И это состояние требует серьезного медикаментозного лечения , — поясняет психиатр.

Балансировать на брани Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Процент таких людей, конечно, невелик. Чаще всего речь идет о банальных сквернословах. По словам Алексея Вилкова, с точки зрения психологии в быту многие люди — и мужчины, и женщины — используют нецензурную брань в силу привычки, в зависимости от окружения, в котором они росли и развивались. Для самих матершинников это обычно не является проблемой, но может быть неприятно людям, которым данный вид общения не свойственен. Это уже индивидуальная реакция на восприятие мата, подчеркивает психиатр.

— Если человек не имеет тяжелого психического расстройства, то может употреблять мат в негативном контексте, когда находится в состоянии апатии, депрессии или тревоги. Он таким образом с помощью грубой лексики как бы сбрасывает напряжение и негативные эмоции и он получает небольшое временное облегчение. И здесь как раз есть небольшой лечебный момент использования мата. Но всё равно это не выход, и эта привычка либо навязчивость, конечно, воспринимается окружающими людьми негативно , — предостерегает Алексей Вилков.

Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин тоже считает, что табуированную лексику можно рассматривать как некий способ психотерапевтического самовыражения, самодеятельную психотерапию, мгновенное облегчение эмоционального состояния.

— Другое дело, когда мат превращается в нечто, наносящее вред общественной морали и становится частью так называемого делинквентного (антиобщественного, противоправного) поведения, от которого страдают люди, — разъясняет психотерапевт.

Чтобы разобраться в этом явлении, эксперт советует уяснить смысл сложного психологического термина.

Балансировать на брани Фото: Getty Images/RapidEye

— Есть так называемое девиантное поведение — это отклонение от нормы. Оно может быть связано с психопатологией (психическими нарушениями) или быть следствием аморального облика, безнравственности, невоспитанности, педагогической запущенности. А делинквентное поведение также является девиантным, но при этом вред от него оценивается правоохранительными органами , — рассказывает психолог.

Рамиль Гарифуллин подчеркивает, что поведение, отклоняющееся от нормы, не всегда подлежит наказанию. Например, человек с психическим недугом не соблюдает законов, потому что не понимает их из-за проблем со здоровьем. А вот когда гражданин осознает, что может навредить обществу, знает, что понесет за это ответственность, но всё равно поступает именно так, как не следует, то должен понести наказание. Например, расцениваются как делинквентное поведение ситуации, когда невоспитанный человек приходит в общественную столовую в одних плавках или едет в купе поезда, будучи в грязной одежде.

Следовательно, мат можно рассматривать как некий инструмент, который решает психологические проблемы, если при этом он не вредит окружающим. Но когда человек использует непечатные слова и выражения, не учитывая интересов других членов общества, то это, по мнению Гарифуллина, свидетельствует о том, что у гражданина низкий уровень самообладания, саморегуляции и стрессоустойчивости.

Привет, этикет

Эксперты единодушны: включение непечатных слов в речь объясняется пренебрежением к родному языку, нормам культуры и воспитания. Однако поклонники ненормативной лексики часто любят повторять, что больше всех матерятся извозчики и аристократы. Парадокс, но представители высоких сфер порой превосходят в неизысканных выражениях тех, у кого уровень образования гораздо ниже.

— В этом высказывании есть доля правды. Но извозчики матерятся из-за недостатка культуры. Аристократы же чувствуют в этом языковую игру. Отступление от языковой нормы может быть либо ошибкой, либо приемом выразительности. В этом смысле матерная лексика, конечно, выразительна. Острое словцо придает речи пикантности, но использовать его в официальной обстановке или в общественных местах культурный человек все-таки не станет, — рассуждает филолог.

Андрей Щербаков подчеркивает, что мат — часть нашего языка. От этого никуда не деться. Однако критерий уместности при использовании такой лексики никто не отменял.

— Бывает, когда слово буквально режет ухо и ты понимаешь, что это ужасно, пошло и некультурно. Даже мат может звучать органично, — говорит эксперт. — Есть байка о даме, докторе филологических наук, которая после защиты докторской диссертации шла по улице и каблуком задела вылезавшего из канализационного люка сантехника. Естественно, он выкрикнул ругательство. Дама повернулась к нему со словами: «Как вы некрасиво материтесь». И выдала в ответ более изящную и сложную конструкцию.

Балансировать на брани Фото: Getty Images/Glow Images

Филолог убежден: когда человек нарочито злоупотребляет табуированной лексикой, это не только свидетельствует о безграмотности, но и показывает, что он еще не созрел и по-другому не умеет выражаться. Возможно, мат для него — единственная возможность что-то сказать, когда других слов не хватает.

Между тем эксперт по этикету Юлия Сильванская не считает мат неотъемлемой частью русской культуры и уверена, что без грубой лексики можно обойтись.

— Скажу больше: я думаю, что культурный, уважающий себя человек не использует мат в повседневной речи. Грубая, нецензурная лексика унижает и обесценивает того, кто эти слова употребляет. Мат — это словесный мусор, от которого нужно избавляться и не считать его за норму , — категорично высказывается эксперт.

По словам Сильванской, дело даже не в том, чтобы не материться при женщинах, стариках и детях. Важно вообще избегать подобных слов и заменять их на что-то созидательное, полезное, приятное.

— Многие из нас хотят жить в культурном, вежливом и развитом обществе, так вот это общество начинается с каждого из нас , — заключает специалист по этикету.

И все-таки если задаться целью, то побороть дурную привычку, возможно. По словам психиатра, делается это волевыми усилиями, когда человек специально сдерживает себя, контролирует свою речь. Конечно, поначалу это вызовет трудности, потому что мозг привык генерировать определенные мысли, выдавать нецензурные слова.

— Но если держать себя под контролем, подавлять привычку, то постепенно, день за днем, будет становиться легче. Через несколько недель, а то и месяцев наступит освобождение от плохих слов — они перестанут лезть в голову, — ободряет эксперт.

Чтобы было проще, Вилков рекомендует вести специальный дневник, записывая ситуации, в которых человек чаще всего произносит нецензурные слова. И в этих случаях особенно стараться держать себя под пристальным контролем.

Закон суров

На чужой роток не накинешь платок, говорит русская пословица. Однако любители цветистых выражений должны знать: там, где не действуют призывы строгих филологов и утонченных специалистов по этикету, на страже интересов интересов оскорбленных граждан стоит закон.

— Прилюдное сквернословие расценивается как проявление неуважения к окружающим людям. Оно приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ и может повлечь ответственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток , — комментирует Мария Спиридонова, управляющий партнер Легес Бюро, член Ассоциации юристов России.

По словам Спиридоновой, строже наказывается то же деяние, если оно связано с сопротивлением представителю власти или если информация, выраженная в неприличной форме, распространяется в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Сети, или совершено повторно.

— Использование нецензурной лексики может быть также расценено как оскорбление человека, то есть унижение его чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, в случае отсутствия сомнений, что речь идет именно о пострадавшем, — подчеркивает юрист. — Ответственность за правонарушение предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ и может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Балансировать на брани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юрист подчеркивает, что если это деяние совершено в публичном выступлении, в СМИ, интернете, а также совершено повторно или должностным лицом, то наказание будет строже. За публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, может последовать уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Если некрасивыми словами прилюдно сыплет несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, то ответственность за его действия несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

— Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за административное правонарушение в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По смыслу данной статьи, если ребенок совершает административное правонарушение, фактически считается, что родители не исполнили возложенную на них обязанность по воспитанию ребенка. В качестве наказания предусматривается предупреждение либо штраф от 100 до 500 рублей , — разъясняет юрист.

По словам Спиридоновой, несовершеннолетние старше 16 лет могут сами нести ответственность по статье 20.1 КоАП РФ. Однако при учете конкретных обстоятельств дела и данных правонарушителей в возрасте от 16 до 18 лет комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних, подчеркивает эксперт.